જુનાગઢની બજારમાં જામ્યો પતંગ અને દોરી ખરીદીનો માહોલ, બજારના ભાવોમાં 20 થી 30 ટકા સુધીનો વધારો

માસ્ક, સીટી, ફરકણી જેવી 10 થી 15 જેટલી ચીજ વસ્તુઓ આ વર્ષે બજારમાં ખાસ ઉતરાયણના પર્વને ધ્યાને રાખીને બજારમાં જોવા મળી રહી છે.

જુનાગઢની બજારમાં જામ્યો પતંગ અને દોરી ખરીદીનો માહોલ
જુનાગઢની બજારમાં જામ્યો પતંગ અને દોરી ખરીદીનો માહોલ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 12, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
જુનાગઢ : પતંગોનો ઉત્સવ એટલે ઉતરાયણ, ત્યારે આવી સ્થિતિમાં હવે ધીમે ધીમે જુનાગઢમાં પણ પતંગ અને દોરીની ખરીદીનો માહોલ એકદમ જામી રહ્યો છે. પાછલા વર્ષોની સરખામણીએ આ વર્ષે ઉત્તરાયણને લઈને પતંગ દોરી માસ્ક વિગ ભુંગળા, ચશ્મા સહિત અલગ અલગ 10 થી 15 જાતની વેરાઈટીઓ કે જે સ્વદેશમાં નિર્માણ થયું છે, તેનું આગમન બજારમાં થઈ ચૂક્યું છે, ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે દોરીમાં 20% અને પતંગમાં 30%નો ભાવ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.

ઉતરાયણ પૂર્વે ધીમે ધીમે ખરીદદારીનો માહોલ

ઉતરાયણને હવે માત્ર 24 કલાક જેટલો જ સમય બાકી છે. આવી પરિસ્થિતિમાં હવે જુનાગઢની બજારમાં ધીમે ધીમે પતંગ દોરી અને ઉત્તરાયણમાં ઉપયોગમાં આવતી અને ખાસ કરીને પતંગ ચગાવતી વખતે ખાસ અવનવા પ્રકારે જોવા મળતી ટોપી, વીંગ ફેશનેબલ, ચશ્મા, પતંગ કાયપા પછી સામેવાળા વ્યક્તિને સુધી પતંગ કાપ્યાની ખુશી પહોંચાડવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું ભૂંગળું અલગ અલગ પ્રકારના માસ્ક, સીટી, ફરકણી જેવી 10 થી 15 જેટલી ચીજ વસ્તુઓ આ વર્ષે બજારમાં ખાસ ઉતરાયણના પર્વને ધ્યાને રાખીને બજારમાં જોવા મળી રહી છે.

સ્વદેશી ચીજોનો આગ્રહ

આ વખતની ઉતરાયણ સ્વદેશી અને તેમાં પણ સ્થાનિક કારીગરો દ્વારા ઉત્પાદિત કરવામાં આવતી પતંગ અને અન્ય ચીજ વસ્તુઓ પર નાના વેપારીઓ પણ ખૂબ મદાર રાખી રહ્યા છે. આ વખતે જુનાગઢની બજારમાં ખંભાત તરફની પતંગનું માર્કેટ સૌથી વધારે જોવા મળે છે. પાછલા વર્ષો દરમિયાન ભારતના અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ બનેલી પતંગો વેચાણ માટે જુનાગઢ આવતી હતી, પરંતુ આ વખતે સ્થાનિક ગુજરાતના કારીગરોને પ્રાધાન્ય મળે તે માટે મોટા ભાગની પતંગો ખંભાત અને અમદાવાદ તરફના કારીગરો દ્વારા બનાવવામાં આવી છે અને તેનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે.

જુનાગઢ બજાર
બજારના ભાવોમાં 20 થી 30 ટકાનો વધારો

આ વખતે પતંગ અને દોરીના બજાર ભાવોમાં 20 થી 30 ટકાનો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. જેમાં 20% દોરી અને 30% બજાર ભાવ પતંગોમાં વધેલા જોવા મળી રહ્યા છે. આ વખતે પતંગની દોરીના નિર્માતાઓ દ્વારા પણ પક્ષી અને લોકોને ઉતરાયણના દિવસો દરમિયાન થઈ રહેલી ઈચ્છાને ધ્યાને રાખીને પણ ખાસ દોરીનું નિર્માણ કર્યું છે. જેથી દોરી કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા તો પક્ષીને ખૂબ ઓછું નુકસાન કરે અને ઉતરાયણનો તહેવાર એકદમ શાંતિ અને સુગમતાથી સૌ કોઈ ઉજવી શકે તેવું વાતાવરણ પણ જોવા મળી રહ્યું છે.

પતંગ રસીકોએ ખરીદીને લઈને કરી વાત

ઉતરાયણના તહેવારને લઈને પતંગ અને દોરીની સાથે અન્ય ચીજ વસ્તુઓની ખરીદી કરવા માટે આવતા પતંગ રસિકોને ઓપરેશન સિંદૂરની દેશ પર બનેલી પતંગો અને વિવિધ દોરીઓ ખૂબ આકર્ષિત કરી રહી છે. પતંગ ખરીદવા માટે આવેલી શ્રુતિ સાંગાણીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ એક ટ્યુશન ક્લાસિકની સંચાલિતા છે, ત્યારે તેમને ત્યાં આવતા 50 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ માટે તેમણે ઉત્તરાયણને લઈને અલગ અલગ ચીજ વસ્તુઓની ખરીદી કરી છે.

પતંગ રસીક પરાગ શાહે પણ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ જુનાગઢથી પતંગ અને દોરીની ખરીદી કરીને તેમના મિત્રો સાથે રાજકોટ પતંગ ચગાવવા માટે પાછલા ચાર પાંચ વર્ષથી જાય છે. આ વર્ષે પણ તેમણે પતંગ અને દોરીની ખરીદી કરી છે, પરંતુ આ વખતે જુનાગઢમાં રહીને મકરસંક્રાંતિની ઉજવણી પતંગ ચગાવવાની સાથે કરશે.

સંપાદકની પસંદ

