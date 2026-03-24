વિશ્વ ટીબી દિવસઃ જુનાગઢમાં વણઓળખાયેલા દર્દીઓને શોધવાનું અભિયાન શરૂ
જિલ્લા ટીબી અધિકારી કચેરી દ્વારા શરૂ કરાયેલા અભિયાન હેઠળ ઘરમાં છુપાવી રાખલ ટીબીના દર્દીઓને શોધીને સમયસર દવા અને સારવાર આપવામાં આવશે.
Published : March 24, 2026 at 5:57 PM IST
જુનાગઢ: આજે વિશ્વ ટીબી દિવસ નિમિત્તે જુનાગઢ જિલ્લા આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા એક મહત્ત્વપૂર્ણ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય જિલ્લા અને શહેરમાં વણઓળખાયેલા ટીબીના દર્દીઓને શોધી કાઢીને તેમને સમયસર દવા અને સારવાર ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. આ અભિયાન દ્વારા ટીબીના રોગ પર અસરકારક રીતે કાબૂ મેળવી શકાય તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
દર વર્ષે 24 માર્ચના રોજ વિશ્વ ટીબી દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આ ઉજવણી પાછળનો મુખ્ય હેતુ એક સમયે અત્યંત ગંભીર ગણાતા ટીબી રોગના નિર્મૂલન માટેની લડતમાં લોકોને સક્રિય રીતે જોડાવા પ્રેરિત કરવાનો છે, જેથી સમગ્ર વિશ્વ ટીબી મુક્ત બની શકે. જુનાગઢ જિલ્લામાં પાછલા 5 વર્ષથી ટીબીના દર્દીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, જે સ્વાસ્થ્ય તંત્ર માટે સકારાત્મક સંકેત છે.
ટીબી મુક્ત પંચાયતોની સિદ્ધિ
જુનાગઢ જિલ્લામાં કુલ 493 ગ્રામ પંચાયતો આવેલી છે. વર્ષ 2023થી 2025 સુધીના ગાળામાં જિલ્લાની કુલ 870થી વધુ પંચાયતો (વિવિધ વર્ષોમાં) ટીબી મુક્ત જાહેર કરવામાં આવી છે. આ પંચાયતોમાં પાછલા 2 વર્ષ દરમિયાન ટીબીનો એક પણ દર્દી સામે આવ્યો નથી. વર્ષ 2023માં 228 પંચાયત, 2024માં 311 પંચાયત અને 2025માં 329 પંચાયતોને ટીબી મુક્ત જાહેર કરવામાં આવી છે. આમ, ટીબી મુક્ત પંચાયતોની સંખ્યામાં પાછલા 3 વર્ષ દરમિયાન સતત વધારો નોંધાયો છે.
તાલુકાવાર ટીબી મુક્ત પંચાયતો
જિલ્લાના વિવિધ તાલુકાઓમાં ટીબી મુક્ત પંચાયતોનો આંકડો પણ પ્રોત્સાહક છે. જુનાગઢ તાલુકાની 58, ભેસાણની 37, વિસાવદરની 74, મેંદરડાની 42, વંથલીની 46, માણાવદરની 56, કેશોદની 53, માંગરોળની 59 અને માળિયાની 68 ગ્રામ પંચાયતો એવી છે. જેમાં છેલ્લા 2 વર્ષથી ટીબીનો એક પણ દર્દી નોંધાયો નથી. ટીબી મુક્ત તાલુકામાં માળિયા હાટીના તાલુકો 84 ટકા સાથે સૌથી વધુ આગળ છે.
સારવાર અને સાજા થવાનો દર
જુનાગઢ જિલ્લામાં ટીબી થયા બાદ દર્દીના સાજા થવાનો દર પણ દર વર્ષે પ્રમાણમાં સ્થિર જોવા મળે છે. વર્ષ 2023માં કુલ 1034 દર્દીઓ નોંધાયા હતા, જેમાંથી 91 ટકા દર્દીઓ સાજા થયા છે. વર્ષ 2024માં 896 દર્દીઓ નોંધાયા હતા, તેમાં 93 ટકા દર્દીઓ સાજા થયા છે. વર્ષ 2025માં 892 દર્દીઓ ટીબીગ્રસ્ત સામે આવ્યા હતા, જેમાં 91 ટકા દર્દીઓ ટીબી મુક્ત થઈને સ્વસ્થ જીવન જીવી રહ્યા છે.
વણઓળખાયેલા દર્દીઓને શોધવાનું અભિયાન
જુનાગઢ ટીબી હોસ્પિટલ અને જિલ્લા ટીબી અધિકારીની કચેરી દ્વારા ખાસ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં ટીબીગ્રસ્ત રોગી કે તેનો પરિવાર ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિને ટીબી છે તેવી ઓળખ છુપાવી રાખવા માંગે છે. આવા વણઓળખાયેલા દર્દીઓને શોધીને તેમનું ચોક્કસ નિદાન કરી સચોટ દવાઓ આપવાનું આ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે 50 દર્દીઓને સમાવી શકાય તે માટેની આધુનિક ટીબી હોસ્પિટલ પણ કાર્યરત બનાવવામાં આવી છે.
તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાએ આવેલા પ્રાથમિક અને સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં પણ ટીબીની સારવાર અને નિદાનની વ્યવસ્થા સુદૃઢ કરવામાં આવી છે. આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા ટીબી મુક્ત ભારતના લક્ષ્યાંક તરફ સતત કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.
