જૂનાગઢ જિલ્લા કોર્ટનો મહત્વનો નિર્ણય, NDPS અને પોક્સો કેસમાં આરોપીઓના કોર્ટે જામીન ફગાવ્યા
પોલીસ પકડથી દૂર રહેલી આ મહિલાએ જૂનાગઢ જિલ્લા કોર્ટમાં આગોતરા જામીન મેળવવા માટે અરજી કરી હતી.
Published : June 18, 2026 at 12:02 PM IST
જૂનાગઢ : થોડા મહિના પૂર્વે જૂનાગઢમાંથી 190 જેટલી નશાકારક સીરપની બોટલો જૂનાગઢના બે ઈસમો પાસેથી પોલીસે પકડી પાડી હતી. આ સમગ્ર મામલામાં આ નશાકારક સીરપ સપ્લાય કરનાર રાજકોટની એક મહિલા ઋચાબેન પાડલીયાનું નામ પણ ખુલ્યું હતું. આ મહિલા પોલીસ પકડથી દૂર છે, ત્યારે તેણે અટકાયતથી બચવા માટે જૂનાગઢ જિલ્લા કોર્ટમાં આગોતરા જામીનની અરજી કરી હતી, જે જિલ્લા કોર્ટે નકારી કાઢી છે. અન્ય એક કિસ્સામાં કિશોર વયની યુવતીને દુષ્કર્મનો ભોગ બનાવનાર એક આરોપીની જામીન અરજી પણ નકારી છે.
નશાકારક સીરપની સપ્લાય કરનાર મહિલાના જામીન ફગાવાયા
થોડા મહિના પૂર્વે જૂનાગઢમાંથી 190 બોટલ નશાકારક સીરપની પકડી પાડવામાં પોલીસને સફળતા મળી હતી. ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ નંબર 482 પોલીસે જૂનાગઢના 2 ઈસમોને નશાકારક બોટલ સાથે ઝડપી પાડીને તેની સામે NDPS એકટ 8C, 21B અને 29 મુજબ 2026માં નશાકારક સીરપ રાખવાના કિસ્સામાં વિધિવત ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે બે આરોપીને પકડી પાડ્યા હતા.
આ સમગ્ર મામલામાં નશાકારકનું સપ્લાય કરનાર રાજકોટના રુચાબેન પાડલીયાનું નામ પણ ખુલ્યું હતું. જેમણે આ તમામ કફ સીરપો 53 હજાર રૂપિયાની લેતીદેતી કરીને જૂનાગઢના આ બંને શખ્સોને મોકલી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ત્યારબાદ, પોલીસે આ મહિલાને પકડી પાડવા તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસ પકડથી દૂર રહેલી આ મહિલાએ જૂનાગઢ જિલ્લા કોર્ટમાં આગોતરા જામીન મેળવવા માટે અરજી કરી હતી. જેને જૂનાગઢના એડિશનલ સેશન્સ જ્જ અમિત રમેશભાઇ રાણાએ નકારી કાઢી છે.
કિશોરીને દુષ્કર્મનો ભોગ બનાવનારના જામીન નકાર્યા
આ સમગ્ર મામલામાં જૂનાગઢ જિલ્લા કોર્ટે 25મી મેં 2026ના દિવસે C ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં કીશોરીને દુષ્કર્મનો ભોગ બનાવવાની ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી. ત્યારબાદ, સમગ્ર મામલામાં પોલીસે પાર્થ નામના એક ઈસમની અટકાયત કરીને તેની સામે BNS 2023 અંતર્ગત 483 કલમ મુજબ તેમજ BNS 64 (2 )(M) 78 (2) 115 (2) 296 (B) 351 (3) અને પોક્સો એક્ટની 6 અને 12 કલમ અન્વયે પાર્થ સામે કેશ રજીસ્ટર કરીને C ડિવિઝન પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી. જેમાં આરોપી હાલ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં હોય તેમણે પણ નિયમિત જામીન પર છૂટવાની અરજી કરી હતી. ફરિયાદી અને આરોપી પક્ષના વકીલોને સાંભળ્યા બાદ જુનાગઢ ડીસ્ટ્રીક કોર્ટના એડિશનલ સેશન્સ જ્જ હિતેશ ગિરીશભાઈ દામોદરાએ પણ દુષ્કર્મ આચરનાર આરોપીની જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે.
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