જુનાગઢ: ગીરમાં પણ વિશ્વની સૌથી મોંઘી જાપાનની 'ઈરવીન મિયાઝાકી' કેરી, પ્રગતિશીલ ખેડુતે આંબાનું કર્યું સફળ વાવેતર
Published : March 20, 2026 at 7:05 AM IST
જુનાગઢ : 'ઈરવીન મિયાઝાકી' આ વિશ્વની સૌથી મોંઘી અને જાપાનમાં થતી કેરીનું નામ છે. આજથી ચાર પાંચ વર્ષ પૂર્વે મિયાઝાકી કેરી સ્વાદના રસિકો માટે ખૂબ મુશ્કેલ જોવા મળતી હતી. આ કેરીને જોવી પણ ખૂબ મુશ્કેલ એવી આ કેરીનો ભાવ સાંભળીને ભલભલાને પરસેવો વળી જાય તે પ્રકારે જાપાનમાં અઢી લાખ રૂપિયા એક કિલોના ભાવે આ કેરીનું વેચાણ થતું હતું. જેના આંબાનું સફળ વાવેતર ભાલચેલના યુવાન અને પ્રગતિશીલ ખેડૂત સુમિત જારીયાએ કર્યું છે.
હાલ તેના આંબાવાડીમાં 300 કરતાં પણ વધારે દેશ-વિદેશની આંબાની જાતોના વાવેતર થયા છે, તેમાં કેટલાક આંબા મિયાઝાકી કેરીના પણ છે. જેમાં આ વર્ષે ખૂબ જ હકારાત્મક કહી શકાય તે પ્રકારે કેરીના ફળ પણ લાગેલા જોવા મળે છે. આગામી વર્ષોમાં આ જ પ્રકારે કેરીનું ઉત્પાદન મળે તો વિશ્વની મોઘી વેરાઈટી તરીકે ભારતની બજારમાં ઈરવીન મિયાઝાકી કેરીનું વેચાણ કરવાની ઈચ્છા પણ યુવાન અને પ્રગતિશીલ ખેડૂત સુમિત જારીયા ધરાવી રહ્યા છે.
ગીરમાં પણ થશે વિશ્વની મોંઘી કેરી મિયાઝાકીનું વાવેતર
'ઈરવીન મિયાઝાકી' આ વિશ્વની સૌથી મોંઘી અને જાપાનની સર્વશ્રેષ્ઠ કેરીનું નામ છે. આજથી પાંચ વર્ષ પૂર્વે આ કેરીને જો જોવી હોય તો લોકોએ જાપાન જવું પડતું હતું. જે લોકો જાપાન જઈ શકતા ન હતા તે લોકો ઓનલાઈન કેરીના ફળને જોઈ શકતા હતા. જાપાન ગયેલા લોકો પણ આ કેરીને ખરીદીને ચાખી શકે તે પ્રકારની પ્રત્યેક વ્યક્તિનું ગજુ પણ ન હતું. પાંચ વર્ષ પૂર્વે અઢી લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાતી મિયાઝાકી કેરીનું આજે ભાલચેલના યુવાન અને પ્રગતિશીલ ખેડૂત સુમિત જારીયાએ ગીરમાં સફળ વાવેતર કરીને જાપાનની આ કેરીનું ઉત્પાદન ગીરમાં લઈ શકાય તેને લઈને પ્રયોગાત્મક રૂપે પણ એક અભિયાન શરૂ કર્યું છે.
અનિલ મેંગો ફાર્મમાં આજે 300 કરતાં પણ વધારે દેશી વિદેશી વેરાઈટીના આંબા જોવા મળે છે. જેમાં કેટલાક આંબા ઈરવીન મિયાઝાકી કેરીના પણ છે. જેમાં આ વર્ષે ખૂબ જ હકારાત્મક અને ગીર માટે વિદેશી કેરીની દુનિયામાં એક નવા સૂરજ તરીકે ગણી શકાય તે કેરીના તંદુરસ્ત ફળો આંબામાં જોવા મળી રહ્યા છે. બે થી અઢી વર્ષનું આયુષ્ય ધરાવતા આંબામાં આજે દસ થી પંદર જેટલી તંદુરસ્ત કેરીના ફળ જોવા મળે છે. જે આવનારા દિવસોમાં ગીરમાં નવી વેરાયટી માટે આશાનું એક નવું ડેસ્ટિનેશન બની શકે છે, તેના માટે યુવાન અને પ્રગતિશીલ ખેડૂત સુમિત જારીયાએ પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે.
જાપાનમાં 'ઈરવીન અને મિયાઝાકી' શહેરમાં સર્વપ્રથમ વખત આ કેરીનું સફળ વાવેતર થયું હતું. જેથી તેનું નામ 'ઈરવીન મિયાઝાકી' આપવામાં આવ્યું. જાપાનમાં આંબાને અનુકૂળ વાતાવરણ મળી રહે તે માટે ગ્રીન હાઉસ નેટમાં તેનું વાવેતર અને ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે. આંબાને 15 થી 20 ડિગ્રીનું તાપમાન અનુકૂળ આવે છે. જેથી બરફ વરસાદથી રક્ષણ મળે અને તાપમાન જળવાઈ રહે તે માટે જાપાનમાં ગ્રીનહાઉસ નેટમાં તેની ખેતી થાય છે, પરંતુ ગીરમાં કેરીના આ સમયે વાતાવરણ 15 થી 20 ડિગ્રી સુધી જોવા મળે છે. જે આંબાને અનુકૂળ આવી રહ્યું છે.
જેથી આ વર્ષે પ્રથમ વખત આંબામાં ફળ પણ લાગેલા જોવા મળે છે. આજના દિવસે પણ 'મિયાઝાકી કેરી' વિશ્વની સૌથી મોંઘી કેરી તરીકે બજારમાં વેચાઈ રહી છે. આજના દિવસે પણ જાપાનમાં પ્રતિ એક નંગ કેરીના ભારતના બજાર પ્રમાણે એક હજારથી લઈને 10 હજાર રૂપિયા સુધીના બજાર ભાવ મળી રહ્યા છે.
આંબાવાડીમાં 300 કરતાં વધારે દેશી વિદેશી કેરીના ઝાડ
ભાલચેલમાં આવેલા અનિલ મેંગો ફાર્મમાં 300 કરતાં પણ વધારે દેશી વિદેશી આંબાના ઝાડ જોવા મળે છે. જેમાં ભારતના પશ્ચિમ બંગાળમાં થતી 'કોહિતૂર કેરી' પણ ખૂબ જ મહત્વની માનવામાં આવે છે. આ કેરી સ્વાદ અને સુગંધમાં અન્ય કેરીથી ખૂબ અલગ પડે છે. જેથી નવાબના સમયમાં આ કેરી નવાબ અને તેના પરિવારો સિવાય કોઈ પણ વ્યક્તિ ખાઈ શકતું ન હતું. આજે પણ પશ્ચિમ બંગાળના મુર્શિદાબાદમાં કોહિતૂર કેરીના બગીચાઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.
આ કેરી સ્વાદ અને સુગંધ માટે નહીં, પરંતુ એકદમ નાજુક હોવાને કારણે તેને કાપવા માટે ખાસ લાકડાની છરીનો ઉપયોગ થતો હતો. કેરીનો સ્વાદ અને સુગંધ જળવાઈ રહે તે માટે સ્ટીલની છરીથી કેરીને કાપવામાં આવતી ન હતી. સ્ટીલ સાથે કેરીનું ઓક્સિડેશન થવાથી તેના સ્વાદમાં ફર્ક પડી જતો હતો. જેથી તેને લાકડાની છરીથી કાપવાની પણ એક વિશેષ પરંપરા હતી. આ કોહીતૂર કેરીનો આંબો પણ અનિલ ફાર્મમાં જોવા મળે છે. જેમાં પણ કેરીના ઘણા બધા ફળ લાગેલા જોવા મળે છે.
ક્યારેય સાંભળ્યું છે કડવી કેરી?
અનિલ મેંગો ફાર્મમાં દેશ-વિદેશની મીઠી ખાટી ખાટીમીઠી કેરીના આંબા તો છે, પરંતુ અહીં ઇઝરાયેલની ખાસ વેરાઈટી કડવી કેરીનો આંબો પણ જોવા મળે છે અને તેમાં પણ ફળ લાગેલા દેખાય છે. આ કેરીનો સ્વાદ એકદમ કડવો જોવા મળે છે, તેનું ઉત્પાદન ફળ માટે નહીં પરંતુ કેરીના ગોટલા તરીકે ઇઝરાયેલમાં થાય છે. M30-1 જાતની આ વેરાઈટી ગોટલામાંથી અન્ય જાતના નવા રોપા તૈયાર કરવા માટે ખૂબ જ મહત્વનો આંબાનો પાક ઇઝરાયેલમાં માનવામાં આવે છે.
ખરાબ અને ખારા પાણીની જમીનમાં આ કેરીના ગોટલા સાથે અન્ય જાતની કેરીની કલમ કરવામાં આવે તો આ કેરી ખરાબ અને ખારા પાણીના વિસ્તારમાં પણ ટકીને ખૂબ સારું ઉત્પાદન આપી શકે છે. જેથી આ કેરી કડવી હોવા છતાં પણ ઇઝરાયેલમાં તેનુ ખૂબ વાવેતર થાય છે. કડવી કેરીનો એક આંબો પણ અનિલ મેંગો ફાર્મમાં જોવા મળે છે. જેમાં પણ ઘણા બધા ફળ આજે લાગેલા જોઈ શકાય છે.
આ પણ વાંચો...