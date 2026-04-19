જૂનાગઢ: માંગરોળના શીલમાં સાયબર ફ્રોડ કરનાર આરોપી 4 મહિને અમદાવાદથી ઝડપાયો
ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 317(2), 317(4) અને આઈટી એક્ટની કલમ 66(ડી) હેઠળ ગુનો નોંધીને પોલીસે શરૂ કરી આગળની તપાસ.
Published : April 19, 2026 at 3:59 PM IST
જૂનાગઢ: માંગરોળ તાલુકાના શીલ પોલીસ મથક વિસ્તારમાં નોંધાયેલા એક સાયબર ક્રાઈમના ગુનામાં છેલ્લા ચારથી પાંચ મહિનાથી ફરાર ચાલી રહેલા મુખ્ય આરોપી કેવીન દેકિવાડીયાને જૂનાગઢ SOGએ અમદાવાદના મેમનગર વિસ્તારમાંથી ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસને મળેલી ટેકનિકલ બાતમીના આધારે ઓક્સફોર્ડ ટાવર ખાતેના ભાડાના મકાનમાં દરોડો પાડીને આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે તેની પાસેથી વિવિધ બેંકોની 25 પાસબુક, 43 ATM કાર્ડ, 23 સીમકાર્ડ અને 5 મોબાઈલ ફોન જેવો મહત્વપૂર્ણ મુદ્દામાલ કબજે કરીને ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને IT એક્ટ હેઠળ ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
જૂનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના શીલ પોલીસ મથકમાં આજથી લગભગ ત્રણ-ચાર મહિના પહેલા એક સાયબર છેતરપિંડીનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ ગુનાની તપાસ દરમિયાન મૂળ જૂનાગઢ શહેરના અવધપુરી એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા કેવીન દેકિવાડીયા નામના શખ્સનું નામ મુખ્ય આરોપી તરીકે ખુલ્યું હતું. ગુનો નોંધાયા બાદથી જ કેવીન પોતાનું ઘર છોડીને ફરાર થઈ ગયો હતો અને પોતાની ઓળખ છુપાવીને પોલીસને હાથતાળી આપવામાં સફળ રહ્યો હતો. જોકે, જૂનાગઢ પોલીસ અને SOGએ તેની પાછળ ટેકનિકલ સર્વેલન્સની જાળ પાથરી રાખી હતી.
સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપના પી.આઈ. આર.કે. પટેલે મીડિયાને જાણકારી આપતા જણાવ્યું કે, "ટેકનિકલ સોર્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે અમને માહિતી મળી હતી કે ફરાર આરોપી કેવીન દેકિવાડીયા અમદાવાદ શહેરના મેમનગર વિસ્તારમાં આવેલી નીલમણી સોસાયટી પાસેના ઓક્સફોર્ડ ટાવર, બી બ્લોક, ફ્લેટ નંબર 303 માં ભાડેથી રહે છે." આ બાતમીના આધારે SOGની એક ટુકડીએ સ્થાનિક પોલીસની મદદથી ઓક્સફોર્ડ ટાવર ખાતે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. તપાસ દરમિયાન ફ્લેટમાંથી કેવીન દેકિવાડીયાની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
આરોપીની ધરપકડ બાદ પોલીસે જ્યારે તેના રહેઠાણની ઝીણવટભરી તપાસ કરી ત્યારે પોલીસના હાથમાં જે માહિતી આવી તે ચોંકાવનારી હતી. પોલીસે આરોપીના કબજામાંથી વિવિધ રાષ્ટ્રીયકૃત અને ખાનગી બેંકોની કુલ 25 પાસબુકો, 43 એટીએમ કાર્ડ, 23 અલગ-અલગ મોબાઈલ નંબરોના સીમકાર્ડ અને 5 મોબાઈલ ફોન જપ્ત કર્યા છે. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી આ બનાવટી બેંક ખાતાઓ અને મોબાઈલ નંબરોનો ઉપયોગ કરીને દેશના અલગ-અલગ ભાગોમાં રહેતા લોકો સાથે સાયબર છેતરપિંડી કરતો હતો.
પોલીસે આ સમગ્ર મામલે આરોપી કેવીન દેકિવાડીયા વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમ 317(2) અને 317(4) તેમજ IT એક્ટની કલમ 66(D) હેઠળ સાયબર ક્રાઈમનો ગુનો નોંધીને આગળની કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પી.આઈ. આર.કે. પટેલે જણાવ્યું હતું કે હાલમાં આરોપીની સઘન પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને તેની પાસેથી મળેલા દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણોના આધારે આ સાયબર ઠગનું સમગ્ર નેટવર્ક ઉજાગર કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. પોલીસને આશંકા છે કે આ આરોપી રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલતા મોટા સાયબર ફ્રોડ રેકેટની કડી સાબિત થઈ શકે છે.
