જૂનાગઢઃ RTI કરીને તોડ કરનારા શખ્સને ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટેનો ઝટકો, જામીન આપવાનો ઈનકાર
22 સપ્ટેમ્બરે લાંચ લેતા પકડાયેલા આરોપી કરસન સોલંકીની જામીન અરજી જૂનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે ફગાવી દીધી હતી.
Published : October 13, 2026 at 10:34 PM IST
જૂનાગઢઃ RTI કરીને તોડ કરવાના કિસ્સામાં જૂનાગઢ જિલ્લા કોર્ટે આરોપીને જામીન આપવાનો ઈનકાર કરી દીધો છે. કોર્ટે નોંધ્યું કે, આ કેસની તપાસ ચાલી રહી છે અને કેસ અત્યારે મહત્વપૂર્ણ તબક્કામાં છે, આવા કિસ્સામાં આરોપીને જામીન આપવાથી તપાસ પર અસર પડી શકે છે. આરોપી કરસન સોલંકી પર ફરિયાદી પાસે 5.25 લાખ રૂપિયાની લાંચની માગણી કરવાનો આરોપ છે.
શું છે સમગ્ર કેસ
પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, આરોપી કરસન સોલંકીએ એક આરટીઆઈ કરી હતી અને માહિતી અધિકારી અધિનિયમ હેઠળ ફરિયાદીના ભત્રીજાએ ગામડામાં ગૌચરની જમીન પર કેટલું દબાણ કર્યું છે તે અંગેની માહિતી માગવામાં આવી હતી. આ આરટીઆઈ બાદ આરોપી કરસન સોલંકીએ ફરિયાદીના ભત્રીજાનો સંપર્ક કર્યો હતો અને તેની પાસે રૂપિયા 5.25 લાખ રૂપિયાની માગણી કરી હતી.
તંત્રનું નામ વટાવીને તોડનો પ્રયાસ
ફરિયાદીના આરોપ મુજબ, આરોપી કરસન સોલંકીએ તાલુકા વિકાસ અધિકારી કે સરકારના અન્ય કોઈ અધિકારી દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની શિક્ષાત્મક કે અન્ય કામગીરી નહીં થાય તેવો દાવો કર્યો હતો અને તેના બદલામાં તેણે ફરિયાદી પાસેથી 5.25 લાખ રૂપિયાની માગણી કરી હતી.
લાંચના બે હપ્તા લીધા, ત્રીજો હપતો લેતા રંગેહાથ ઝડપાયો
ફરિયાદીના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી કરસન સોલંકીને ત્રણ હપ્તામાં લાંચની રકમ આપવામાં નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. લાંચના પહેલા હપ્તા પેટે આરોપી કરસન સોલંકીને 25 હજાર રૂપિયા રોકડા આપવામાં આવ્યા હતા, ત્યારબાદ બીજા હપ્તામાં આરોપી કરસન સોલંકીએ ફરિયાદી પાસેથી 1.50 લાખ રૂપિયા લીધા હતા, જ્યારે બાકી રહેલી 3.50 લાખ રૂપિયાની રકમ લેવા માટે આરોપી કરસન સોલંકી 22 સપ્ટેમ્બરે લીમડા ચોક વિસ્તારમાં આવ્યો, ત્યારે ફરિયાદીની ફરિયાદના પગલે જૂનાગઢ લાંચ રૂશ્વત વિરોધી શાખાએ તેને 3.50 લાખ રૂપિયા લેતા રંગે હાથ દબોચી લીધો હતો.
જૂનાગઢ જિલ્લા કોર્ટે જામીન અરજી ફગાવી
જૂનાગઢ પ્રિન્સિપાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ સંજય ઠક્કરની કોર્ટમાં આરોપી કરસન સોલંકીના વકીલે જામીન પર મુક્ત થવા માટે અરજી કરી હતી, જેની સુનાવણી થતા ફરિયાદી અને આરોપીના વકીલ પક્ષો વચ્ચે થયેલી દલીલને આધારે કોર્ટે મહત્વનું તારણ કાઢ્યું હતું. સમગ્ર મામલામાં આરોપી અને ફરિયાદી વચ્ચે ફોન રેકોર્ડિંગના પણ કેટલાક પુરાવાઓ છે, જેનું ફોરેન્સિક રિપોર્ટ બાકી છે. આ સિવાય પ્રાથમિક તપાસ હજુ ચાલુ છે અને તપાસ મહત્વના તબક્કે પહોંચી છે. આવી સ્થિતિમાં આરોપીને જામીન આપવા ખૂબ જ અયોગ્ય માનવામાં આવશે. આ સિવાય સમાજમાં વ્હાઇટ કોલર ક્રાઈમમાં પણ દરરોજ વધારો થઈ રહ્યો છે, જેને ધ્યાને રાખીને પણ કોર્ટે પોતાનું મહત્વનું તારણ આપ્યું હતું અને ફરિયાદી તેમજ આરોપી પક્ષના વકીલોની દલીલને ધ્યાને રાખીને તેમજ ઘટનાની ગંભીરતાને જોઈને પ્રિન્સિપાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ સંજય ઠક્કરે આરોપી કરસન સોલંકીની જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી.
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