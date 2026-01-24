ETV Bharat / state

સાઇબર ક્રાઈમના આરોપીને 5 વર્ષની જેલની સજા, 8 મહિના અને ચાર દિવસમાં જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટનો ચુકાદો

જુનાગઢના ફરિયાદીને ડિજિટલ અરેસ્ટ કરીને આરોપીએ તેમની પાસેથી 26 લાખ 15 હજાર જેટલી માતબર રકમ પડાવી લીધી હતી

સાઇબર ક્રાઈમના આરોપીને 5 વર્ષની જેલની સજા
સાઇબર ક્રાઈમના આરોપીને 5 વર્ષની જેલની સજા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 24, 2026 at 7:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટે શુક્રવારે સાયબર ક્રાઇમના ગુનામાં આઠ મહિના અને ચાર દિવસના સમયમાં આસામના આરોપી અજીબાર રહેમાનને પાંચ વર્ષની કેદ અને એક લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારતી સજાનો હુકમ કર્યો છે. જુનાગઢના ફરિયાદી મનન મહેતાને મુંબઈ થી તાઈવાન કરેલા પાર્સલમાં ડ્રગ્સ હોવાની ખોટી વિગતો આપીને આરોપીએ પોતાની ઓળખ કસ્ટમ અધિકારી અને મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની આપીને ફરિયાદીને ડિજિટલ અરેસ્ટ કરીને તેની પાસેથી 26 લાખ 15 હજાર રૂપિયા પડાવી લીધા હતા. ત્યારબાદ સમગ્ર મામલામાં પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થતા 23 જાન્યુારી શુક્રવારના રોજ જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટે આરોપીને પાંચ વર્ષની સજા અને એક લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે. સાયબર ક્રાઇમના ઇતિહાસમાં જુનાગઢ જિલ્લામાં કોઈ આરોપીને સજા થઈ હોય તેવો આ પહેલો કેસ છે.

સાયબર ક્રાઇમના આરોપીને પાંચ વર્ષની સજા

જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટે સાયબર ક્રાઇમ કેસમાં આરોપીને જિલ્લામાં પ્રથમ વખત સજા ફટકારતો હુકમ કર્યો છે. જુનાગઢના ફરિયાદી મનન મહેતાને મૂળ ગંધારીપર આસામના અજીબાર રહેમાને ડિજિટલ અરેસ્ટ કરીને તેની પાસેથી 26 લાખ 15 હજાર જેટલી માતબર રકમ અજાણ્યા બંધન બેન્ક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવીને સાયબર ફ્રોડ આચર્યુ હતું. સમગ્ર મામલામાં ફરિયાદી મનન મહેતા કોઈ ફ્રોડ કેસમાં ફસાઈ ગયા છે. તેની જાણ થતાં જ તેમણે જૂનાગઢ જિલ્લા સાયબર સેલમાં વર્ષ 2025માં કેસ નોંધાવ્યો હતો. જેમાં શુક્રવારે 2જા એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ જી.એસ દરજીએ ચુકાદો આપીને આરોપી અજીબાર રહેમાનને પાંચ વર્ષની સજા અને એક લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવાનો હુકમ કર્યો હતો. ફરિયાદી મનન મહેતા દ્વારા સાયબર ક્રાઇમમાં ફરિયાદ થતાં જ આઠ મહિના અને ચાર દિવસના સમય ગાળામાં જૂનાગઢ જિલ્લાના ઈતિહાસમાં સાયબર ક્રાઇમના કેસમાં પ્રથમ આરોપીને સજા આપતો ચુકાદો જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટ દ્વારા જાહેર થયો છે.

સાયબર ક્રાઇમના ઇતિહાસમાં જુનાગઢ જિલ્લામાં કોઈ આરોપીને સજા થઈ હોય તેવો આ પહેલો કેસ
સાયબર ક્રાઇમના ઇતિહાસમાં જુનાગઢ જિલ્લામાં કોઈ આરોપીને સજા થઈ હોય તેવો આ પહેલો કેસ (Etv Bharat Gujarat)

શું હતી સમગ્ર ઘટના ?

જૂનાગઢના ફરિયાદી મનન મહેતાને આસામના અજીબાર રહેમાને ડિજિટલ અરેસ્ટ કરીને પોતાની જાતને કસ્ટમર અધિકારી અને મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની સ્પેશ્યલ ટીમના અધિકારીની ખોટી ઓળખ આપી હતી અને તેમના દ્વારા મુંબઈ થી તાઇવાન કરવામાં આવેલા કુરિયરમાં ડ્રગ્સ હોવાનું જણાવીને તેમને ડિજિટલ અરેસ્ટ કર્યા હતા. આરોપી અજીબાર રહેમાને સમગ્ર મામલામાં સજા ચોક્કસ થશે પરંતુ કસ્ટમ અને પોલીસના અધિકારીઓને સહકાર આપવામાં આવશે, તો તેમનો છુટકારો પણ થઈ શકશે. આવી વાતો કરીને સ્કાયપે એપ્લિકેશન મારફતે વીડિયો કોલિંગ થી સતત 24 કલાક ફરિયાદી મનન મહેતાને તેના જ ઘરમાં ગોંધી રાખીને ફરિયાદીના ખાતામાં રહેલી રકમ રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ચેક કરવામાં આવી રહી છે. તેવી ખોટી વિગતો આપીને અજાણ્યા બંધન બેન્કના ખાતામાં 26 લાખ 15 હજાર રૂપિયા કઢાવી લઈને મનન મહેતા સાથે સાયબર છેતરપિંડી કરી હતી.

સાઇબર ક્રાઈમના આરોપીને 5 વર્ષની જેલની સજા
સાઇબર ક્રાઈમના આરોપીને 5 વર્ષની જેલની સજા (Etv Bharat Gujarat)

આઠ મહિના અને ચાર દિવસમાં ચુકાદો

જૂનાગઢના ફરિયાદી મનન મહેતા દ્વારા વર્ષ 2025માં સાયબર ક્રાઇમ સેલમાં એપ્લિકેશન મારફતે ફરિયાદ કરી હતી, જેમાં આરોપીએ 12 અને 13 જૂન 2024ના દિવસમાં મનન મહેતા પાસેથી 26 લાખ કરતાં વધુની રકમ પડાવી લીધા હોવાનો ઉલ્લેખ કરાયો હતો. આ અંગેની ચાર્જશીટ 17 સપ્ટેમ્બર 2025ના દિવસે સાયબર ક્રાઇમ સેલ દ્વારા રજુ કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર મામલાની સુનાવણી જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટમાં બીજા એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ જી.એસ દરજીની કોર્ટમાં શરૂ થઈ હતી. 8 મહિના અને ચાર દિવસની સુનાવણી દરમિયાન અંતે 8 જાન્યુઆરી 2026ના દિવસે સુનાવણી સંપૂર્ણ પૂર્ણ થતા કોર્ટે ચુકાદો મુલતવી રાખ્યો હતો, ત્યાર બાદ 16 જાન્યુઆરી 2026ના દિવસે સમગ્ર મામલામાં અંતિમ સુનાવણી પૂર્ણ કરીને 22મી જાન્યુઆરી 2026ના દિવસે આરોપી અજીબાર રહેમાનને પાંચ વર્ષની સજા અને એક લાખનો દંડ ફટકારતી સજાનો હુકમ કર્યો છે.

સુનામી દરમિયાન વિવિધ સાક્ષીઓને કોર્ટે સાંભળ્યા

જુનાગઢ જિલ્લાના ઇતિહાસમાં સાયબર ક્રાઈમને લઈને પ્રથમ કેસમાં સુનાવણી દરમિયાન જિલ્લા કોર્ટે પંચ સાક્ષી રિયાઝ કુરેશી અને સાહિલ શેખની સાથે અન્ય સાક્ષીઓ નિષ્ઠા મહેતા, પ્રીતિ મહેતા, સાક્ષી નોડેલ ઓફિસર મૃદુલ ભટ્ટ, ભરત પટેલ, વિશાલ સોલંકી તેમજ સમગ્ર મામલામાં સાક્ષી તરીકે જોડાયેલા પોલીસ વિભાગના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર ભરત માવદીયા સાયબર ક્રાઇમ સેલના પી.એસ.ઓ કરસન ઓડેદરા સાક્ષી નિકુંજ જોશી અને માર્ગી વાસનની સાથે સમગ્ર મામલામાં તપાસ કરનાર અધિકારી કુમુદબેન મોડને સાંભળીને કોર્ટે અંતિમ ચુકાદો આપ્યો છે. જેમાં રજૂ કરવામાં આવેલા વિવિધ પુરાવાઓ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં આપવામાં આવેલી અરજી સી.ડી.આર ડેટા બંધન બેન્કના ખાતાની વિગતો આરોપીના ગુગલ એકાઉન્ટની વિગતો મળીને તમામ માહિતી એકત્ર કરીને જિલ્લા કોર્ટે જુનાગઢ જિલ્લાના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત સાયબર ક્રાઈમના આરોપીને સજા ફટકારતો હુકમ કર્યો છે.

  1. સાયબર ક્રાઈમના આરોપીઓને મદદ કરતો જુનાગઢ શખ્સ ઝડપાયો, 40 લાખ કરતાં વધારેની છેતરપિંડીના ગુનામાં અટકાયત
  2. જૂનાગઢમાં ઓપરેશન મ્યૂલ હન્ટ હેઠળ વધુ બે આરોપી ઝડપાયા, કરોડો રૂપિયાના સાયબર ફ્રોડનો ખુલાસો

TAGGED:

CYBERCRIME ACCUSED SENTENCED JAIL
JUNAGADH DISTRICT COURT
JUNAGADH CYBER POLICE
JUNAGADH NEWS
CYBER CRIME CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.