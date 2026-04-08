જુનાગઢ: વંથલી ખાતે ભારતીય કિસાન સંઘનું સંમેલન યોજાયું, ખેડૂતોના આ મુદ્દાઓ પર થઈ ચર્ચાઓ
Published : April 8, 2026 at 7:25 PM IST
જુનાગઢ : જિલ્લાના વંથલી ખાતે ભારતીય કિસાન સંઘનું મહત્વપૂર્ણ સંમેલન મળ્યું હતું. જેમાં કિસાન સંઘના રાષ્ટ્રીય પદાધિકારી દાદા લાડની સાથે પ્રદેશ પ્રમુખ જગમાલભાઈ આર્ય અને કિસાન સંઘના અનેક પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જેમાં રાષ્ટ્રીય પદાધિકારી દાદા લાડે ETV Bharat સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ મુલાકાતમાં તેમણે કાશ્મીર થી લઈને કન્યાકુમારી સુધી ખેડૂત મુશ્કેલીમાં છે, તે વાતનો સ્વીકાર કરીને આગામી દિવસોમાં ખેડૂતોની ઉપજ પાક વીમો કૃષિ ઉત્પાદનોના મહત્તમ ભાવ સહિત અનેક સમસ્યાને લઈને ખેડૂત સંગઠિત બનીને કામ કરે તે દિશામાં ભારતીય કિસાન સંઘ કામ કરશે તેવુ નિવેદન આપ્યું હતું.
વંથલીમાં ભારતીય કિસાન સંઘનું સંમેલન
જુનાગઢ જિલ્લાના વંથલીમાં ભારતીય કિસાન સંઘનુ સંમેલન યોજાયું હતું. જેમાં જૂનાગઢ જિલ્લા ભારતીય કિસાન સંઘની જિલ્લા કક્ષાની બેઠક પણ સામેલ હતી, જેમાં સૌરાષ્ટ્રના મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાંથી ભારતીય કિસાન સંઘનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા પ્રમુખો અને મહામંત્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વંથલી ખાતે આયોજિત ભારતીય કિસાન સંઘના રાષ્ટ્રીય સંમેલનમાં પદાધિકારી દાદા લાડ ગુજરાતના કિસાન સંઘના પ્રમુખ જગમાલભાઈ આર્ય જૂનાગઢ જિલ્લા કિસાન સંઘ મહામંત્રી મનસુખભાઈ પટોડીયા સહિત મોટી સંખ્યામાં કિસાન સંઘના પદાધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. આ બેઠકમાં ખેડૂતોની સમસ્યાઓને લઈને વિચારોનું આદાન પ્રદાન કરવામાં આવ્યું હતું.
રાષ્ટ્રીય પદાધિકારી દાદા લાડનું સૂચક નિવેદન
ભારતીય કિસાન સંઘના રાષ્ટ્રીય પદાધિકારી અને મહારાષ્ટ્રનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા દાદા લાડે વંથલી ખાતે ETV Bharat ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "આખા ભારતનો ખેડૂત અનેક સમસ્યાઓથી પીડિત છે. કાશ્મીર થી લઈને કન્યાકુમારી કચ્છથી લઈને કામરૂખ સુધીના ખેડૂતો આજે અનેક નાની મોટી સમસ્યાથી ઘેરાતા જાય છે. જેના ઉકેલ માટે ભારતીય કિસાન સંઘ કામ કરી રહ્યું છે. ખેડૂતોની કૃષિ ઉપજ કમોસમી વરસાદ અને અતિવૃષ્ટિના કિસ્સામાં ખેડૂતોને થતી નુકસાની તેમજ કૃષિ ઉત્પાદનોનું મહત્તમ ભાવ ખેડૂતોને મળે તે દિશામાં ભારતીય કિસાન સંઘ કામ કરશે.
આજે ગુજરાતનો ખેડૂત ખૂબ સારી ખેતી કરી રહ્યો છે, પુષ્કળ પ્રમાણમાં કૃષિ પેદાશોનું ઉત્પાદન પણ કરી રહ્યો છે, તેમ છતાં પોષણક્ષમ ભાવો ન મળવાને કારણે ખેડૂતો હવે ખેતીથી વિમુખ અને દુઃખી થઈ રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં ખેડૂત એકદમ સંગઠિત બનીને પોતાની કૃષિ પેદાશોના ભાવ તેમના દ્વારા નિર્ધારિત કરેલા હોય તે પ્રમાણે બજારમાંથી મળે તે રીતે સંગઠિત થાય અને તેમાં ભારતીય કિસાન સંઘ ભારતના પ્રત્યેક ખેડૂતોની પાછળ ઉભુ છે." આવુ નિવેદન ભારતીય કિસાન સંઘના રાષ્ટ્રીય પદાધિકારી દાદા લાડે આપ્યું છે
પ્રદેશ પ્રમુખ જગમાલ આર્યની પણ વાત
ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય કિસાન સંઘના પ્રમુખ જગમાલભાઈ આર્યએ જણાવ્યું હતું કે, "ખેડૂતોની અનેક સમસ્યા છે, એમ.એસ.પી મોંઘવારી આ બધા કિસ્સાઓ ગુજરાતના ખેડૂતોને પરેશાન કરી રહ્યા છે. જેમાં ખેડૂતોની ઓછી સંગઠન શક્તિ જેને કારણે ખેડૂત તેની ઉત્પાદિત કૃષિ જણશોનું યોગ્ય અને સમય રહેતા ભાવ મેળવી શકતો નથી. આજે પણ ગુજરાતમાં કૃષિ પેદાશોના ભાવોને લઈને અનેક વિસંગતતાઓ જોવા મળે છે. કેટલાક વિસ્તારમાં ખેડૂત એક મણ ઘઉં 450 રૂપિયામાં કેટલાક વિસ્તારમાં 600માં તો કેટલાક વિસ્તારમાં 1200 રૂપિયામાં વહેંચી રહ્યો છે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "ભાવોની આ વિસંગતતા ખેડૂતોની નબળી સંગઠન શક્તિને કારણે ઊભી થઈ છે. એક તરફ રાસાયણિક ખાતરો જંતુનાશક દવાઓ અને અન્ય રાસાયણિક પદાર્થોને ભારતમાં વેચાણ કરીને વિદેશના દેશો હવે ભારતની કૃષિ ઉત્પાદનોને ઝેર યુક્ત ગણાવી રહ્યા છે. જેને કારણે ભારતનું કૃષિ ઉત્પાદન બજાર સ્તરે પહોંચતા મુશ્કેલી અનુભવે છે, આવી સ્થિતિમાં ગુજરાતનો પ્રત્યેક ખેડૂત પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવીને ખેતીને સમૃદ્ધ બનાવીને તેમની ઈચ્છા કરતાં પણ વધારે બજાર ભાવ મેળવી શકે છે, તે દિશામાં ખેડૂતો સંગઠિત બનીને કામ કરે તેની પાછળ ભારતીય કિસાન સંઘ હંમેશા માટે ઊભું રહેશે."
આ પણ વાંચો...