જૂનાગઢના ડેરવાણમાંથી પાંચ લાખનો દેશી દારૂનો જથ્થો પકડાયો, SMCની જિલ્લામાં એક મહિનામાં બીજી રેડથી ફફડાટ
સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમ દ્વારા જૂનાગઢના ડેરવાણ વાડી વિસ્તારમાં રેડ કરતા પાંચ લાખ 45,550ના દેશી દારુ સાથે એક બુટલેગરને પકડવામાં આવ્યો છે.
Published : October 13, 2026 at 11:54 AM IST
જૂનાગઢ: સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમ દ્વારા જૂનાગઢના ડેરવાણ વાડી વિસ્તારમાં રેડ કરતા પાંચ લાખ 45,550ના દેશી દારુ સાથે એક બુટલેગરને પકડવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર દારુ પ્રકરણમાં અન્ય ચાર બુટલેગરોને પોલીસ ચોપડે વોન્ટેડ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. એક મહિના કરતા ઓછા સમયમાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC)ની ટીમ દ્વારા જૂનાગઢ જિલ્લામાં રેડ કરવામાં આવતા બુટલેગરોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની કાર્યવાહી
સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC)ની વિગત અનુસાર, પૂર્વ અને ચોક્કસ બાતમીના આધારે જૂનાગઢ તાલુકાના ગામની વાડી વિસ્તારમાં SMCએ રેડ કરતા અહીંથી પોલીસે 5 લાખ 45 હજાર 550નો દેશી દારુ અને દારુ બનાવવાના આથા સાથે એક બુટલેગરને ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસની રેડ દરમિયાન 642 લીટર દેશી દારુ જેની બજાર કિંમત 1 લાખ 28 હજાર 400, દેશી દારુ બનાવવાનો આથો 9010 લીટર જેની કિંમત 2,25,250, દારુ બનાવવા માટેના ગોળના 40 ડબ્બા જેની બજાર કિંમત 60 હજાર અને દારુ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા સાધનો મળી કૂલ 5 લાખ 45 હજાર 550ના મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જ એક બુટલેગરની ધરપકડ બાદ અન્ય ચાર બુટલેગરને પોલીસ ચોપડે વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
પોલીસે પ્રોહિબિશન એક્ટ 65 એ. ઈ.બી. સી. ડી. અને એફ તેમજ 81. 83. 98( 2) બી.એન.એસ 111 (2) (બી) અને 111 (3) (4) મુજબ ગુનો રજીસ્ટર કરીને પોલીસ તપાસ શરૂ કરી છે.
ભેસાણમાંથી અગાઉ પકડાયો હતો દારૂ
17 સપ્ટેમ્બરના રોજ પણ સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SCM) દ્વારા ભેસાણ નજીક આવેલા ફાર્મ હાઉસમાં રેડ કરતા અહીંથી 1 કરોડ 22 લાખ 20 હજાર 976 રૂપિયાનો પર પ્રાંતીય દારુ અને બિયરની 1015 પેટી, ત્રણ વાહન મળીને કૂલ 1 કરોડ 22 લાખ 20 હજાર 967 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો હતો. પાછલા 30 દિવસની અંદર સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) દ્વારા જૂનાગઢ જિલ્લામાં બે વખત સફળ રેડ કરીને દારૂનો જથ્થો પકડી પાડ્યો છે.
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