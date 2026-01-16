સગી ભાણેજને હવસનો શિકાર બનાવતો કળિયુગી મામો!, કેશોદ પોલીસે વલસાડના આરોપીની કરી અટકાયત
માર્ચ થી મે મહિના દરમિયાન સગા મામાએ સગીર ભાણેજ પર નજર બગાડતા સમગ્ર કેશોદ પંથકમાં પણ ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : January 16, 2026 at 6:29 PM IST
જુનાગઢ : આધુનિક યુગમાં દરેક સંબંધ કોઈના કોઈ પ્રકારે લજવાઈ રહ્યો છે, આવો જ એક ઘૃણાસ્પદ કિસ્સો જુનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ તાલુકામાં સામે આવ્યો છે. 17 વર્ષની સગી ભાણેજને એક બે વખત નહીં, પરંતુ પાંચ વખત બળજબરી પૂર્વક કેશોદમાં દુષ્કર્મનો શિકાર બનાવનાર સગા મામાને કેશોદ પોલીસ અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. માર્ચ થી મે મહિના દરમિયાન સગા મામાએ સગીર ભાણેજ પર નજર બગાડતા સમગ્ર કેશોદ પંથકમાં પણ ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે.
આધુનિક યુગમાં દરેક સંબંધો કોઈના કોઈ કારણોસર વગોવાઈ રહ્યા છે. જુનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ તાલુકાની એક 17 વર્ષની સગીરાને વલસાડ રહેતા તેના સગા મામાએ એક બે વખત નહીં, પરંતુ પાંચ વખત અને તે પણ તેની ભાણેજના ઘરમાં હવસનો શિકાર બનાવીને તેના પર દુષ્કર્મ આચર્યાની પોલીસ ફરિયાદ કેશોદ પોલીસ મથકમાં દાખલ થતા પોલીસે હવસખોર મામાની વલસાડ ખાતેથી અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. માર્ચ, એપ્રિલ અને મેં 2025ના આ ત્રણ મહિના દરમિયાન પોતાની ભાણેજને હવસનો શિકાર બનાવ્યા હોવાની કેફિયત સગીરાએ તેની માતા અને પરિવારને કરતા અંતે સમગ્ર પરિવારે હવસનો શિકાર બનાવનાર મામા સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે.
તારીખ 11 મે 2025ના દિવસે દુષ્કર્મનો શિકાર બનનાર સગીરા તેના ઘરેથી ગુમ થઈ ગઈ હતી. જેને લઈને તેની માતા અને અન્ય પરિવારજનો દ્વારા તેમની સગીર વયની પુત્રી ગુમ થયાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી, ત્યારે ગુમ થયેલી સગીરા વલસાડના પલસાણા નજીકથી મળી આવતા 22મી મે 2025ના દિવસે યુવતીનું જુનાગઢ કોર્ટમાં નિવેદન લઈને તેને પરિવારને સોંપી દેવામાં આવી હતી. તે પૂર્વે માર્ચ મહિનામાં જેના પર દુષ્કર્મનો આરોપ છે, તે સગો મામો કેશોદમાં તેની બહેનના ઘરે 15 દિવસ રોકાયો હતો.
આ દરમિયાન પણ તેમણે ત્રણ વખત તેની સગી ભાણેજને રાત્રિના સમયે દુષ્કર્મનો ભોગ બનાવીને પરત વલસાડ જતો રહ્યો હતો, ત્યારબાદ યુવતીએ સમગ્ર ઘટનાની વિગત પોતાના પરિવારને કરતા અંતે પરિવારે સગા મામા સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેને લઈને કેશોદ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
