'જુનાગઢ જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરો', કોંગ્રેસ અને ખેડૂતોએ સરકાર સમક્ષ માંગ
જૂનાગઢ જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાની સાથે ખેડૂતોને સહાય અને પશુધન નિભાવવા માટે સરકાર ઘાસચારાની વ્યવસ્થા કરે તેવી માંગ કરવી છે.
Published : September 1, 2026 at 9:01 AM IST
જુનાગઢ: વરસાદ હવે સૌ કોઈ માટે ચિંતાનું કારણ બની રહ્યો છે, સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં આજે વરસાદની ખૂબ જ ઘટ જોવા મળે છે. જેને લઈને જૂનાગઢ જિલ્લાના ખેડૂતો અને વિપક્ષ સરકાર પર જૂનાગઢ જિલ્લાની સાથે સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના જિલ્લાઓને અસરગ્રસ્ત જિલ્લા તરીકે જાહેર કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.
આજે જૂનાગઢ જિલ્લાના ખેડૂતો અને સામાન્ય નાગરિકોની સાથે કોંગ્રેસે જિલ્લા કલેકટરને આવેદનપત્ર પાઠવીને જૂનાગઢ જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવાની સાથે ખેડૂતોને સહાય અને પશુધન નિભાવવા માટે સરકાર ઘાસચારાની વ્યવસ્થા કરે તેવી માંગ કરવી છે.
જુનાગઢ જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવા માંગ
સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં પાછલા બે દશકાનો સૌથી ઓછો કહી શકાય તેવો વરસાદ આ વર્ષે પડ્યો છે, ચોમાસુ અંતિમ ચરણ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં પાછલા 20 વર્ષમાં સૌથી ઓછો વરસાદ પડ્યો છે, જેને કારણે ચોમાસું ખેતી અને પીવાના પાણીની અનેક સમસ્યાઓ આગામી દિવસોમાં ઊભી થઈ શકે છે, સાથે સાથે જિલ્લામાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં પશુધન પણ છે. જેનો નિભાવ કરવો પણ ઘાસચારાની અછતને પગલે ખૂબ મુશ્કેલ બની રહ્યો છે.
આવી સ્થિતિમાં જુનાગઢ જિલ્લાના ખેડૂતો સામાન્ય નાગરિકો અને કોંગ્રેસે આજે સામૂહિક રીતે જિલ્લા કલેકટરને આવેદનપત્ર પાઠવીને તુરંત જુનાગઢ જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જિલ્લા તરીકે જાહેર કરીને તુરંત રાજ્યની સરકાર દ્વારા સહાય જાહેર કરવામાં આવે તેવી માંગ સાથેનું આવેદનપત્ર રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને કલેકટર મારફતે આપ્યું છે.
સૌની યોજનાથી પાણી અને ઘાસચારાની વ્યવસ્થા કરવા માંગ
આજે જુનાગઢ જિલ્લા કલેકટર કચેરી ખાતે ખેડૂત પ્રવીણભાઈ મહિડા, અબ્દુલ સમા, માલદેભાઈ પિઠીયા અને પૂર્વ ધારાસભ્ય બાબુભાઈ વાજા એ ઉપસ્થિત રહીને ખેડૂતો અને સામાન્ય નાગરિકોની સાથે રાખીને જિલ્લા કલેકટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. જેમાં જુનાગઢ જિલ્લાની સાથે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના તમામ ડેમો અને જળાશયો શક્ય હોય ત્યાં સુધી સૌની યોજનાથી ભરીને ચોમાસુ પાકોને બચાવી શકાય તે માટેનું આયોજન રાજ્યની સરકારે કરવું જોઈએ.
સૌની યોજનામાં જે પાણી છે, તેનાથી વરસાદ નથી આવી, આવી સ્થિતિમાં ખેડૂતોને પોતાનો ચોમાસુ પાક બચાવવા માટે સરકારે ખૂબ જ ગંભીરતાથી વિચારણા કરવી જોઈએ. વધુમાં વરસાદ નથી, જેને કારણે ઘાસચારાની પણ ખૂબ વિકટ સમસ્યા ઊભી થઈ છે, ત્યારે ગીર વિસ્તારના ખેડૂતોને જંગલ વિસ્તારમાં પોતાના પશુધનને ઘાસ ચરવા માટે જવા જંગલ વિસ્તારમાં જવા દેવાની પરવાનગી આપવામાં આવે, અથવા જંગલ વિસ્તારમાં જે ઘાસ છે. જેનો અનામત જથ્થો વન વિભાગ પાસે પુષ્કળ પ્રમાણમાં પડ્યો છે, તે ખેડૂતોને પશુધનના નિભાવ થઈ શકે તે માટે આપવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
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