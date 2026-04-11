જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત: ભાજપે 28 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી, ભેસાણ અને કાલસારી બેઠકો પર હજુ અનિશ્ચિતતા

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની કુલ 30 બેઠકોમાંથી ગત મધ્યરાત્રિએ ભાજપે 28 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 8:34 AM IST

જુનાગઢ: છેલ્લા બે દિવસથી ભાજપના મોવડી મંડળ સમગ્ર રાજ્યની જિલ્લા પંચાયતો માટે ઉમેદવારોની પસંદગી અંગે સતત બેઠકો કરી રહ્યું છે. આ ક્રમમાં ગત રાત્રે જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત માટે ભાજપે 28 ઉમેદવારોના નામો જાહેર કર્યા છે. જ્યારે ભેસાણ અને કાલસારી બેઠકો પર હજુ સુધી ઉમેદવારો નક્કી કરવામાં આવ્યા નથી.

જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની કુલ 30 બેઠકોમાંથી ગત મધ્યરાત્રિએ ભાજપે 28 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે. કાલસારી અને ભેસાણ બેઠકો પર ઉમેદવાર પસંદ કરવામાં ભાજપને મુશ્કેલી પડતી હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે.

ગત કેટલાક દિવસથી જિલ્લા પંચાયતની સાથે મહાનગરપાલિકા, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાના ઉમેદવારોની પસંદગી અંગે પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા સતત બેઠકો ચાલી રહી હતી. આ ક્રમમાં ગત મધ્યરાત્રિએ જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત સાથે તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાના ઉમેદવારોની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

ભાજપે કોના પત્તા કાપ્યા?

આ વખતે ભાજપે અનેક વર્તમાન અને ભૂતપૂર્વ સભ્યોને ટિકિટ આપી નથી. અજાબ બેઠક પરથી કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવેલા ધર્મિષ્ઠાબેન કમાણી, અમરાપુરથી મધુબેન કરમટા, બાલાગામથી વનીતાબેન રાઠોડ, બીલખાથી અનકભાઈ ભોજક, ચુડાથી કુમાર બસીયા, ધંધુસરથી સાકરબેન દીવરાણીયા, ડુંગરપુરથી ભાવનાબેન મૈતર, જુથડથી આરતીબેન જાવિયા, કણજાથી શાંતાબેન ખટારીયા, કોયલાણાથી રીનાબેન મારડિયા, કુકસવાડાથી હીરાભાઈ સોલંકી, મકતુપુરથી જીવાભાઈ સોલંકી, માળીયાથી દિલીપ સિસોદિયા, મટીયાણાથી અરવિંદ લાડાણી, મેખડીથી સોમતભાઈ વાસણ, મેસવાણથી અતુલભાઈ ઘોડાસરા, મોટી મોણપરીથી મધુબેન સાવલિયા, સરદાર ગઢથી કંચનબેન ડઢાણીયા, સાસણથી નિર્મળાબેન બુશા અને શાપુરથી મુકેશભાઈ કણસાગરાને આ વખતે ટિકિટ આપવામાં આવી નથી.

આ તમામ સભ્યો ગત જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે વિજયી બન્યા હતા.

ભાજપે કોને આપી ટિકિટ?

ભાજપે જાહેર કરેલા 28 ઉમેદવારોની યાદીમાં નીચે મુજબના નામો સામેલ છે:

અજાબથી: વિનોદભાઈ માકડીયા

બાલાગામથી: વિલુશબેન કરંગીયા

બીલખાથી: ચંપાબેન ઠુંમર

ચુડાથી: શોભનાબેન સતાસિયા

ધંધુસરથી: સોનલબેન દીવરાણીયા

ડુંગરપુરથી: જાનીબેન ડાંગર

જુથડથી: કાથડ ભાઈ સિંધવ

કણજાથી: ભીમાભાઈ ડાંગર

કોયલાણાથી: જીગ્નેશ છૈયા

કુકસવાડાથી: અસ્મિતાબેન ચૌહાણ

મકતુપુરથી: સુદાભાઈ કોડીયાતર

માળીયાથી: જીતુભાઈ સિસોદિયા

મટીયાણાથી: હર્ષાબેન સવસાણી

મેખડીથી: વનીતાબેન વાસણ

મેસવાણથી: રતિલાલ લાડાણી

મોટી મોણપરીથી: ડો. ભરત ઝાલાવાડીયા

સરદાર ગઢથી: રંજનબેન મગરા

સરસઈથી: લીનાબેન કાવાણી

સાસણથી: ચિરાગ રાજાણી

શાપુરથી: ઇન્દુબેન ચાવડા

ભેસાણ અને કાલસારી બેઠકો હજુ બાકીજુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 બેઠકો પૈકી ભેસાણ અને કાલસારી બેઠકો પર ભાજપે હજુ ઉમેદવારો જાહેર કર્યા નથી. ગત ચૂંટણીમાં ભેસાણ બેઠક પર ભાજપના લાભુબેન ગુજરાતી અને કાલસારી બેઠક પર કોંગ્રેસના ચંદ્રિકાબેન વાડદોરીયા વિજયી બન્યા હતા.

નોંધનીય છે કે આ વખતે મેંદરડા બેઠક પર વર્તમાન જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ હરેશભાઈ ઠુમરે પોતાની પત્નીને ટિકિટ અપાવવામાં સફળતા મેળવી છે. તેમજ સરસાઈ બેઠક પર પૂર્વ ઉપપ્રમુખ વિપુલ કાવાણીએ પણ પોતાની પત્નીને ટિકિટ મેળવી આપી છે. વળી, મજેવડી બેઠક પર અપક્ષ તરીકે વિજયી બનેલા કાંતિભાઈ ગજેરાને ભાજપે પોતાના ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કર્યા છે.

