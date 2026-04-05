જૂનાગઢ પોલીસ બેડામાંં મોટો ફેરફાર, અન્ય જિલ્લામાંથી બદલી પામીને આવેલા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને સોંપાયો ચાર્જ
આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પૂર્વે નિમણૂક પામેલા પોલીસ અધિકારીઓને મહત્વની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
Published : April 5, 2026 at 4:21 PM IST
જુનાગઢ : સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીની જાહેરાત પૂર્વે રાજ્યના પોલીસ બેડામાં ધરખમ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા હતા. જે અંતર્ગત જુનાગઢ જિલ્લામાંથી કેટલાક પોલીસ ઇન્સ્પેકટરોને અન્ય જિલ્લામાં બદલી કરવામાં આવી હતી, અન્ય જિલ્લામાંથી આવેલા કેટલાક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને જુનાગઢ જિલ્લામાં નિમણૂક આપવામાં આવી હતી. નિમણૂક પામેલા તમામ નવા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને જુનાગઢ જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ મથકનો ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો છે. આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પૂર્વે નિમણૂંક પામેલા પોલીસ અધિકારીઓને મહત્વની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરોને સોંપાયો ચાર્જ
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓની જાહેરાત પૂર્વે જ રાજ્યના પોલીસ બેડામાં ધરખમ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર દરજ્જાના 350 કરતા પણ વધારે અધિકારીઓની રાજ્યમાં અરસપરસ બદલીઓ કરવામાં આવી હતી. જે અંતર્ગત જૂનાગઢ જિલ્લા માંથી કેટલાક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને અન્ય જિલ્લામાં તો અન્ય જિલ્લામાંથી કેટલાક પોલીસ અધિકારીને જુનાગઢ જિલ્લામાં નિમણૂંક આપવામાં આવી હતી.
નિમણૂંક પામેલા તમામ બિન હથિયારધારી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને આજે જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા વિધિવત રીતે જે તે પોલીસ મથકનો ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો છે. આગામી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને જુનાગઢ જિલ્લામાં બદલી પામેલા અને નિમણૂંક થયેલા પોલીસ અધિકારીને મહત્વના પોલીસ મથકની જવાબદારીઓ પણ આપવામાં આવી છે.
નિમણૂક પામેલા પોલીસ અધિકારીઓની વિગતો
બદલી થઈને જુનાગઢ આવેલા અને ત્યારબાદ વિવિધ પોલીસ મથકમાં નિમણૂક પામેલા પોલીસ અધિકારીની વિગતો પર એક નજર કરીએ તો એ.બી ચૌધરીને બી ડિવિઝન, પી.પી ઝાને સી ડિવિઝન, એન.એન ચુડાસમાને બિલખા, એન.એન તળાવીયાને ભેસાણ, એસ.બી પટેલને માણાવદર, આર.એસ સાકળીયાને માંગરોળ, એમ.કે ચૌધરીને શીલ, વી.જે સાવજને મેંદરડા અને એચ.કે હુંબલને ભવનાથ પોલીસ મથકમાં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે નિમણૂક આપતો પત્ર જિલ્લા પોલીસવડા સુબોધ ઓડેદરા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. નિમણૂક પામેલા તમામ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરો આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને પણ ખૂબ જ મહત્વની જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. જેમાં કેટલાક તાલુકામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને સંવેદનશીલ મતદાન મથકો આવેલા છે. જેને લઇને પણ આ નિમણૂક ખૂબ જ મહત્વની માનવામાં આવે છે.
