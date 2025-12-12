ETV Bharat / state

જૂનાગઢના યુવાનો માટે રોજગારીનો અવસર, ખાનગી ક્ષેત્રે નોકરી કરવાની ઉત્તમ તક

આગામી 23 ડિસેમ્બરના રોજ જિલ્લાના યુવાનો માટે વિશેષ રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

જૂનાગઢમાં રોજગાર મેળાનું આયોજન
જૂનાગઢમાં રોજગાર મેળાનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 12, 2025 at 8:26 AM IST

2 Min Read
જૂનાગઢ : ફરી એક વખત જૂનગાઢ જિલ્લાના યુવાન અને યુવતીઓ માટે રોજગારીની નવી તક ખુલી રહી છે. સૌરાષ્ટ્રના અગ્રણી ખાનગી એકમો દ્વારા જૂનાગઢ જિલ્લા રોજગાર કચેરી ખાતે વિશેષ ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ઉમેદવારોની શૈક્ષણિક યોગ્યતા અને અનુભવને આધારે વિવિધ ખાનગી કંપનીઓમાં ખાલી પડેલા પદો પર ભરતી કરવાનું આયોજન એકમો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે.

જૂનાગઢમાં રોજગાર મેળાનું આયોજન : આગામી 23 ડિસેમ્બરના રોજ સવારે 10:30 કલાકે જૂનાગઢ જિલ્લા રોજગાર કચેરી ખાતે યુવક અને યુવતીઓ માટે વિશેષ ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ રોજગાર મેળામાં સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ખાનગી એકમો દ્વારા વિવિધ પદો પર ભરતી કરવાને લઈને કંપનીના અધિકારીઓ આવી રહ્યા છે. જેમાં સ્નાતક, અનુસ્નાતક, ડિપ્લોમા અને ITI કરેલા તેમજ વિશેષ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને નોકરી કરવાની તક મળશે.

આ કંપનીઓમાં નોકરી કરવાની તક : આ રોજગાર મેળામાં રાજકોટ સ્થિત સિગ્નોવા ગિયર્સ એન્ડ ટ્રાન્સમિશન કંપની, મુન્દ્રા સ્થિત અદાણી સોલાર અને જૂનાગઢ સ્થિત બજાજ કેપિટલ ઇન્શ્યોરન્સ એન્ડ બુકિંગ કંપનીમાં વિવિધ પદો પર ભરતી કરવાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. રોજગાર મેળામાં ભાગ લેવા ઈચ્છતા તમામ ઉમેદવારોને જરૂરી પ્રમાણપત્રો અને દસ્તાવેજ સાથે જૂનાગઢ જિલ્લા રોજગાર કચેરીએ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહેવા જિલ્લા રોજગાર અધિકારી દિપક મોઢા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.

ઉમેદવારો આ રીતે કરો અરજી!

23 ડિસેમ્બરે આયોજિત ભરતી મેળામાં વિવિધ પદો જેવા કે ઓસીએટ વી.એન.સી, વી.એમ.સી મશીન ઓપરેટર, ગિયર કટીંગ કે ગ્રાઇન્ડીંગ ઓપરેટર, સેલ્સ ઓફિસર જેવા અનેક પદો પર યોગ્ય ઉમેદવારની ભરતી કરવાનું આયોજન થયું છે. ભરતીના સમયે જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે ઉમેદવારોએ સ્વયં ઉપસ્થિત રહેવાનું છે. આ ઉપરાંત ઉમેદવાર ઈચ્છે તો અનુબંધમ પોર્ટલ https://anubandham.gujarat gov.in પર અરજી કરીને રોજગાર મેળામાં ભાગ લઈ શકે છે.

અગાઉ 33 ઉમેદવારોની થઈ હતી પસંદગી : ગત 9 ડિસેમ્બરે જિલ્લા રોજગાર કચેરી ખાતે આયોજિત ભરતી મેળામાં વિવિધ ખાનગી એકમો દ્વારા 18 જેટલા યુવાનોને પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં મશીન ઓપરેટર, કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર, મેન્ટેનન્સ આસિસ્ટન્ટ અને એજ્યુકેટીવ પદો પર 18 જેટલા યુવાનોની ભરતી કરવામાં આવી હતી. આ સિવાય જૂનાગઢમાં સ્થિત મધર ડેરીમાં પણ 15 જેટલા ઉમેદવારોને પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. આ તમામ ઉમેદવારો હાલ ખાનગી ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે.

