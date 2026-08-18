ગીરના ખાનગી ફાર્મ હાઉસમાં જૂનાગઢ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની રેડ, દારૂની મહેફિલ માણતા 10 નબીરા ઝડપાયા
જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગીરના ખાનગી ફાર્મ હાઉસમાં બાતમીના આધારે રેડ કરતા દારૂની મહેફિલ માણતા 10 લોકોની અટકાયત કરી છે.
Published : August 18, 2026 at 7:52 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગીરના ખાનગી ફાર્મ હાઉસમાં બાતમીના આધારે રેડ કરતા દારૂની મહેફિલ માણતા 10 લોકોની અટકાયત કરી છે. પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી 1.95 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરી 10 લોકો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
દારૂની મહેફિલ માણતા 10 નબીરા ઝડપાયા
જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને બાતમી મળી હતી કે જૂનાગઢના મેંદરડાના નતાડિયા રોડ પર આવેલા વાઇલ્ડ વાડી કોટેજમાં કેટલાક શખ્સો દારૂની મહેફિલ માણી રહ્યા છે. આ બાતમીના આધારે જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે રેડ કરી હતી. આ દરમિયાન ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લામાંથી આવેલા આઠ પુરૂષ અને બે મહિલા સહિત 10 લોકો નશો કરતી હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી 1,95,807નો મુદ્દામાલ પણ કબજે કરીને તમામ 10 લોકો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ગીર વિસ્તારમાં હાલ સિંહનું વેકેશન ચાલી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં પ્રવાસન ઉદ્યોગ સંપૂર્ણપણે બંધ જોવા મળે છે. આવા સમયે નશો કરી અને પાર્ટી કરવાની ટેવ ધરાવતા લોકો ગીર વિસ્તારમાં આવેલા ફાર્મ હાઉસમાં અને કોટેજમાં આવતા હોય છે. પોલીસની કાર્યવાહી દરમિયાન જૂનાગઢ, પોરબંદર, રાજકોટ અને દ્વારકાના તેમજ જામનગરના ચાર અને અમદાવાદના રામોલ વિસ્તારની બે મહિલાને નશો કરેલી હાલતમાં પકડી પાડ્યા હતા અને તમામ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના PI કે.એમ.પટેલે જણાવ્યું હતું કે, પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે મેંદરડા તાલુકાના નતાડિયા રોડ પર આવેલ વાઇલ્ડ વાડી કોટેજમાં દરોડો પાડતા ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાના 10 લોકો નશો કરેલી હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. 1.95 લાખના મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડીને તમામ 10 લોકો સામે ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
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