માવઠા બાદ પાક નુકસાનીનો રિપોર્ટ તૈયાર, જૂનાગઢ જિલ્લાના 521 ગામમાં સર્વે થયો

જૂનાગઢ જિલ્લાના 521 ગામોમાં માવઠા બાદ નુકસાનીનો સર્વે પૂર્ણ વિધિવત રિપોર્ટ સરકારને સુપરત કરવામાં આવ્યો છે.

જૂનાગઢ જિલ્લાના 521 ગામમાં સર્વે થયો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 3, 2025 at 9:36 AM IST

Updated : November 3, 2025 at 9:45 AM IST

જૂનાગઢ : કમોસમી વરસાદને કારણે સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના જિલ્લામાં મગફળીના પાકને વ્યાપક પ્રમાણમાં અને સૌથી વધારે નુકસાન થયું છે. જેને લઈને રાજ્ય સરકારે તુરંત અસરગ્રસ્ત ગામોની સર્વે કરવાની જવાબદારી કૃષિ વિભાગને સોંપી હતી. જે અંતર્ગત જૂનાગઢ જિલ્લાના 521 જેટલા ગામોનો સર્વે પૂર્ણ કરીને તેનો રિપોર્ટ રાજ્યની સરકારને કરી દેવામાં આવ્યો છે.

કમોસમી વરસાદે કર્યું ખેડૂતોનું નુકસાન

સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે. જેમાં કપાસ, સોયાબીન અને અન્ય કૃષિ પાકનો સમાવેશ થાય છે. પરંતુ સૌરાષ્ટ્રમાં અને ખાસ કરીને સમગ્ર સોરઠ પંથકમાં મગફળીના પાકને સૌથી વધારે નુકસાન થયું છે. આવી સ્થિતિમાં રાજ્ય સરકારે નુકસાનીનો સર્વે થાય તે માટે અગાઉ મંત્રીઓ, ધારાસભ્યો અને સંસદ સભ્યોને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં મોકલીને નુકસાનનો પ્રાથમિક અંદાજ કાઢવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

માવઠા બાદ પાક નુકસાનીનો સર્વે : સરકારના પ્રતિનિધિઓએ વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે તેવો રિપોર્ટ મુખ્યમંત્રી અને રાજ્ય સરકારને કર્યો હતો. જે બાદ સરકારના કૃષિ વિભાગને નુકસાનીનો અંદાજ કરવા માટેની વિશેષ જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ કૃષિ વિભાગના અધિકારી અને કર્મચારીઓએ એક અઠવાડિયા દરમિયાન મોટાભાગના અસરગ્રસ્ત ગામોના સર્વે પૂર્ણ કરીને તેનો રિપોર્ટ રાજ્યની સરકારને મોકલી આપ્યો છે.

જૂનાગઢ જિલ્લાના 521 ગામમાં સર્વે પૂર્ણ

જૂનાગઢ જિલ્લાના અસરગ્રસ્ત 521 જેટલા ગામોમાં અઠવાડિયા દરમિયાન સર્વેની કામગીરી હતી. જે વિસ્તારમાં માવઠાથી નુકસાન થયું છે તેવા પ્રત્યેક ગામમાં જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી અને કૃષિ વિભાગની 88 જેટલી ટીમોએ રૂબરૂ મુલાકાત કરી હતી.

વિધિવત રિપોર્ટ સરકારને સુપરત : ગામના આગેવાનો અને ખેડૂતોની હાજરીમાં પંચ રોજકામ કરીને તમામ 521 ગામનો રિપોર્ટ સંકલિત કરીને તેનો સંપૂર્ણ અહેવાલ જિલ્લા કલેકટરને મોકલી આપ્યો છે. અહીંથી સંકલિત અહેવાલ રાજ્ય સરકારને મોકલી આપવામાં આવ્યો છે. હવે નુકસાનીના સંકલિત અહેવાલ પર રાજ્ય સરકાર અને કૃષિ વિભાગ મનોમંથન કરશે. સંભવત આવતીકાલે સાંજ સુધીમાં ખેડૂતોને નુકસાની માટે આર્થિક સહાયની જાહેરાત કરે તેવી શક્યતા છે.

