'લાલો' ફિલ્મના કલાકારોએ યુવા કલાકારો માટે શરૂ કર્યું વર્કશોપ અભિયાન, જૂનાગઢમાં યોજાયો પહેલો વર્કશોપ

30 જેટલા યુવાન કલાકારોએ ગુજરાતી ચલચિત્ર અને નાટકમાં કામ કરવાને લઈને ચલચિત્રના કલાકારો પાસેથી અભિનયના ગુણ શીખ્યા હતા.

જૂનાગઢમાં યોજાયો પહેલો વર્કશોપ
જૂનાગઢમાં યોજાયો પહેલો વર્કશોપ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 29, 2025 at 5:56 PM IST

2 Min Read
જુનાગઢ : ગુજરાતના ઇતિહાસની સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ગુજરાતી ચલચિત્ર 'લાલો - શ્રીકૃષ્ણ સદા સહાયતે'ની જબરજસ્ત સફળતા બાદ હવે આ ચલચિત્રમાં કામ કરતા કલાકારો દ્વારા જુનાગઢમાંથી જ કલા ક્ષેત્રના નવા સિતારાઓ મળી રહે તે માટે વર્કશોપનું આયોજન કર્યું છે. જેમાં પ્રથમ દિવસે 30 જેટલા યુવાન કલાકારોએ ગુજરાતી ચલચિત્ર અને નાટકમાં કામ કરવાને લઈને ચલચિત્રના કલાકારો પાસેથી અભિનયના ગુણ શીખ્યા હતા.

ફિલ્મના કલાકારોએ યોજ્યો એક્ટિંગ વર્કશોપ

'લાલો - શ્રીકૃષ્ણ સદા સહાયતે' ગુજરાતના ઇતિહાસની સૌથી સફળ ચલચિત્ર માનવામાં આવી છે. આ ચલચિત્રનું કલેક્શન 100 કરોડને પાર થઈ ચૂક્યું છે, ત્યારે ગુજરાતી ચલચિત્રોમાં પણ ફરી એક વખત થિયેટર અને સ્થાનિક કલા વારસાનો ઉદય થાય તેવું નવું વાતાવરણ લાલો શ્રીકૃષ્ણ સદા સહાયતે ગુજરાતી ચલચિત્ર દ્વારા ઊભું થયું છે. આ ચલચિત્ર જુનાગઢ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં બનાવવામાં આવ્યું છે.

યુવા કલાકારો માટે શરૂ કર્યું વર્કશોપ અભિયાન (ETV Bharat Gujarat)

જેમાં પ્રોડ્યુસર ડાયરેક્ટરથી લઈને કામ કરનાર તમામ કલાકારો જુનાગઢ સાથે જોડાયેલા છે. નવાબના સમયમાં પણ જુનાગઢને કલા નગરી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતી હતી. નવાબના સમયમાં નાટ્યશાળા અને નવાબ ખુદ નાટ્યના કલાકાર આ પ્રકારના દ્રશ્યો હવે ફરી એક નવા આયામ સાથે જુનાગઢમાં જીવંત બની રહ્યા છે.

યુવા કલાકારો માટે શરૂ કર્યું વર્કશોપ અભિયાન
યુવા કલાકારો માટે શરૂ કર્યું વર્કશોપ અભિયાન (ETV Bharat Gujarat)

ફિલ્મના કલાકારોએ આપી ટ્રેનિંગ

લાલો શ્રીકૃષ્ણ સદા સહાયતે ગુજરાતી ચલચિત્રમાં કલાકાર તરીકે કામ કરી ચૂકેલા કૌશિક મહીડાએ જુનાગઢ શહેરના આસપાસના વિસ્તારોમાંથી એવા યુવાનોની પસંદગી કરીને તેને થિયેટર અને ગુજરાતી ચલચિત્રના કલાકાર બનાવવા માટે પ્રોત્સાહન આપવાની સાથે તેને નાટ્ય શાળાથી લઈને ચલચિત્ર સુધીના કલાના ગુણો શીખવાડવામાં આવી રહ્યા છે. પ્રથમ દિવસે 40 જેટલા યુવાન કલાકારો કે જે પોતાની જાતને આવનારા દિવસોમાં કલા વારસાના નવા સૈનિક તરીકે નાટ્ય શાળા કે ગુજરાતી ચલચિત્રમાં જોવા માંગે છે, તેઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રકારનો વર્કશોપ સતત ચાલતો જોવા મળશે. જેમાં નાટ્ય અને ગુજરાતી ચલચિત્રમાં કામ કરનાર કલાકારો દ્વારા કલાકાર બનવા માગતા નવ યુવાનોને કલાની એબીસીડી શીખવાડતા પણ જોવા મળશે.

યુવા કલાકારો માટે શરૂ કર્યું વર્કશોપ અભિયાન
યુવા કલાકારો માટે શરૂ કર્યું વર્કશોપ અભિયાન (ETV Bharat Gujarat)
યુવા કલાકારો માટે શરૂ કર્યું વર્કશોપ અભિયાન
યુવા કલાકારો માટે શરૂ કર્યું વર્કશોપ અભિયાન (ETV Bharat Gujarat)

નવોદિત કલાકારોએ આપ્યો પ્રતિભાવ

આજના વર્કશોપમાં સામેલ થયેલા યુવાન અને નવોદિત કલાકારો વૈશાલી, અવિનાશ, ક્રિયા, પ્રથમ અને પ્રગ્નેશે આ વર્કશોપમાં ભાગ લીધો છે. આ તમામ યુવાન કલાકારો એવું માને છે કે ગુજરાતી ચલચિત્ર લાલો શ્રીકૃષ્ણ સદા સહાયતેની સફળતા બાદ તેમનામાં પડેલી કલાને કોઈ વર્કશોપના માધ્યમથી આધુનિક રીતે નાટ્ય અને ચલચિત્રોમાં કઈ રીતે પ્રદર્શિત કરી શકાય તે માટે આ વર્કશોપમાં સામેલ થયા છે. આવનારા દિવસોમાં વર્કશોપની સંખ્યા અને તેમાં હાજર રહેનાર કલાકારોની સંખ્યા પણ વધવાની છે, ત્યારે પ્રાથમિક રીતે કલાકાર બનવા માંગતા કોઈપણ નવ યુવાન માટે કલાકાર માટે આ વર્કશોપ એકદમ મહત્વના બનતા હોય છે.

જૂનાગઢમાં યોજાયો પહેલો વર્કશોપ
જૂનાગઢમાં યોજાયો પહેલો વર્કશોપ (ETV Bharat Gujarat)
યુવા કલાકારો માટે શરૂ કર્યું વર્કશોપ અભિયાન
યુવા કલાકારો માટે શરૂ કર્યું વર્કશોપ અભિયાન (ETV Bharat Gujarat)

સામાન્ય રીતે કોઈ પણ કલાકારને કલાના ગુણ શીખવા માટે મુંબઈ જવું પડતું હોય છે, પરંતુ સ્થાનિક કક્ષાએ સ્થાનિક કલાકારો દ્વારા કલા વારસાનું સિંચન થાય તે માટેના વર્કશોપનું આયોજન કરાયું છે. જેથી એક નવા કલાકાર તરીકે તેમને ઘણું શીખવાનું મળશે અને ત્યાર બાદ નાટ્ય શાળા કે ગુજરાતી ચલચિત્રમાં સફળ કારકિર્દી બનાવવા માટે પણ આવા વર્કશોપ ખૂબ મહત્વના બનશે.

સંપાદકની પસંદ

