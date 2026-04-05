જૂનાગઢમાં મ્યુઅલ એકાઉન્ટ કૌભાંડ: આરોપીની જામીન અરજી ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટે નકારી
Published : April 5, 2026 at 10:57 AM IST
જુનાગઢ : આજથી ત્રણેક મહિના પૂર્વે જૂનાગઢમાં સાયબર ક્રાઇમમાં એક કેસ નોંધાયો હતો. જેમાં શ્રી ધામ સંન્યાસ આશ્રમના સંન્યાસી કલ્યાણગીરી અને અન્ય કેટલાક લોકો દ્વારા મ્યુઅલ એકાઉન્ટ બનાવીને સાયબર ક્રાઇમના ગુનામાં લોકોને છેતરપિંડી કરીને તેના ખાતામાં રૂપિયા જમા કરાવીને તેમાંથી કેટલો કિસ્સો આ મ્યુઅલ એકાઉન્ટ ધારકો રાખીને અન્ય રકમ સાયબર ફ્રોડ ચલાવતા ઈશમોને પહોંચાડતા હતા. આ સમગ્ર મામલામાં જુનાગઢ પોલીસે કલ્યાણ ગીરીની સાથે સુરતના પરેશ દરજીની પણ અટકાયત કરી હતી. પરેશ દરજી એ રેગ્યુલર જામીન માટેની અરજી કરતાં જુનાગઢ સેશન્સ કોટે તેની જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે.
સાયબર ફ્રોડ આરોપીની જામીન ફગાવાયા
આજથી બે ત્રણ મહિના પૂર્વે જૂનાગઢમાં કરોડો રૂપિયાનો સાયબર ફ્રોડ કૌભાંડ પકડી પાડવામાં પોલીસને સફળતા મળી હતી. સમગ્ર મામલામાં વડાલ નજીક આવેલ શ્રીધામ સન્યાસ આશ્રમના સંન્યાસી કલ્યાણગીરીની સાથે કેટલાક વ્યક્તિઓએ પોતાનું મ્યુઅલ એકાઉન્ટ બનાવીને સાયબર ક્રાઇમ ચલાવતા ગીરોહને આપીને તેમના દ્વારા સાયબર ક્રાઇમના થતા ફ્રોડ બાદ લાખો રૂપિયાની રકમ માં જમા થતી હતી. જેમાં કલ્યાણગીરી અને પરેશ દરજી નામના બે વ્યક્તિના એકાઉન્ટમાં પણ જાન્યુઆરી 2025થી લઈને કેટલાક સમય સુધી અંદાજિત 40,76,380 રુપિયા જેટલી રકમ જમા થઈ હતી.
પોલીસ ફરિયાદ બાદ સમગ્ર કૌભાંડનો ખુલાસો થતા જુનાગઢ પોલીસે સાધુ કલ્યાણ ગીરી અને સુરતના પરેશ દરજીની અટકાયત કરીને તપાસ શરૂ કરી હતી. જુનાગઢ કોર્ટે બંને આરોપીને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યા હતા, ત્યારબાદ જેલમાં રહેલા આરોપી પરેશ દરજીએ જમીન પર મુક્ત થવા માટે જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટમાં જામીન અરજી રજૂ કરી હતી, જેને કોર્ટે ફગાવી દીધી છે.
કઈ રીતે સાઇબર ગિરોહને થતી હતી મદદ
સાધુ કલ્યાણગીરી અને તેની સાથે જોડાયેલા પરેશ દરજી સાત નવેમ્બર 2024 થી 15 ડિસેમ્બર 2025 સુધીના કિસ્સામાં તેમના દ્વારા બનાવવામાં આવેલા મ્યુઅલ એકાઉન્ટમાં સાયબર ફ્રોડ થયા બાદ રૂપિયા જમા કરાવતા હતા. આ સમગ્ર મામલામાં જુનાગઢ પોલીસે આરોપીની 28 ડિસેમ્બર 2025 પહેલા અટકાયત કરી હતી. હાલ તેઓ ડિસેમ્બર મહિનાથી જુનાગઢ જિલ્લા જેલમાં જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે. જાન્યુઆરી 2025થી આરોપી સાધુ કલ્યાણ ગીરી દ્વારા સુરતના પરેશ રાઠોડને ફ્રોડ થકી જમા થયેલા રૂપિયા આંગડિયા મારફતે કોને કોને અને કેટલા કેટલા પહોંચાડવાના છે, તેની તમામ વિગતો આપી હતી.
સાધુ કલ્યાણ ગીરીના કહેવાથી પરેશ દરજીએ રુપિયા આંગડિયા મારફતે સાયબર ગીરોહ ચલાવતા અજાણ્યા ઈસમોને મોકલવાનું શરૂ કર્યું. 15 અને 16 જાન્યુઆરી 2025ના દિવસે બેન્ક એકાઉન્ટમાં સાયબર ફ્રોડના કેટલાક રુપિયા જમા થયા હતા, તે પૂર્વે જમા થયેલા રુપિયા 4થી 13મી અને 16મી જાન્યુઆરી 2025ના દિવસે ભરત રાઠોડે આંગળીયુ કરીને તેના મ્યુઅલ એકાઉન્ટમાં જમા થયેલા રૂપિયા સાયબર ફ્રોડ ચલાવતા ઇસમોને મોકલી આપ્યા હતા. સમગ્ર મામલામાં જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ ભુપેન્દ્ર કુમાર દવે એ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં રહેલા આરોપી પરેશ દરજીની જામીન પર મુક્ત થવાની અરજી ફગાવી દીધી છે.
આ પણ વાંચો...