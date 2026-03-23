જુનાગઢ: ગોધાવાવ પાટી વાલ્મિકી સમાજના પ્રમુખનો નવો નિર્ણય, દરેક પ્રસંગમાં એક વ્યક્તિની હાજરી ફરજિયાત
પ્રમુખ દિનેશ ચુડાસમાએ ETV ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં કરી હતી.
Published : March 23, 2026 at 4:21 PM IST
જુનાગઢ : ગોધાવાવની પાટી વિસ્તારમાં આવેલા વાલ્મિકી સમાજના પ્રમુખ દિનેશ ચુડાસમાએ સમાજના સારા નરસા પ્રસંગમાં એક વ્યક્તિએ ફરજિયાત હાજરી આપવી સાથે સાથે કોઈપણ નરસા પ્રસંગમાં પ્રત્યેક ઘરમાંથી 10 રૂપિયા ફરજિયાત લખાવવા તેમજ ભજનના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવી જેવો નિર્ણય કર્યો છે. જો કોઈ પણ વ્યક્તિ સમાજની આ વ્યવસ્થાને અનુસરણ નહીં કરે તો તેવા વ્યક્તિને સમાજના સભ્ય તરીકે દૂર કરવાની વાત પ્રમુખ દિનેશ ચુડાસમાએ ETV ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં કરી હતી.
વાલ્મિકી સમાજનો જૂનાગઢમાં અનોખો નિર્ણય
વાલ્મિકી સમાજ દ્વારા જુનાગઢમાં એક અનોખો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. ગોધાવાવની પાટી વિસ્તારમાં આવેલા વાલ્મિકી વાસમાં 1000 કરતા પણ વધારે પરિવારો રહે છે. જેના પ્રમુખ તરીકે દિનેશ ચુડાસમાએ સમાજના પ્રત્યેક ઘરમાંથી એક સારા કે નરસા પ્રસંગે એક વ્યક્તિ અચૂક હાજર રહે તેમજ નરસા પ્રસંગે આયોજિત થતી સ્મશાન યાત્રા અને ત્યારબાદ મૃતકની યાદમાં રાખવામાં આવતા ભજન અને અન્ય કાર્યક્રમમાં ફરજિયાત હાજર રહેવાની સાથે પ્રત્યેક પરિવારમાંથી ઓછામાં ઓછું રુ.10નું અનુદાન આપવાનો પત્ર જાહેર કર્યો છે. જો કોઈપણ વ્યક્તિ સમાજની આ નવી વ્યવસ્થાને અનુસરણ નહીં કરે તો તેવા તમામ વ્યક્તિ અને પરિવારને સમાજના સભ્ય તરીકે દૂર કરવાનો નિર્ણય પણ લેવામાં આવ્યો છે.
ગોધાવાવની પાટી વાલ્મિકી સમાજના પ્રમુખ દિનેશ ચુડાસમાએ ETV સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું કે, "સમાજની વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે આ નિર્ણયો કરવામાં આવ્યો છે. ગોધાવાવની પાટી વિસ્તારમાં 1,000 જેટલા વાલ્મિકી પરિવારો રહે છે, ત્યારે પરિવારમાં આયોજિત થતાં કોઈપણ કાર્યક્રમમાં સમાજની એકતા જળવાઈ રહે તે માટે ફરજિયાત હાજર રહેવાનો પત્ર પણ કરાયો છે. ડોક્ટર આંબેડકર દ્વારા સંઘર્ષ કરો અને શિક્ષિત બનોના નારા હેઠળ પણ સમાજને સંગઠિત કરીને આધુનિક સમાજમાં જોવા મળતા દૂષણોથી સમાજ દૂર રહે અને સમાજમાં આવેલા દુષણો ફરી એક વખત સમાજની બહાર નીકળે તે માટે આ પ્રકારના નિર્ણયો કરવામાં આવ્યા છે." સમાજના પ્રમુખ તરીકે કરવામાં આવેલો આ નિર્ણય સમાજના પ્રત્યેક ઘર અને વ્યક્તિને બંધનકર્તા હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.
