જુનાગઢમાં રાંધણ ગેસના સિલિન્ડરને લઈ ભારે દોડધામ, રજીસ્ટર કરાવવા માટે લોકોની પડાપડી
Published : March 13, 2026 at 4:48 PM IST
જુનાગઢ : છેલ્લા ત્રણ-ચાર દિવસથી રાંધણ ગેસના સિલિન્ડર નોંધાવવાને લઈને ભારે દોડધામ જોવા મળી રહી છે. ગેસ એજન્સીઓમાં પણ લોકો પોતાના સિલિન્ડર રજીસ્ટર કરાવવા માટે આવી રહ્યા છે. જે રીતે અન્ય જગ્યા પર લાંબી લાંબી લાઈનો જોવા મળે છે, તે પ્રકારનો માહોલ જુનાગઢ શહેરમાં આવેલી એકપણ ગેસ એજન્સીમાં જોવા મળતો નથી, પરંતુ લોકો ડરના માર્યા ગેસ મળશે કે નહીં તેની ચિંતા કરીને ગેસના સિલિન્ડર નોંધાવા માટે પડાપડી કરી રહ્યા છે.
ગેસની અછત સર્જાશે તેવી ચિંતામાં ગેસની નોંધણી માટે પડાપડી
છેલ્લા ચાર પાંચ દિવસથી દેશના અનેક રાજ્યોમાં અને ધીમે ધીમે ગુજરાતમાં પણ હવે રાંધણ ગેસને લઈને ગ્રાહકોમાં ભારે દોડધામ જોવા મળી રહી છે. જે રીતે અફવાઓ સતત આગળ વધી રહી છે, તેને કારણે લોકોની ચિંતામાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે. જે રીતે યુદ્ધ લાંબુ ચાલી રહ્યું છે, તેને કારણે પણ લોકોમાં રાંધણ ગેસ મળશે કે નહીં તેનો ડર અને ચિંતા જોવા મળી રહી છે. જેથી લોકો વિવિધ ગેશ એજન્સીઓમાં પોતાનું સિલિન્ડર નોંધાવવા માટે પડાપડી કરી રહ્યા છે.
નવો ગેસ સિલિન્ડર નોંધાવવા માટે ઓછામાં ઓછા 25 દિવસનો સમયગાળો ભારત સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, તેમ છતાં પણ કેટલાક ઉપભોક્તાઓ 25 દિવસ પૂરા ન થયા હોવા છતાં પણ એક કરતાં વધારે ગેસ સિલિન્ડરનું રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે આવી રહ્યા છે. જેને કારણે પણ ગેસ એજન્સીઓમાં લોકોની ભીડ જોવા મળી રહી છે.
ગેસ એજન્સીના મેનેજરનો પ્રતિભાવ
જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં મોટેભાગે ઇન્ડિયન અને ભારત ગેસની સાથે ખાનગી કંપની રિલાયન્સ દ્વારા પણ રાંધણ ગેસ વ્યાપારિક અને સામાન્ય ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. ભારત પેટ્રોલિયમ ગેસના જુનાગઢ એજન્સીના મેનેજર ભાવિન કારીયાએ ETV ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, તેમને ત્યાં દરરોજ બે ટ્રક ગેસના સિલિન્ડર નિયમિત રીતે આવી રહ્યા છે ગેસની અછત સર્જાય તેવી કોઈપણ સ્થિતિ આજે જોવા મળતી નથી. પરંતુ લોકો ડરના માર્યા ગેસનો બાટલો નોંધાવવા માટે ઉતાવળે ભીડ કરી રહ્યા છે. કેટલાક ગ્રાહકો તો એક મહિનામાં 2 વખત સિલિન્ડર નોંધાવવા માટે આવી રહ્યા છે.
જેને કારણે પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે, તો મોટાભાગના ગ્રાહકો ગેસની અછત સર્જાશે તેને લઈને 24 કલાક ગેસનો બાટલો નોંધાવવા માટે મોબાઈલથી ઓનલાઇન પ્રયત્ન સમગ્ર દેશમાં કરી રહ્યા છે. જેને કારણે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશનનું સર્વર ઠપ્પ થઈ જતા લોકોને મુશ્કેલી પડી રહી છે. જે લોકો પાસે ખાનગી કંપનીનું ગેસ કનેક્શન કે જે પાઇપલાઇન મારફતે ઘરના રસોડા સુધી પહોંચે છે. આવા લોકો પણ હવે ડર અને ચિંતામાં ગેસનું સિલિન્ડર રજીસ્ટર કરાવવા માટે પડાપડી કરી રહ્યા છે, જેને કારણે પણ ભીડનો માહોલ ઉભો થયો છે.
ગ્રાહકોએ આપ્યો પ્રતિભાવ
જુનાગઢમાં આમ તો ગેસની અછત હોય તો એક પણ કિસ્સો હજુ સુધી સામે આવ્યો નથી. ગેસનું સિલિન્ડર નોંધાવવા માટે એજન્સીમાં આવેલા પી.ડી પુરોહિતે જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકાર એવું કહે છે કે લોકોને ઘર સુધી ગેસનું સિલિન્ડર પહોંચાડવા માટે સરકાર સક્ષમ છે અને પૂરતા પ્રમાણમાં ગેસનો જથ્થો છે, તેની વચ્ચે હવે લોકો ખૂબ જ ચિંતામાં વિવિધ ગેસ એજન્સીઓમાં પોતાનું કનેક્શન નોંધાવવા માટે આવી રહ્યા છે. જેથી સરકારે આ બાબતમાં ઘટતું કરીને યોગ્ય નિર્ણય થાય અને લોકોને મુશ્કેલીમાં ન ફસાવું પડે તેવા આયોજન કરવાની વાત પણ કરી છે.
"રમઝાનના અંતિમ દિવસો ચાલી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં દિવસ દરમિયાન રોઝા રાખવાની સાથે ગેસ એજન્સીમાં પણ ગેસનો બાટલો ખાલી થઈ જાય તો પરત મળશે કે કેમ તેની ચિંતાને લઈને પણ એજન્સીમાં સતત જવું પડતું હોય છે. ફોન દ્વારા ગેસ સિલિન્ડર રજીસ્ટર થવાને લઈને ખૂબ મુશ્કેલીઓ આવી રહી છે. જેથી સમગ્ર મામલામાં સરકાર અને જિલ્લાના અધિકારીઓ લોકોને ભરોસો અપાવે તેવું વાતાવરણ ઊભું કરવું જોઈએ. જેથી લોકોમાં ખોટી અફવાઓ આગળ ન વધે અને ગેસ એજન્સીઓમાં બાટલો નોંધાવાને લઈને લોકો પડાપડી કરતા અટકે." - શહેનાઝ, ગ્રાહક
મહિલા ગ્રાહક હેમાબેનને પણ ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત દરમિયાન પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, જે રીતે "બજારમાં અફવાનો માહોલ છે. આ અફવાને લઈને જ ગ્રાહકો તેમની એજન્સીમાં ગેસનું સિલિન્ડર નોંધાવવા માટે પડાપડી કરી રહ્યા છે. ઓનલાઇન સર્વર જામ થતાં હવે ગ્રાહકો ઓફલાઈન રજીસ્ટર કરવા માટે આવી રહ્યા છે. જેથી ભારત સરકારે રાજ્ય સરકારને સંકલનમાં રાખીને લોકોની મુશ્કેલી ઓછી થાય અને ગેસની કોઈપણ પ્રકારની અછત જુનાગઢમાં નથી આવો ભરોસો સરકારી તંત્ર એ અપાવવો જોઈએ."
