જુનાગઢ: બાદલપુર ઓજત ડેમમાંથી છોડાશે પાણી, આ ગામોને સાવચેત રહેવા અપાઈ ચેતવણી

સાંજથી જ નદીના પટમાં બિનજરૂરી અવરજવર ન કરવા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.

Published : April 29, 2026 at 5:48 PM IST

જુનાગઢ : આવતીકાલે જુનાગઢ જિલ્લાનો સૌથી મોટો બાદલપુર નજીક આવેલ ઓજત જળસંચય યોજનાના 6 દરવાજામાં રીપેરીંગ તેમજ દરવાજામાં પાણીના લીકેજને રોકવા માટે રબર શીલ નબળા પડતા તેને બદલવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે. જેને કારણે ઓજત નદી કાંઠા વિસ્તારના જુનાગઢ જિલ્લાના 38 અને પોરબંદર જિલ્લાના 11 ગામોના લોકો માલધારી અને ખેડૂતોને સાવચેત રહેવા અને આજ સાંજથી જ નદીના પટમાં બિનજરૂરી અવરજવર ન કરવા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.

આવતીકાલે જુનાગઢ જિલ્લાનો સૌથી મોટો 25 દરવાજા ધરાવતો બાદલપુર નજીક આવેલ ઓજત જળસંચય યોજનાના 25 પૈકી છ દરવાજા કામ કરતાં બંધ થયા છે, તેનું રીપેરીંગ કામ અને 19 દરવાજામાં પાણીનું લીકેજ રોકવા માટે લગાવવામાં આવેલ રબરની શીલ નબળી પડી જતા તેને બદલવાની કામગીરી સિંચાઈ વિભાગના ઇજનેરોની હાજરીમાં શરૂ થનાર છે. જેને લઈને દરવાજા સુધી ડેમનું પાણી છોડવાની તૈયારી સિંચાઈ વિભાગ કરી રહ્યું છે.

આવતીકાલે સવારે 6 વાગ્યે ડેમના દરવાજા ખોલીને ડેમમાંથી પાણી નદીના પટમાં છોડવામાં આવશે. જેને કારણે જૂનાગઢ જિલ્લાના 38 અને પોરબંદર જિલ્લા આવ્યા 11 ગામોના લોકો ખેડુતો અને માલધારીઓને સાવચેત રહેવા અને નદીના પટમાં અવર જવર નહીં કરવા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.

સિંચાઈ વિભાગના અધિક્ષક ઈજને એમ એમ પાંચા એ ETV BHARAT સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "ડેમમાં દરવાજાનું રીપેરીંગ હોવાથી આવતીકાલે સવારે 6 કલાકે ડેમની કુલ ક્ષમતાના દસમા ભાગનું પાણી છોડવામાં આવશે. જેને કારણે આણંદપુર, શાપુર, ટીકર અને વંથલી વીયર સહિત નદી કાંઠાના વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને નદીના પટમાં અવરજવર ન કરવાની અપીલ કરવામાં આવે છે. ડેમની કુલ વહન ક્ષમતાના દસમા ભાગનું પાણી છોડવાનું આયોજન સિંચાઈ વિભાગ કરી રહ્યું છે. પાણીને ખૂબ જ ધીમા પ્રવાહે છોડવાની તમામ તૈયારીઓ પણ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે, તેમ છતાં નદીકાંઠાના વિસ્તારના લોકોને સાવચેત રહેવા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પણ અપીલ કરવામાં આવી છે."

ડેમમાં રીપેરીંગ કામ હોવાથી ઓજત નદીમાં પાણી છોડવાની વ્યવસ્થા સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. જેને કારણે જુનાગઢ અને પોરબંદર જિલ્લાના 49 જેટલા ગામો અસરગ્રસ્ત બને તેવી પણ શક્યતા છે. ડેમમાંથી પાણી છોડવાથી નદીનું જળસ્તર વધવાની પણ પૂરી શક્યતા છે. જેના ભાગરૂપે નદીના પટમાં લોકોએ ન જવુ તેવી અપીલ કરવામાં આવી રહી છે, જે વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહી છે તે વિસ્તારના તમામ ગામોના સરપંચ અને તલાટી મંત્રીઓને પણ વહીવટી તંત્ર દ્વારા નદીના પટમાં ગામ લોકો ન જાય તે માટેનું વ્યવસ્થા કરવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.

આ સિવાય તમામ 58 ગામોમાં ઢંઢેરો પીટીને પણ લોકોને આ સમય દરમિયાન નદીના પટમાં ન જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. આવતીકાલે ડેમમાંથી 318 મિલિયન ક્યુબિક ફૂટ જેટલો પાણીનો જથ્થો છોડવાનું આયોજન સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા થયું છે. આ દરમિયાન કોઈપણ આકસ્મિક સ્થિતિમાં જુનાગઢ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તંત્ર કાર્યપાલક ઇજનેર સિંચાઈની કચેરી અને નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર સિંચાઈની કચેરી જુનાગઢ તેમજ પોરબંદર જિલ્લાના અસરગ્રસ્ત ગામોના લોકોએ ચાર અંકુશ વિભાગની કચેરી પોરબંદર ખાતે સંપર્ક કરવાની સૂચના પણ સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવી છે.

બાદલપુર ઓજત જળસંચય યોજનાની વિગતો

બાદલપુર નજીક આવેલ ઓજત જરસંચય યોજનામાં કુલ 25 દરવાજા લગાવવામાં આવ્યા છે. જુનાગઢ જિલ્લાનો સૌથી મોટો ડેમ માનવામાં આવે છે, જેનું કુલ ક્ષેત્રફળ 897.48 ચોરસ કિલોમીટરનું નોંધવામાં આવ્યું છે. જેની જળ સપાટી 77.50 મીટર રાખવામાં આવી છે. ડેમમાં કુલ પાણીનો જીવંત જથ્થો 27.71 મિલિયન ઘન મીટર અને મૃત જથ્થો 8.49 મિલિયન ઘન મીટર મળીને કુલ 36.20 મિલિયન ઘન મીટર પાણીનો સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા ઓજત જળસંચય યોજના ધરાવે છે. જેમાં પિયત વિસ્તાર અંતર્ગત 9400 ખેતીલાયક જમીનને આવી લેવામાં આવી છે.

આ ડેમની સિંચાઈ ક્ષમતા પણ 9960 હેક્ટર વિસ્તારની નિર્ધારિત થયેલી છે, યોજના થકી આસપાસના 34 જેટલા ગામોને સિંચાઈનો લાભ પણ મળી રહે છે. આ સિવાય પાણી પુરવઠા યોજના અંતર્ગત પણ આ યોજનામાંથી પાણી મેળવવામાં આવે છે, જેનું કુલ જથ્થો 40 એમએલડી નિર્ધારિત થયો છે.

