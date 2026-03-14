જુનાગઢમાં ખોદાયેલા રસ્તાઓથી લોકો પરેશાન, મનપા સામે ઉકેલની માંગ
Published : March 14, 2026 at 12:00 PM IST
જુનાગઢ : મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં પાછલા એકાદ વર્ષથી ભૂગર્ભ ગટર રાંધણ ગેસ પાઇપલાઇન પીવાનું પાણી અને અન્ય કામોને લઈને મોટાભાગના વિસ્તારોમાં રોડ ખોદવામાં આવ્યા છે. કેટલીક જગ્યા પર રોડ ખોદી નાખ્યા બાદ ત્યાં પેચ વર્ક કરાયું છે, પરંતુ મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં કે જ્યાં રોડ બનવાની પ્રક્રિયા હજુ શરૂ થઈ નથી, તે વિસ્તારના લોકો હવે ઉબડખાબડ રોડ અને તેનાથી ઉડતી ધૂળથી કંટાળી ગયા છે. જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સમક્ષ તમામ લોકો આ રોડનો કંઈક રસ્તો કાઢવાની વિનંતી જુનાગઢ મનપાના શાસકો સામે કરી રહ્યા છે.
જુનાગઢના લોકોની એક જ માંગ આ રોડનો કંઈક રસ્તો કાઢો
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન 15 વોર્ડમાં વિભાજિત થયેલું છે. હાલ મોટાભાગના વિસ્તારોમાં કોઈના કોઈ કામ ચાલી રહ્યા છે. જેમાં ભૂગર્ભ ગટર પીવાના પાણીની પાઇપલાઇન અને રાંધણ ગેસની લાઈન બિછાવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. આ તમામ કામો જમીનની અંદર કરવાના હોવાથી મોટાભાગના રોડ અને રસ્તાઓ ખોદવામાં આવ્યા છે. જે જગ્યા પર પાઇપલાઇનનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે, ત્યાં પેચ વર્ક કરવામાં આવ્યું છે.
હજુ એવા અનેક વિસ્તારો છે કે જ્યાં જમીનમાં કરવાની થતી કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ પણ રોડ રસ્તાનું સમારકામ કરવામાં આવ્યું નથી કે નથી ખોદેલી જગ્યા પર પેચ વર્ક કરાયું. જેને કારણે આ વિસ્તારમાં રહેતા સામાન્ય લોકો અને વ્યાપારિક સંકુલો ધરાવતા વેપારીઓ પણ હવે ઉબડ ખાબડ રોડ અને તેમાંથી ઉડતી ધૂળથી ખૂબ જ પરેશાન થયા છે. જુનાગઢ મનપાના શાસકોને ઉબડ ખાબડ રોડનો કોઈ રસ્તો કાઢવાની વિનંતી કરી રહ્યા છે.
લોકોએ વ્યક્ત કર્યો રોડ પ્રત્યે રોડ
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારના સામાન્ય રહીશોએ રોડને લઈને ખૂબ રોશ વ્યક્ત કર્યો છે. કોર્પોરેટરો ચૂંટણી પૂરી થયા બાદ અને નવી ચૂંટણી ના આવે ત્યાં સુધી વોર્ડમાં દેખાતા ન હોવાનો વસવસો પણ વ્યક્ત કર્યો છે. સામાન્ય રીતે જે તે વોર્ડની વ્યક્તિગત જવાબદારી ત્યાંથી ચૂંટાયેલા નગરસેવકોની હોય છે, પરંતુ ચૂંટણીના સમયે સતત અને વગર આમંત્રણે આવતા ચૂંટણી લડતાં ઉમેદવારો ચૂંટણી જીતીને નગર સેવક બન્યા બાદ તેના વોર્ડમાં દેખાતા નથી.
જેને કારણે સ્થાનિક લોકોની સમસ્યા દર વર્ષે વધી રહી છે, જેનો ઉકેલ જુનાગઢ મનપામાં નગરસેવકો દ્વારા રજૂઆતો થકી થતો હોય છે, પરંતુ કોર્પોરેટરોની નિષ્ક્રિયતાને કારણે પણ કોન્ટ્રાક્ટરો ખૂબ જ ગંભીરતાથી કામ કરતા નથી. જેને કારણે લોકોને અનેક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
લોકોએ બંધ અને ધરણાની પણ આપી ચિમકી
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સ્થાનિક લોકો મીનાબેન વાળા, કિરીટભાઈ રૂપારેલીયા, રશ્મિબેન પંચોલી, માલતીબેન અને પૂર્વ કોર્પોરેટર હિતેશ ઉદાણીએ પણ ખરાબ રોડને લઈને જુનાગઢ મનપાના શાસકોની અણ આવડતને જવાબદાર ગણી હતી. આ તમામ સ્થાનિક લોકો આજે પણ એવું માની રહ્યા છે કે મનપાના શાસકો કામ કરાવવામાં ઉણા ઉતરી રહ્યા છે. જેને કારણે કોન્ટ્રાક્ટરો પોતાની મનમાની કરી રહ્યા છે.
આ સમગ્ર મામલામાં આ વિસ્તારના સ્થાનિક કોર્પોરેટર અને જૂનાગઢ મનપામા શાસક પક્ષના નેતા તરીકે કામ કરતા મનન અભાણીએ ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક કરેલી એક્સપ્લુઝિવ વાતચીતમાં તેણે જણાવ્યું હતું કે, જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં જ્યાં કામ ચાલી રહ્યું છે, ત્યાં આગામી દિવસોમાં પેચવર્ક થકી રોડ પર ચાલી શકાય તેવી વ્યવસ્થા કરવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. આગામી દિવસોમાં જ્યાં સંપૂર્ણપણે કામ પૂર્ણ થશે, તેવા વિસ્તારમાં રોડના નવીનીકરણની કામગીરી પણ હાથ ધરાવા જઈ રહી છે, પરંતુ હાલના તબક્કે કામ ચાલતું હોવાને કારણે રોડના નવીનીકરણની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ શકે તેમ નથી.
