જૂનાગઢ : પિતા-પુત્રીની જીવંત સમાધિનું અનોખું ધામ, મજેવડીના દેવતણખી ધામનો 600 વર્ષ જૂનો ઇતિહાસ
અષાઢી બીજના દિવસે જૂનાગઢના દેવતણખી ધામમાં લાખો શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટે છે, જ્યાં દેવતણખી બાપા અને તેમની પુત્રીએ જીવંત સમાધિ લીધી હતી.
Published : July 15, 2026 at 10:27 AM IST
જૂનાગઢ : જિલ્લાના મજેવડી પાસે આવેલું દેવતણખી ધામ અષાઢી બીજના દિવસે શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થાનું કેન્દ્ર બની રહે છે, જ્યાં પિતા અને પુત્રીની જીવંત સમાધિના દર્શન કરવા લાખો લોકો ઉમટી પડે છે. 500-600 વર્ષ જૂની દેવાયત પંડિતના સમયની આ ઘટના આજે પણ અનોખી માન્યતા સાથે ઉજવાય છે.
અષાઢી બીજના તહેવારને લઈને સમગ્ર દેશમાં ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રાનો માહોલ ‘જય રણછોડ માખણ ચોર’ ના નાદ સાથે ગૂંજતો હોય છે. બિલકુલ આવી જ રીતે જૂનાગઢના મજેવડી પાસે આવેલો દેવતણખી ધામ પણ અષાઢી બીજના પ્રસંગને લઈને ખૂબ જ પ્રાચીન ઇતિહાસ ધરાવે છે. આજથી 500 કે 600 વર્ષ પૂર્વે દેવાયત પંડિતના સમયમાં મજેવડી ધામમાં લુહારીકામ કરતા દેવતણખી બાપાને દેવાયત પંડિત સાથે થયેલા પરચાને લઈને આજે પણ આ સ્થળ પ્રસિદ્ધ છે. અષાઢી બીજના દિવસે દેવતણખી બાપા અને તેમની પુત્રી લીરલ માતાજીએ જીવંત સમાધિ લીધી હતી, જેનો પ્રસંગ અહીં ઉજવાય છે.
અષાઢી બીજ અને દેવતણખી ધામ
અષાઢી બીજના દિવસે સમગ્ર ભારતમાં ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા ધાર્મિક ઉલ્લાસ સાથે નીકળે છે, ત્યારે આ જ દિવસે જૂનાગઢ જિલ્લાના માખીયાળા ગામમાં આવેલા દેવતણખી ધામમાં પણ આ પર્વ ઉજવાય છે. આજથી ૫૦૦ કે ૬૦૦ વર્ષ પૂર્વે દેવાયત પંડિતના સમયમાં દેવતણખી બાપાના પરચાને કારણે આ ધામ તેમના નામથી ઓળખાય છે. અમાસ, એકમ અને બીજ એમ ત્રણ દિવસ સુધી અહીં અષાઢી બીજનું મહાપર્વ ધામધૂમથી ઉજવાય છે, જેમાં લાખો શ્રદ્ધાળુઓ દેવતણખી બાપા અને લીરલબાઈ માતાજીની સમાધિના દર્શન કરવા પહોંચે છે.
દેવાયત પંડિતના સમયની ઘટના
આજથી 500-600 વર્ષ પહેલાં દેવાયત પંડિતના સમયમાં બનેલી આ ઘટના છે. દેવાયત પંડિતનાં પત્ની ગુમ થઈ જતાં તેઓ તેમને શોધવા રથમાં નીકળ્યા હતા, ત્યારે મજેવડી નજીક રથની ધરી તૂટી ગઈ. તેમણે ગામમાં લુહારીકામ કરતા દેવતણખી બાપાને રથની ધરી સાંધી આપવા આજીજી કરી. પરંતુ લુહાર જ્ઞાતિમાં અમાસના દિવસે ભઠ્ઠી ન સળગાવવી અને લુહારીકામ ન કરવાની પરંપરા હોવાથી દેવતણખી બાપાએ દેવાયત પંડિતને પોતાની મજબૂરી જણાવી. તેમ છતાં દેવાયત પંડિતે આગ્રહ કર્યો અને ‘એરણ પર પહેલો હથોડો હું મારીશ’ એવી શરતે ધરી સાંધવાનું કામ શરૂ થયું. દેવાયત પંડિતે જેવો એરણ પર પહેલો ઘણ માર્યો કે તરત જ એરણ જમીનમાં ધસી ગયું. ત્યારબાદ દેવાયત પંડિતે પોતાના પગની ઘૂંટી પર ગરમ ધરી મુકાવીને સાંધણ કરાવી અને દેવતણખી બાપાના પરચાથી પરિચિત થયા. ત્યારથી મજેવડીમાં દેવતણખી બાપાના નામે ધામ સ્થપાયું.
પિતા-પુત્રીની એકસાથે સમાધિ
દેવાયત પંડિતના સમયમાં થયેલા ચમત્કારિક પરચા બાદ દેવતણખી બાપા હરિભક્તિમાં એટલા લીન થઈ ગયા કે તેમણે જીવંત સમાધિ લેવાનો નિર્ણય કર્યો. પરંતુ સમાધિનું સ્થળ અને સમય કોઈને જાણ ન થાય તેવી ઇચ્છા હતી. તે સમયે તેમણે પોતાની પુત્રી લીરલબાઈને સમાધિ કેમ નથી લાગતી તે અંગે સવાલ કર્યા. પુત્રીએ સમાધિની જગ્યા પર બીજી એક સમાધિ જમીનમાં તૈયાર કરવાની શરત મૂકી અને તરત જ બીજી સમાધિ તૈયાર થઈ ગઈ. ત્યારબાદ પિતા અને પુત્રી બંને સમાધિમાં બેઠા અને તેમને સમાધિ લાગી. સનાતન ધર્મની આ પ્રકારની પરંપરા દેવતણખી ધામ સિવાય અન્યત્ર જોવા મળતી નથી. પિતા-પુત્રીની સાથે જીવંત સમાધિ, અને તે પણ દર વર્ષે રતીભાર નજીક આવતી જીવંત સમાધિ – આવી પ્રાચીન માન્યતા સાથે મજેવડીના દેવતણખી ધામમાં અષાઢી બીજની ઉજવણી થાય છે.
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