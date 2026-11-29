પરિક્રમામાં વાઘે બાળકનો શિકાર કર્યો', અમદાવાદના યુવકને નકલી વીડિયો પોસ્ટ કરવો ભારે પડ્યો
જુનાગઢમાં પરિક્રમા દરમિયાન વાઘે બાળકનો શિકાર કર્યો હોય તેવો એક નકલી વીડિયો પોસ્ટ કરવો એક યુવકને ભારે પડી રહ્યો છે... જાણો વિસ્તારથી...
Published : November 29, 2026 at 9:17 AM IST
જુનાગઢ: ગિરનારની લીલી પરિક્રમા દરમિયાન સોશિયલ મીડિયામાં કેટલાક ખોટા વીડિયો અને ફોટો પોસ્ટ કરનાર લોકોને કાયદાનું ભાન કરાવવા માટે જુનાગઢ સાયબર સેલ દ્વારા વિશેષ ટીમ બનાવીને ચોક્કસ નજર રાખવામાં આવી રહી હતી. આ દરમિયાન પરિક્રમામાં એક બાળકનો વાઘે શિકાર કર્યો તે પ્રકારનો વીડિયો ઈન્સ્ટાગ્રામ એક યુવાને પોસ્ટ કર્યો હતો. આ વીડિયો જુનાગઢ સાયબર ક્રાઇમની નજરમાં આવતા યુવક વિરુદ્ધ અટકાયતી પગલા લીધા છે અને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
ખોટો વીડિયો પોસ્ટ કરવો પડ્યો ભારે
ગિરનાર લીલી પરિક્રમાના સમય દરમિયાન લાખોની સંખ્યામાં ભાવિકો ભવનાથ અને ગિરનાર જંગલમાં આવતા હોય છે, આવા સમયે કોઈ પણ પ્રકારની નાની અમથી મજાક કે અફવા પણ જંગલમાં પરિક્રમામાં આવેલા લોકોમાં નાસભાગ, અફરા તફરી અને ભયનો માહોલ ઊભો કરી શકે છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને જુનાગઢ સાયબર સેલ દ્વારા સોશિયલ મીડિયાના વિવિધ પ્લેટફોર્મ પર ખાસ અને સંયુક્ત ટીમો બનાવીને પરિક્રમાના પાંચ દિવસો દરમિયાન વિશેષ નજર રાખવામાં આવી રહી હતી. જેમાં પરિક્રમાને સંબંધીત કોઈપણ પ્રકારના ખોટા વીડિયો કે ફોટો અપલોડ કરનાર આઈડીની ખૂબ જ ગુપ્ત રહે તે રીતે તપાસ ચાલુ હતી.
'વાઘે બાળકનો શિકાર કર્યો છે' લખાણ વાળો વીડિયો શેર કર્યો
આ દરમિયાન અમદાવાદના ઓગણજ વિસ્તારમાં રહેતા વિશાલ રાવળ નામના વ્યક્તિએ ઈન્સ્ટાગ્રામ આઈડી મેલડી વાળા ઓફિશિયલમાં એક વાઘે બાળકનો શિકાર કર્યો છે, આવા લખાણ સાથેનો એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો હતો. ત્યારબાદ સાયબર ક્રાઈમ સેલ દ્વારા સમગ્ર મામલામાં તપાસ શરૂ કરી હતી અને આરોપીને પકડી પાડ્યો છે.
સાયબર ક્રાઇમ સેલે અમદાવાદના યુવક સામે કરી કાર્યવાહી
જુનાગઢ સાયબર ક્રાઇમ સેલના પી.આઈ.જી.કે.મોડ દ્વારા આપવામાં આવેલી વિગતો અનુસાર પરિક્રમામા કોઈપણ પ્રકારની અફવા ન ફેલાય અને લોકો સુખ શાંતિ અને કોઈ પણ પ્રકારની દુર્ઘટના વગર પરિક્રમા પૂર્ણ કરે તે રીતે સોશિયલ મીડિયા પર સાઇબર ક્રાઇમ સેલ દ્વારા વિશેષ ધ્યાન રાખવામાં આવતુ હતું. આ દરમિયાન ઈન્સ્ટાગ્રામ પર ખોટો અને લોકોમાં ભય ફેલાવી શકે તેવો વીડિયો વાયરલ કરનાર વિશાલ રાવળની પોલીસે અટકાયત કરી હતી.
વીડિયો પોતે શેર કર્યો હોવાની આપી કબુલાત
યુક્તિ પ્રયુક્તિ થી અને ટેકનિકલ સોર્સને આધારે તપાસ કરતાં આરોપીએ આ વીડિયો પોસ્ટ નથી કર્યો તેવું રટણ કરતો હતો,પરંતુ પોલીસે તેમની આકરી પૂછપરછ કરતા 20 વર્ષીય આરોપી વિશાલ રાવળે પોતે વીડિયો પોસ્ટ કર્યો હોવાની કબુલાત આપતા પોલીસે તેની અટકાયત કરીને તેની સામે સાયબર ક્રાઇમ એક્ટ અંતર્ગત તપાસ શરૂ કરી છે.
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