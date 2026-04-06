જૂનાગઢ જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત સાથે કેશોદ નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણીઓ માટે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત, 9 તાલુકા પંચાયત અને કેશોદ નગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે 26 એપ્રિલે મતદાન. 7.71 લાખથી વધુ મતદારો નોંધાયા, 1010 મતદાન મથકોએ યોજાશે ચૂંટણી.
Published : April 6, 2026 at 3:18 PM IST
જૂનાગઢ: જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત સાથે કેશોદ નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણીઓ માટે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. આગામી 26મી એપ્રિલના દિવસે મતદાન યોજાશે, જ્યારે 28મી એપ્રિલે મતગણતરી હાથ ધરાશે. જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર અનિલ કુમાર રાણાવશિયાએ આજે માધ્યમોને ચૂંટણી પ્રક્રિયાની સંપૂર્ણ વિગતો આપી હતી.
જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી રાણાવશિયાએ જણાવ્યું હતું કે, જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 30 બેઠકો, 9 તાલુકા પંચાયતની બેઠકો તેમજ કેશોદ નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની પ્રક્રિયા આજથી શરૂ થઈ ગઈ છે. ઉમેદવારી પત્રો ભરવા માટે 11મી એપ્રિલ છેલ્લી તારીખ છે. ત્યારબાદ ઉમેદવારો 15મી એપ્રિલ સુધી પોતાના નામાંકન પત્રો પરત ખેંચી શકશે. આ સમયગાળા બાદ ચૂંટણી મેદાનમાં રહેલા ઉમેદવારોનું અંતિમ ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે.
મતદાન અને મતગણતરીનો કાર્યક્રમ
કલેક્ટરે જણાવ્યું કે 26મી એપ્રિલના દિવસે સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. મતદાન પૂર્ણ થયા બાદ 28મી એપ્રિલે મતગણતરી કરવામાં આવશે. ઉમેદવારી પત્રો ભરવાથી માંડીને મતદાન અને મતગણતરીની તમામ વ્યવસ્થાઓ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે.
મતદારોની સંખ્યા
જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી માટે કુલ 7,71,029 મતદારો નોંધાયા છે. જેમાં 4,04,509 પુરુષ, 3,66,514 સ્ત્રી અને 6 અન્ય જાતિના મતદારોનો સમાવેશ થાય છે. તેવી જ રીતે કેશોદ નગરપાલિકા માટે કુલ 53,495 મતદારો નોંધાયા છે, જેમાં 27,891 પુરુષ અને 25,604 સ્ત્રી મતદારો છે.
મતદાન મથકો અને ઇવીએમની વ્યવસ્થા
જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત માટે કુલ 950 મતદાન મથકો ઉભા કરવાનું આયોજન છે. કેશોદ નગરપાલિકા માટે 60 મતદાન મથકો ઉભા થશે. આમ, કુલ 1010 મતદાન મથકો પર મતદાન યોજાશે.
ચૂંટણીમાં 1900 બેલેટ યુનિટ અને કંટ્રોલ યુનિટનો ઉપયોગ થશે. હાલ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી પાસે કુલ 2518 યુનિટ ચાલુ હાલતમાં છે, જેમાંથી 1900નો ઉપયોગ આ ચૂંટણીમાં કરવામાં આવશે. વધારાના યુનિટ આકસ્મિક સ્થિતિ માટે રાખવામાં આવ્યા છે.
કર્મચારીઓની વ્યવસ્થા
સમગ્ર ચૂંટણી પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલા 5,050 કર્મચારીઓ મતદાનના દિવસે કામગીરી કરશે. આ ઉપરાંત, કોઈપણ આકસ્મિક સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે 2,595 કર્મચારીઓને રિઝર્વ કેટેગરીમાં રાખવામાં આવ્યા છે. કલેક્ટરે જણાવ્યું કે ચૂંટણીને લઈને તમામ તૈયારીઓ સમયસર પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે અને નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક ચૂંટણી માટે જરૂરી બધી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો...
- સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી: કોંગ્રેસે 7 મહાનગરપાલિકા માટે 243 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી, જુઓ આખુ લિસ્ટ
- 26 એપ્રિલે સ્થાનિક સ્વરાજ્યનો સંગ્રામ: શું છે સ્થાનિક સ્વરાજ્ય?, કેવી રીતે થાય છે શહેર અને ગામડાઓનો વહીવટ
- નવસારી મહાનગરપાલિકાની 52 બેઠકો માટે 1.87 લાખ મતદારો નિર્ણાયક, સ્લમ વિસ્તારોથી લઈને રિંગરોડ સુધી, જાણો દરેક વોર્ડનું મતગણિત