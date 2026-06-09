જૂનાગઢ દાતાર કાંડનો હત્યારો મુંબઇથી ઝડપાયો, પેરોલ જમ્પ કરી 1 વર્ષથી ફરાર આરોપીને પકડવા પોલીસે મજૂરનો વેશ ધારણ કર્યો
રેલવે સ્ટેશન પર 5 દિવસ મજૂર બનીને વોચ ગોઠવી! પેરોલ જમ્પ કરનારા દાતાર કાંડના સાતિરને જૂનાગઢ પોલીસે બોરીવલીથી દબોચ્યો
Published : June 9, 2026 at 7:30 AM IST
જૂનાગઢ: વર્ષ 2007ના જૂનાગઢના ચકચારી 'ચાંદની' દુષ્કર્મ અને હત્યા કેસ (દાતાર કાંડ)ના મુખ્ય આરોપી મોહન હમીરને જૂનાગઢ પોલીસે ફિલ્મી ઢબે મુંબઇના બોરીવલી રેલ્વે સ્ટેશનથી ઝડપી પાડ્યો છે. 2011માં 30 વર્ષની સજા પામેલો આ સાતિર ગુનેગાર જાન્યુઆરી 2025માં 14 દિવસના પેરોલ મેળવીને જેલની બહાર આવ્યા બાદ ફરાર થઇ ગયો હતો.
છેલ્લા એક વર્ષથી વેશ પલટો કરી પોલીસને હંફાવતા આ આરોપીને પકડવા માટે જૂનાગઢ એલ.સી.બી.ના જવાનોએ મુંબઇમાં પાંચ દિવસ સુધી મજૂરનો વેશ ધારણ કરીને વોચ ગોઠવી હતી અને આખરે આરોપીને દબોચી રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ હવાલે કર્યો છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
વર્ષ 2007માં સમગ્ર જૂનાગઢને હચમચાવી નાખતી દુષ્કર્મ અને હત્યાની ઘટના દાતાર પર્વત પર બની હતી. વર્ષ 2007માં દાતાર પર્વત પર ફરવા માટે ગયેલી એક યુવતી અને તેની અન્ય એક બહેનપણીને મોહન હમીર અને તેની સાથે રહેલો મહેશ બળજબરીપૂર્વક જંગલમાં ખેંચી ગયા હતા અને દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હતું.યુવતીની બહેનપણી આ બન્ને નરાધમોના કબજામાંથી છુટી જૂનાગઢ પહોંચી હતી. દુષ્કર્મ બાદ દાતાર પર્વત પર યુવતીની હત્યા કરી મોહન અને મહેશ નામના બન્ને હત્યારા ફરાર થઇ ગયા હતા. વર્ષ 2007માં જૂનાગઢમાં ઘટેલી આ ઘટનાએ સમગ્ર દેશમાં ભારે ચકચાર મચાવી હતી. પોલીસે બન્ને આરોપીઓને પકડવા માટે અભિયાન શરૂ કર્યું હતું જેમાં જૂનાગઢ પોલીસને બન્ને હત્યારાઓને પકડવામાં સફળતા મળી હતી.
આરોપીઓને 30 વર્ષની સજા
2007ના દુષ્કર્મ અને હત્યા જેવા ગંભીર ગુનામાં જૂનાગઢના પાંચમા એડિશનલ સેશન્સ જજ દ્વારા વર્ષ 2011માં બન્ને આરોપીઓ મોહન અને મહેશને 30 વર્ષની સજા અને 29 હજારનો દંડ ફટકારી રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ ખાતે મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. 22 જાન્યુઆરી 2025 સુધી હત્યાના બન્ને આરોપીઓ સજા કાપતા હતા. 22 જાન્યુઆરી 2025ના દિવસે મોહન હમીરને 14 દિવસના પેરોલ મળતા તે રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલમાંથી બહાર આવ્યો હતો. 5 ફેબ્રુઆરી 2025ના દિવસે પેરોલ પુરા થતા મોહનને રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ ખાતે હાજર થવાનું હતું પરંતુ તે ફરાર થઇ ગયો હતો.
જૂનાગઢ પોલીસે વેશ બદલી મોહનને પકડ્યો
એક વર્ષથી પેરોલ જમ્પ કરી ફરાર આરોપી મોહન હમીરને પકડવા માટે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ASI ઉમેશ વેગડાને બાતમી મળી હતી કે મોહન હમીર સુરત-મુંબઇના બોરીવલી રેલવે સ્ટેશન પર વેશ પલટો કરી ફરી રહ્યો છે. આ બાતમીના આધારે જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ સુરત, બોરીવલી રેલવે સ્ટેશન પર તપાસ હાથ ધરી હતી.
આ દરમિયાન મુંબઇના બોરીવલી રેલવે સ્ટેશન પર મોહન હમીરની પાકી વિગતો મળતા તપાસમાં ગયેલા ASI ઉમેશ વેગડાએ મજૂરનો વેશ ધારણ કરી સતત પાંચ દિવસ સુધી બોરીલવી રેલવે સ્ટેશન નજીક જાપ્તો ગોઠવ્યો હતો. આ દરમિયાન મોહન હમીર છુપાવેસમાં રહેલા પોલીસના જવાનોના હાથે ચઢી જતા પોલીસે તેને પકડી જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ લાવી હતી. અહીંથી તેને સીધો રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ ખાતે સોપવામાં આવ્યો હતો.
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