જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ અને કેશોદ સેશન્સ કોર્ટે આપ્યા અલગ-અલગ ચુકાદા
Published : April 15, 2026 at 8:11 AM IST
જુનાગઢ: જિલ્લા અને કેશોદ સેશન્સ કોર્ટ ખાતે અગાઉની ફરિયાદને આધારે કેટલાક કેસોની સુનાવણી ચાલી રહી હતી, જેમાં જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે એક આરોપીને અવારનવાર ગુના કરવાના કિસ્સામાં સાત વર્ષની સજા ફટકારી છે, તો અન્ય એક અપરણના કિસ્સામાં આરોપીના જામીન નામંજૂર કર્યા છે. તેવી જ રીતે કેશોદ સેશન કોર્ટે પણ સાયબર ક્રાઇમના ગુનામાં સામેલ આરોપીની જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે.
જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ અને કેશોદ સેશન્સ કોર્ટે અલગ-અલગ ત્રણ કેસોની સુનાવણી કરતા વિવિધ ચુકાદાઓ આરોપીઓ સામે આપ્યા છે, જેમાં જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ એક આરોપીને પત્ની સાથે મારઝુડ કરવાના કિસ્સામાં નિર્દોષ છોડ્યો છે, પરંતુ તે જ આરોપીને ગુના કરવાની વૃત્તિ ધરાવવાના કિસ્સામાં સાત વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. તો બીજી તરફ જુનાગઢ ડીસ્ટ્રીક કોર્ટે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટના અપહરણના કિસ્સામાં આરોપીની રેગ્યુલર જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે. તેવી જ રીતે કેશોદ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા પણ સાયબર ક્રાઇમના ગુનામાં મ્યુલ એકાઉન્ટ બનાવીને સાયબર ક્રાઇમને પ્રોત્સાહન આપવાના કિસ્સામાં જેલમાં રહેલા આરોપીના જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે.
ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે સાત વર્ષની સજા ફટકારી
જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં ફરિયાદી શહેનાઝ બેન રફાઈની પુત્રી સાથે આરોપી અરબાઝશા ફકીરના પ્રેમ લગ્ન થયા હતા, ત્યારબાદ અરબાઝશા અને શહેનાઝ બેનની પુત્રી વચ્ચે માથાકૂટ થતાં તેઓ તેના માતાની ઘરે આવી ગઈ હતી. આ દરમિયાન આરોપી અરબાઝ ફકીરે 19 ડિસેમ્બર 2023ના દિવસે તેમના સાસુના ઘરે જઈને તેમની પત્નીને મોકલી આપો નહીંતર તમારા બંને પુત્રોની હત્યા કરી નાખીશ, અને તમને શાંતિથી જીવવા નહીં દઉં. તે પ્રકારની ધમકી આપ્યાની પોલીસ ફરિયાદ એ ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં 19 ડિસેમ્બર 2023માં દાખલ થઈ હતી. જે મુજબ જૂનાગઢ કોર્ટમાં IPCની ધારા 397, 452, 294 (ખ) 506(2) 427 અને GP એક્ટ 135 અંતર્ગત આરોપીને નિર્દોષ છોડી મૂકવાનો હુકમ છઠ્ઠા એડિશનલ સેશન્સ જજ અમિત રમેશભાઈ રાણાએ સંભળાવ્યો. આરોપી અરબાઝ શા ફકીરને ફોજદારી કાર્યવાહી દંડ સંહિતા 392 397 235 (2) BNS 258 (2) મુજબ 7 વર્ષની સખત કેદની સજા અને 1,000 નો દંડ તેમજ 258 (2) BNS 235 (2) અને 452 ધારાઓ અંતર્ગત એક વર્ષની સખત કેદ અને એક હજારનો દંડ ફટકારવાનો હુકમ કર્યો છે.
અપહરણ કરનાર આરોપીના જામીનના મંજૂર
જૂનાગઢમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ તરીકે કામ કરતા મિલનભાઈ નામની વ્યક્તિનું 23મી જાન્યુઆરી 2026ના દિવસે કેટલાક ઈસમો દ્વારા 60 લાખની ખંડણી માંગવાના કિસ્સામાં અપહરણ કરવામાં આવ્યુ હતું, જે અંતર્ગત ભરત દાસા નામનો અપહરણકાર હાલ જુનાગઢ જેલમાં જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવ્યો છે, જેણે જામીન અરજી કરતા છઠ્ઠા એડિશનલ સેશન્સ જજ અમિત રમેશભાઈ રાણાએ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 140 (2) 308 (5) 115 (2) 61 (2) 351 (3) 296 (2) અને જી.પી.એક્ટ 135 અંતર્ગત આરોપીના જામીન નામંજૂર કર્યા છે.
કેશોદ સેશન્સ કોર્ટે જમીન ફગાવ્યા
સાયબર ક્રાઇમના એક ગુનામાં કેશોદ સેશન્સ કોર્ટે પણ પ્રકાશ પંપાણીયા નામના આરોપીના જામીન ફગાવી દીધા છે. ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 483 મુજબ કેશોદ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. જેમાં મૂળ સૂત્રપાડાનો આરોપી પ્રકાશ પંપાણીયા ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 317 (2) અને (4) 54 તેમજ ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી એકટ 66 અંતર્ગત 18 મી માર્ચ 2026ના દિવસે સાયબર ક્રાઇમ ગુના અંતર્ગત તેની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. ઓનલાઇન થયેલી ફરિયાદને આધારે કેશોદના માણેકવાડાનો કરણ ડવ સાયબર ક્રાઇમ અંતર્ગત લોકો સાથે છેતરપિંડી કરીને રૂપિયા પડાવતો હતો. જેમાંના કેટલાક રૂપિયા પ્રકાશ પંપાણીયા દ્વારા બનાવવામાં આવેલા મ્યુલ એકાઉન્ટમાં જમા થયા હતા. જેની રકમ 69,663 જેટલી થવા જાય છે. સાયબર ક્રાઇમ જેવી ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈને તેમજ સતત વધી રહેલા આ પ્રકારના ગુનાને ધ્યાનમાં રાખીને આરોપી પ્રકાશ પંપાણીયાની નિયમિત જામીન અરજી 2જા એડિશનલ સેશન્સ જજ કેશોદ સંજય ધ્રુવકુમાર પાંડેય દ્વારા ફગાવી દેવામાં આવી છે.