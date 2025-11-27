ETV Bharat / state

"દીકરાની ખોટ પૂરી" પાંચ પુત્રીઓએ કર્યા પિતાના અંતિમ સંસ્કાર, અર્થીને કાંધ આપી

જૂનાગઢમાં મૃત પિતાની અંતિમવિધિ સંતાન તરીકે પુત્રીઓએ કરી, અંતિમ સંસ્કારમાં પણ પાંચેય પુત્રીઓએ ભાગ લીધો.

પુત્રીઓએ કર્યા પિતાના અંતિમ સંસ્કાર
પુત્રીઓએ કર્યા પિતાના અંતિમ સંસ્કાર (ETV Bharat Gujarat)


By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 27, 2025 at 10:43 AM IST

1 Min Read
જૂનાગઢ : પિતાની અંતિમવિધિમાં પાંચ પુત્રીઓએ સામેલ થઈને પુત્રની ફરજ નિભાવી છે. બાવનજી બાપાનું વૃદ્ધતાને કારણે અવસાન થયું હતું. તેમને એક પણ પુત્ર નહીં, પરંતુ પાંચ પુત્રી હોવાથી તેમના અવસાન બાદ તમામ વિધિ પાંચેય પુત્રીઓ દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવી. આમ બાવનજીભાઈના અંતિમ સંસ્કાર સમાજ માટે એક ઉદાહરણરૂપ સાબિત થયા છે.

પુત્રીઓએ કરી પિતાના અંતિમ સંસ્કાર

જૂનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ તાલુકાના મેસવાણ ગામમાં પિતાના અવસાન બાદ પુત્રીઓએ પિતાની અર્થીને કાંધ આપીને તેમના અંતિમ સંસ્કાર હિન્દુ રીતરિવાજ મુજબ સ્મશાનમાં પૂર્ણ કર્યા હતા. મેસવાણ ગામના બાવનજીભાઈ કનેરિયાનું વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે અવસાન થયું હતું. કોઈ પણ વ્યક્તિનું અવસાન થતાં તેમની સ્મશાન વિધિ તેમના પુત્ર દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે. પરંતુ બાવનજીભાઈને સંતાનોમાં પાંચ પુત્રીઓ જ હતી.

પાંચ પુત્રીઓએ કર્યા પિતાના અંતિમ સંસ્કાર (ETV Bharat Gujarat)

આથી પુત્રની ફરજ પાંચેય પુત્રીઓએ નિભાવીને પિતાના અંતિમ સંસ્કાર કર્યા હતા. ઘરેથી સ્મશાન યાત્રા નીકળવાથી લઈને સ્મશાનમા અંતિમ વિધિ સુધીની તમામ સનાતન ધર્મની પરંપરા અને પદ્ધતિ અનુસાર બાવનજીભાઈને તેમની પુત્રીઓએ અંતિમ વિદાય આપીને પિતાના સંતાન તરીકે તેમની અંતિમ વિધિ કરી હતી.

અર્થીને કાંધ આપી, અંતિમ સંસ્કાર કર્યા

બાવનજીભાઈની પાંચેય પુત્રીઓ ઘરેથી અર્થીને કાંધ આપીને હિન્દુ રીતરિવાજ મુજબ સ્મશાન યાત્રામાં પગપાળા ચાલીને સ્મશાન સુધી પહોંચી હતી. અહીં પણ સ્મશાનમાં ચિતા પર લાકડા રાખવાથી લઈને તમામ પ્રકારની વિધિમાં બહેનોએ ભાગ લીધો. અવસાન પામેલા પિતાના મૃતદેહની પ્રદક્ષિણા કરવાથી લઈને તેમને અંતિમ સંસ્કારરૂપી અગ્નિ પણ પુત્રીઓના હાથે અર્પણ કરવામાં આવી. ધર્મિષ્ઠાબેને તેના પિતાની અંતિમ વિધિ પુત્ર સમજીને બહેનો સાથે કરી, તેના ગર્વ સાથે પિતાને ગુમાવ્યાનું દુઃખ પણ વ્યક્ત કર્યું હતું.

