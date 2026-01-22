ETV Bharat / state

જૂનાગઢની ગેમ્બલર ગેંગ સામે પોલીસે ઉગામ્યો ગુજસીટોકનો દંડો, 4 આરોપીને ધકેલ્યા જેલમાં

છેલ્લા એક દાયકાથી જુનાગઢ શહેર અને આસપાસના ગામોમાં આતંક મચાવતી ગેમ્બલર ગેંગના 4 સાગરીતોને જુનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ઝડપી પાડીને તમામને જેલમાં ધકેલી દીધા છે.

ગુજસીટોકના 4 આરોપીને ધકેલ્યા જેલમાં
ગુજસીટોકના 4 આરોપીને ધકેલ્યા જેલમાં (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 22, 2026 at 8:04 AM IST

Updated : January 22, 2026 at 8:10 AM IST

જુનાગઢ: જિલ્લા પોલીસે જુનાગઢ શહેરની સૌથી ચર્ચાસ્પદ અને પાછલા એક દસકાથી સતત સંગઠિત બનીને અસંખ્ય અપરાધો કરતી ગેમ્બલર ગેંગ સામે ગુજીસીટોકનો દંડો ઉગામ્યો છે. જુનાગઢ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા ગેંગના 4 ઈસમોને પકડી પાડીને તમામને જેલમાં ધકેલી દીધા છે.

જુનાગઢ શહેરના સુખનાથ ચોક વિસ્તારમાં રહેતી ગેંગના તમામ સભ્યોએ શહેરમાં ભારે આતંક ફેલાવીને ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓની સાથે હત્યાની કોશિશ અને ખંડણી જેવા અપરાધોમાં સામેલ હોવાની વિગતો પાછલા એક દશકમાં નોંધાયેલી. વર્ષ 2015થી લઈને 2025ના એક દસકામાં ગેમ્બલર ગેંગ સામે 14 જેટલી FIR નોંધાઈ ચૂકી છે, જેમાંથી 8 અપરાધોમાં આ ગેંગના તમામ સભ્યો સામેલ હોવાને કારણે તેમજ તાજેતરમાં 450 કરોડ જેટલા મ્યુલ એકાઉન્ટના કિસ્સામાં પણ ગેમ્બલર ગેંગ સંડોવાયેલી હોવાની વિગતો પોલીસને મળતા બુધવારે પોલીસે ગુજસીટોક અંતર્ગત 4 આરોપીની અટકાયત કરી છે.

જુનાગઢની ગેમ્બલર ગેંગ સામે ગુજસીટોકનો દંડો ઉગામ્યા બાદ જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ વડા સુબોધ ઓડેદરાએ મધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, પાછલા એક દસકા દરમિયાન ગેમ્બલર ગેંગના 4 સાગરીત અસલમ કુરેશી ઉર્ફે ગેમ્બલર, અબાસ ઈબ્રાહીમ કુરેશી, શાહબાઝ કુરેશી અને કરીમ સીડા નામના ચાર આરોપીઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે.

ઝડપાયેલા આરોપીની પોલીસ તપાસ દરમિયાન હત્યાનો પ્રયાસ, ખંડણી, ધાક ધમકી આપી સરકારી તેમજ ખાનગી જમીન પચાવી પાડવી અથવા તો તેના પર ગેરકાયદે કબજો કરવો, હથિયાર ધારા, સરકારી અધિકારી અને કર્મચારીની ફરજમાં રુકાવટ તેમજ પોલીસ પર હુમલો કરવો જેવા અનેક ગુનાઓ સામે આવ્યા છે. આ ઉપરાંત સાયબર ક્રાઇમ અંતર્ગત પણ સમન્વય પોર્ટલ પર 450 કરોડ રૂપિયાની હેરાફેરીના કિસ્સામાં પણ ગેમ્બલર ગેંગની સીધી સંડોવણી સામે આવતા પોલીસે તમામ ચાર આરોપીને પકડી પાડીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

પોલીસ પકડમાં રહેલા અસલમ કુરેશી સામે 05, અબાસ કુરેશી સામે 12, શાહબાઝ કુરેશી સામે 05 અને કરીમ સીડા સામે 08 મળીને કુલ 14 જેટલી FIR વર્ષ 2015થી લઈને 2025ના દસ વર્ષના સમય માં નોંધાઈ છે. જેમાં આઠ અપરાધોમાં આ તમામ આરોપીઓ એક સાથે સામેલ હોવાની વિગતો પણ પોલીસને મળતા પોલીસે તમામ સામે ગુજસીટોકની કાર્યવાહી કરી છે.

