કિશોરીને લગ્નની લાલચ આપી દુષ્કર્મ ગુજારનારને 20 વર્ષની સખત કેદ, 4 લાખનું વળતર ચુકવવા જુનાગઢ જિલ્લા ન્યાયાલયનો આદેશ
પાંચ વર્ષ સુધી ચાલેલા કાયદાકીય જંગમાં અંતે જુનાગઢ કોર્ટે આરોપીને કસુરવાર ઠેરવીને સજા ફટકારી
Published : March 19, 2026 at 9:38 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લા ન્યાયાલય દ્વારા વર્ષ 2021માં 15 વર્ષની કિશોરીને લગ્નની લાલચ આપીને રાત્રિના સમયે ભવનાથ વિસ્તારમાં જાતીય દુષ્કર્મનો ભોગ બનાવનાર જુનાગઢના અજય ગોહેલને જુનાગઢ જિલ્લા ન્યાયાલય દ્વારા 20 વર્ષની સખત કેદ અને ચાર લાખનો દંડ ફટકારતી સજાનો હુકમ કર્યો છે. પાંચ વર્ષ સુધી ચાલેલા કાયદાકીય જંગ માં અંતે જુનાગઢ કોર્ટે આરોપી અજય ગોહેલ ને કસુરવાર ઠેરવીને સજા ફટકારી છે.
15 વર્ષની કિશોરી પર દુષ્કર્મ આરોપીને 20 વર્ષની સજા
જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા આજે સ્પેશિયલ પોક્સો કેસ નંબર 22/ 2021 અંતર્ગત આઈપીસીની કલમ 363 366,376(3) પોક્સો એક્ટ 4,8 અને 12 અન્વયે જૂનાગઢના આરોપી અજય ગોહેલને જૂનાગઢના દોલતપરામાં રહેતી અને મજૂરી કામ કરતી 15 વર્ષની કિશોરી પર રાત્રિના બે વાગ્યાથી લઈને વહેલી સવાર સુધી ભવનાથ વિસ્તારમાં લઈ જઈને જાતીય દુષ્કર્મનો ભોગ બનાવી હતી. જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટમાં પાછલા પાંચ વર્ષથી સમગ્ર મામલાની સુનાવણી ચાલી રહી હતી જેમાં આજે 6ઠ્ઠા એડિશનલ સેશન્સ જજ અમિત રમેશભાઈ રાણા દ્વારા આરોપી અજય ગોહેલને 20 વર્ષની સખત કેદ અને 04 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારતી સજાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.
શું હતો દુષ્કર્મનો કેસ
કોરોના લોકડાઉનના સમયમાં 12/5/2021 ના રોજ રાત્રિના સમયે ભવનાથ વિસ્તારમાં દુષ્કર્મની ઘટના બની હતી. ભારત મીલ નજીક આવેલી એક મિલમાં મજૂરી કામ કરતી અને ભોગ બનનાર કિશોરી અને આરોપી અજય એકબીજાના પ્રેમ સંબંધમાં પડ્યા હતા. કિશોરી તેની માતા સાથે દોલતપરામાં આવેલી મિલની ઓરડીમાં રહેતા હતા. રાત્રિના સમયે ઓરડીને તાળું મારીને ભોગ બનનાર કિશોરીની માતા અને તે પોતે સુઈ ગઈ હતી. આ દરમિયાન રાત્રિના સમયે કિશોરીએ કુદરતી હાજતે જવાનું કહેતા તેની માતાએ તાળું ખોલ્યું હતું. ત્યારબાદ ભોગ બનનાર કિશોરીએ તેની માતાના ફોનમાંથી આરોપી અજય ગોહેલને રાત્રિના સમયે બોલાવ્યો હતો. અજય આવી જતા ભોગ બનનાર કિશોરી કપડાં સાથે રાત્રિના 02:30 થી લઈને 02:45 વાગ્યા દરમિયાન આરોપી અજય સાથે બાઈક પર બેસીને ભવનાથ વિસ્તારમાં પહોંચી હતી. સમગ્ર મામલાની જાણ વહેલી સવારે કિશોરીની માતાને થતા તેમણે આસપાસમાં કિશોરીની શોધખોળ કરી હતી પરંતુ તે નહીં મળતા કિશોરીના બહેન અને બનેવી તેના ઘરે આવી ગયા. આ દરમિયાન બાજુમાં જ રહેતી વ્યક્તિએ ભોગ બનનાર કિશોરીના પરિવારજનોને ફોન કરીને એવી વિગતો આપી હતી કે તેમની દીકરી અજય સાથે રાત્રિના સમયે બાઇક પર બેસીને જતી જોવા મળી હતી
આરોપી અને ફરિયાદી તમામ એ ડિવિઝન એ પહોંચ્યા
બપોરના 12:00 વાગ્યાના અરસામાં ભોગ બનનાર કિશોરી એકલી તેના ઘરે દોલતપરા પરત આવી ત્યારબાદ તેના પરિવારજનોએ પૂછપરછ કરતા તે અજય સાથે ગઈ હોવાની વિગતો આપી હતી. ત્યારબાદ ભોગ બનનાર કિશોરી અને તેના પરિવારજનોની સાથે આરોપી અજય તમામ સાથે મળીને એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન પોલીસે કિશોરીનું નિવેદન લેતા તે પોતે અજય સાથે તેની ઈચ્છાથી ગઈ હતી અજયે તેના પર કોઈ પણ પ્રકારની બળજબરી કે શારીરિક છેડછાડની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યુ નથી આવી વિગતો લખાવતા પોલીસ સ્ટેશનથી આરોપી અને ફરિયાદી પરત દોલતપરા તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન ભોગ બનનાર કિશોરીએ તેની મોટી બહેનને રાત્રિમાં ઘટેલી ઘટનાને લઈને જાણ આપી હતી જેમાં કિશોરી અને આરોપીએ શરીર સંબંધ ભવનાથ વિસ્તારમાં સ્મશાનની આગળના ભાગમાં રાત્રિના સમયે માણ્યો હોવાની વિગતો આપતા સમગ્ર મામલામાં અંતે ભોગ બનનાર કિશોરીની માતાએ પોલીસ ફરિયાદ આપતા પોલીસે દુષ્કર્મના કેસમાં આરોપી અજય ગોહેલની અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી. આ દરમિયાન 15મી મે 2021 ના દિવસે ધરપકડ થયા બાદ આરોપીએ જામીન અરજી દાખલ કરતા તેને 24મી મે 2021 ના દિવસે જામીન મળી જતા તે જામીનમુક્ત હતો.
પાંચ વર્ષ ચાલેલા કેસમાં પોલીસે 16 સાક્ષી અને 39 પુરાવા જોયા
પાંચ વર્ષ સુધી જુનાગઢ જિલ્લા કોર્ટમાં છઠ્ઠા એડિશનલ સેશન્સ જજની કોર્ટમાં દુષ્કર્મને લઈને કાયદાકીય જંગ ચાલ્યો હતો, જેમાં ફરિયાદી અને ભોગ બનનાર સહિત ડોક્ટરો પોલીસ તપાસ કરનાર અધિકારી અને કર્મચારીની સાથે અન્ય 16 જેટલા સાક્ષીઓની તપાસ કોર્ટે કરી હતી સમગ્ર કેસની સુનાવણી દરમિયાન 39 જેટલા પુરાવા પણ કોટે તપાસ્યા હતા જેમાં આરોપી અને ફરિયાદી દ્વારા આપવામાં આવેલા પુરાવાની સાથે સ્થળ પરથી મળેલા તેમજ આરોપી અને ફરિયાદીના કપડાં મેડિકલ તપાસના રિપોર્ટો તબીબી પરીક્ષણના રિપોર્ટો સહિત તમામ પુરાવાઓને આધારે કોર્ટે આરોપી અજય ગોહેલ ને 20 વર્ષની સખત કેદ અને 10,000 ના દંડની સાથે 04 લાખનું વળતર ચૂકવવું આ વળતર ની 75% રકમ એફ.ડી અને 25,000 ભોગ બનનારના ખાતામાં જમા કરાવવાનો હુકમ છઠ્ઠા એડિશનલ સેશન્સ જજ અમિત રમેશભાઈ રાણા દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે
