જૂનાગઢમાં 3 વર્ષમાં પોલીસની મોટી કાર્યવાહી: 1.75 કરોડના નશીલા પદાર્થ સાથે 69 આરોપી ઝડપાયા
69 આરોપીની અટકાયત કરી છે, જેમાં બે મહારાષ્ટ્રની મહિલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
Published : May 30, 2026 at 3:51 PM IST
જૂનાગઢ : જિલ્લા પોલીસે પાછલા ત્રણ વર્ષ દરમિયાન ચરસ, ગાંજો, મેફ્રેડોન, હાઇબ્રીડ, ગાંજો અને નશાકારક કોડેઈન સીરપના જથ્થાને પકડી પાડવામાં સફળતા મેળવી છે. પાછલા ત્રણ વર્ષ દરમિયાન જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા 1,75,84,555 રૂપિયાના નશાકારક પદાર્થ સાથે 69 આરોપીની અટકાયત કરી છે, જેમાં બે મહારાષ્ટ્રની મહિલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
પાછલા ત્રણ વર્ષમાં પકડાયેલ નશાકારક પદાર્થ
જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા પાછલા ત્રણ વર્ષ દરમિયાન નશાકારક પદાર્થ પકડી પાડવાને લઈને વિશેષ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. જેમાં ત્રણ વર્ષ દરમિયાન જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસના સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ અને લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમોએ અત્યાર સુધીમાં 1,75,84,555 રૂપિયાના નશાકારક પદાર્થ સાથે કુલ 69 આરોપીની અટકાયત કરી છે. જેમાં ત્રણ મહિલાઓ પૈકી બે મહિલાઓ મહારાષ્ટ્રની હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં જે તે સમયે સામે આવ્યુ હતુ. પાછલા ત્રણ વર્ષ દરમિયાન જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાંથી ગાંજો મેફ્રેડોન ચરસ હાઇબ્રીડ ગાંજો અને કોડેઈન કફ સીરપ પકડી પાડવામાં જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસને સફળતા મળી છે.
વર્ષ મુજબ પકડવામાં આવેલો નશાકારક પદાર્થ
જૂનાગઢ પોલીસની કામગીરી દરમિયાન વર્ષ 2024માં 19 કિલો 583 ગ્રામ ગાંજો 90.9 ગ્રામ ચરસ અને 52.29 ગ્રામ મેફ્રેડોન જેની અંદાજિત કિંમત અનુક્રમે 1,95,830 13635 અને 05 22,900 મળીને કુલ વર્ષ 2024માં 7,32,365 રૂપિયાનો નશાકારક પદાર્થ પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો. આ કાર્યવાહી દરમિયાન કુલ 23 આરોપીઓ પોલીસ પકડમાં આવ્યા હતા. જેમાં 20 પુરુષ અને 3 મહિલાનો સમાવેશ થાય છે, જે પૈકીની બે મહિલા મહારાષ્ટ્રની હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું હતું.
વર્ષ 2025માં પકડાયેલું નશાકારક પદાર્થ
વર્ષ 2025માં 18. 98 કિલોગ્રામ ગાંજો પકડાયો હતો, જેની બજાર કિંમત 2,70,828 રૂપિયા થવા જાય છે. વર્ષ 2025માં 59.93 ગ્રામ મેફ્રેડોન જેની બજાર કિંમત 5,99,300, 2.55 kg ચરસ જેની બજાર કિંમત 3,80,250 રૂપિયા, 4 kg અને 96 ગ્રામ હાઇબ્રીડ ગાંજો જેની બજાર કિંમત 1,43,036 રુપિયા અને નશાકારક સીરપની 176 બોટલ જેની બજાર કિંમત 31,680 રૂપિયા થાય છે. વર્ષ 2025માં 1,56,18,058 રૂપિયાનો નશાકારક પદાર્થ પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો. આ વર્ષ દરમિયાન પણ 29 આરોપીને પોલીસે પકડી પાડ્યા હતા.
વર્ષ 2026માં અત્યાર સુધી પકડાયેલ નશાકારક પદાર્થ
વર્ષ 2026માં જાન્યુઆરીથી લઈને મે મહિના સુધીમાં જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાંથી 19. 374 કિલો ગાંજો જેની બજાર કિંમત 9,68,720 રૂપિયા, 41.03 ગ્રામ મેફ્રેડોન જેની બજાર કિંમત 1,24,880 કોડેઈન સીરપની 842 બોટલ જેની બજાર કિંમત 1,40,532 મળીને 30મી મે 2026 સુધી 12,34,132 રૂપિયાનો નશાકારક પદાર્થ પકડી પાડવામાં પોલીસને સફળતા મળી છે. પોલીસની આ કામગીરી દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં 17 જેટલા આરોપીને પણ જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા પકડી પાડવામાં આવ્યા છે.
