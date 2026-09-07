જુનાગઢઃ શ્રાવણના છેલ્લા સોમવારે દેવાધિદેવ ભવનાથ મહાદેવના દર્શન માટે શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટ્યા
આજે શ્રાવણ મહિનાના અંતિમ સોમવારે દેવાધિદેવ ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુ ઉમટી પડ્યા છે.
Published : September 7, 2026 at 12:59 PM IST
જુનાગઢઃ આજે શ્રાવણ મહિનાના અંતિમ સોમવારે દેવાધિદેવ ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુ ઉમટી પડ્યા છે. ભગવાન શિવને પ્રિય એવો શ્રાવણ મહિનો અને તેમાં પણ અતિપ્રિય એવા સોમવારે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુ મહાદેવના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવવા માટે આવી રહ્યા છે.
પવિત્ર શ્રાવણ મહિનાનો અંતિમ સોમવાર
આજે પવિત્ર શ્રાવણ મહિનાનો અંતિમ સોમવાર છે. ત્યારે સ્વયંભૂ દેવાધિદેવ ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા માટે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં શિવભક્તો વહેલી સવારથી જ મંદિરમાં આવી રહ્યા છે. તેમાં પણ સોમવારે મહાદેવના દર્શન કરવા ખૂબ જ પુણ્યશાળી માનવામાં આવે છે.
આજે શ્રાવણનો અંતિમ સોમવાર હોવાથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં શિવભક્તો મહાદેવના દર્શન કરવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા. મહાદેવ પર વિવિધ દ્રવ્યોથી અભિષેક અને પૂજનની સાથે દર્શન કરીને શિવભક્તોએ શ્રાવણ મહિનાના અંતિમ સોમવારે મહાદેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે તેના ચરણોમાં પ્રાર્થના અર્પણ કરી હતી.
શ્રાવણ મહિનામાં અભિષેક અને પૂજાનું વિશેષ મહત્ત્વ
પવિત્ર શ્રાવણ મહિનામાં દેવાધિ દેવ મહાદેવ પર ગંગાજળ, બિલ્વપત્ર, પુષ્પ, પંચામૃત, દહીં, શેરડીનો રસ, દૂધ જેવા પવિત્ર દ્રવ્યોના અભિષેકને ખૂબ જ પુણ્યશાળી માનવામાં આવ્યું છે. જેથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુ વહેલી સવારે ભવનાથ મહાદેવ મંદિરે આવીને, તેમની શક્તિ અને ભક્તિ અનુસાર મહાદેવ પર અભિષેક કરીને પણ શ્રાવણ મહિનાની વિશેષ ઉજવણી કરતા જોવા મળ્યા છે.
શ્રાવણના પવિત્ર સોમવારે લોકવાયકા અનુસાર મહાદેવને સાચા મનથી માત્ર જળનો અભિષેક અને બિલ્વપત્ર અર્પણ કરવાથી પણ મહાદેવની કૃપા પ્રાપ્ત થતી હોય છે. ત્યારે આજે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી ભવનાથ મંદિર તમામ દર્શનાર્થીઓ માટે ખુલ્લુ રાખવામાં આવશે જેથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં શિવભક્તો મહાદેવના દર્શન અને અભિષેકનો લાભ મેળવી શકે.
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