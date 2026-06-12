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જૂનાગઢમાં બાળમજૂરી વિરુદ્ધ તંત્ર લાલઘૂમ, શોષણ કરનાર સામે FIR અને દંડની તૈયારી

12 જૂન એટલે બાળક મજૂરી વિરૂદ્ધનો દિવસ.સતત વધતી જતી બાળ મજુરી આજે ચિંતાનો વિષય બન્યો છે.

12 જૂન એટલે બાળક મજૂરી વિરૂદ્ધનો દિવસ
12 જૂન એટલે બાળક મજૂરી વિરૂદ્ધનો દિવસ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 7:03 AM IST

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જૂનાગઢ: 12 જૂન એટલે બાળક મજૂરી વિરૂદ્ધનો દિવસ.સતત વધતી જતી બાળ મજુરી આજે ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. જૂનાગઢમાં બાળ સુરક્ષા વિભાગ દ્વારા બાળમજૂરી નાબૂદી માટે કડક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. એક તરફ ગરીબી અને અજ્ઞાનતાને કારણે બાળકો શાળાને બદલે શ્રમની ભઠ્ઠીમાં ધકેલાઈ રહ્યા છે, તો બીજી તરફ કાયદો આવા બાળકોનું શોષણ કરનારા સંચાલકો અને વાલીઓ સામે લાલ આંખ કરી રહ્યો છે. બાળમજૂરી કરાવવીએ માત્ર કાયદાકીય અપરાધ જ નહીં, પણ એક સામાજિક ગુનો છે, જેના માટે હવે 2 લાખ રૂપિયા સુધીનો દંડ અને જેલની સજા સુધીની કડક જોગવાઈઓ અમલમાં છે.

જૂનાગઢમાં બાળમજૂરી વિરુદ્ધ તંત્ર લાલઘૂમ

જૂનાગઢ બાળમજૂર સુરક્ષા વિભાગની કચેરી દ્વારા આજના દિવસ સુધી કૂલ આ વર્ષના 14 કેસ રજિસ્ટર કરવામાં આવ્યા છે જેમાં 20 કરતાં વધારે બાળમજૂરોને મુક્ત કરાવવાની સાથે તેમને શિક્ષણ અને તેમનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન થાય તે માટે તેને પુનર્વસન પણ કરાવવામાં આવ્યા છે. આ દિવસની ઉજવણી બાળ મજૂરી પ્રથા બંધ થાય અને સામાન્ય લોકો પણ બાળકો ને મજૂરીએ રાખતા પહેલા 100 વાર વિચારે તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે કરવાની શરૂઆત થઈ હતી. જોકે, આજે પણ બાળ મજૂરી પ્રથા છાને ખૂણે ચાલી રહી છે. કેટલાક કિસ્સામાં અધિકારીઓને બાળમજૂરોને પકડી પાડી અને તેને શિક્ષણ સહિત પુનઃસ્થાપન કરવાની કામગીરીમાં સફળતા પણ મળી છે.

જૂનાગઢમાં બાળમજૂરી વિરુદ્ધ તંત્ર લાલઘૂમ (ETV Bharat Gujarat)

બાળ મજૂરી વિરોધી દિવસ

બાળ મજૂરી આજે પણ આપણા સમાજની એક ગંભીર સમસ્યા છે. જે ઉંમરે બાળકોએ શાળાએ જઈને શિક્ષણ મેળવવાનું હોય, તે ઉંમરે તેઓ મજૂરી પ્રથામાં ધકેલાઈ રહ્યા છે. આની પાછળ પરિવારનું અશિક્ષિત હોવું અને આર્થિક તંગી દૂર કરવા માટે બાળકો પાસે કામ કરાવવું એ મુખ્ય માનસિકતા જવાબદાર છે. પરિણામે, આજે પણ ઘણા બાળકો કચરો વીણતા, ચાની કિટલીએ, ફેક્ટરીઓમાં કે રેસ્ટોરન્ટમાં અલ્પ વેતને કામ કરતા જોવા મળે છે.

જૂનાગઢમાં અત્યાર સુધી 14 કેસ થયા
જૂનાગઢમાં અત્યાર સુધી 14 કેસ થયા (ETV Bharat Gujarat)

જૂનાગઢમાં અત્યાર સુધી 14 કેસ થયા

જૂનાગઢ બાળ સુરક્ષા અધિકારી આર. સી. મહિડાના જણાવ્યા અનુસાર, બાળમજૂરી વિરોધી ઝુંબેશ હેઠળ અત્યાર સુધીમાં 14 કેસ કરી 20થી વધુ બાળકોને મુક્ત કરાવવામાં આવ્યા છે. આ બાળકોમાં રાજસ્થાન, નેપાળ અને મધ્યપ્રદેશના વતનીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેઓ હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટમાં નજીવા વેતન પર કામ કરતા હતા. મુક્ત કરાવેલા તમામ બાળકોનું શાળામાં નામાંકન કરાવી, યોગ્ય કાઉન્સિલિંગ દ્વારા તેમને મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. સાથે જ, બાળકો ફરી બાળમજૂરી ન કરે તે માટે તેમના વાલીઓને પણ સતત માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે.

શોષણ કરનાર સામે FIR અને દંડની તૈયારી
શોષણ કરનાર સામે FIR અને દંડની તૈયારી (ETV Bharat Gujarat)

બાળ મજૂર મુક્ત થયા બાદ કાઉન્સિલિંગ

કાઉન્સિલર પૂનમ પરમારે કાઉન્સિલિંગ પ્રક્રિયા અંગે વધુ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, બાળ સુરક્ષા અધિકારીની કચેરી દ્વારા જે બાળ મજૂરોને મુક્ત કરાવવામાં આવે છે, તે તમામ બાળકોનું વૈજ્ઞાનિક ઢબે કાઉન્સિલિંગ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, તેમના વાલીઓને પણ યોગ્ય માર્ગદર્શન આપીને સમજાવવામાં આવે છે કે તેમના બાળકોનું ભવિષ્ય મજૂરીમાં નહીં, પરંતુ શિક્ષણમાં છે. કચેરીના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ દ્વારા આ બાળકોનું શાળામાં નામ નોંધાવવાની કામગીરી પણ કરવામાં આવે છે. બાળકોનું શાળામાં પ્રવેશ થયા બાદ, તેમના વાલીઓને બાળકનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવા માટે સતત સૂચનાઓ અને પ્રોત્સાહન પણ આપવામાં આવે છે.

જૂનાગઢમાં બાળમજૂરી વિરુદ્ધ તંત્ર લાલઘૂમ
જૂનાગઢમાં બાળમજૂરી વિરુદ્ધ તંત્ર લાલઘૂમ (ETV Bharat Gujarat)

બાળ મજૂરી ગંભીર સમસ્યા

બાળ મજૂરી એ આપણા સમાજની એક ગંભીર સમસ્યા છે. ગરીબી અને મજૂરી કરતા પરિવારોમાં આ પ્રથા વધુ જોવા મળે છે, જ્યાં બાળકો ભીખ માગવાથી લઇને કચરો વીણો, ફેક્ટરીઓમાં કામ કરવું, ચાની કીટલીઓ કે રેસ્ટોરન્ટમાં એઠવાડ સાફ કરવો જેવા કાર્યો કરવા મજબૂર બને છે.

કાયદા મુજબ ભીખ આપવી અને લેવી બંને ગુનો છે. જો તમને ક્યાંય પણ બાળ મજૂરી થતી જોવા મળે, તો તમારું નૈતિક કર્તવ્ય છે કે તમે તાત્કાલિક ચાઈલ્ડ હેલ્પલાઈન નંબર 1098 પર ફોન કરો. તમારી એક નાનકડી જાણકારી કોઈ બાળકના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરી શકે છે.

બાળકો પાસે મજૂરી કરાવનાર, તેમને કામે રાખનાર અથવા કામ પર મોકલનાર વ્યક્તિ, તેમજ તેમના વાલીઓ સામે પણ FIR થઈ શકે છે. જો કોઈના કબજામાં બાળ મજૂર કામ કરતો જણાય, તો પોલીસ ફરિયાદ સાથે ₹2 લાખ સુધીનો દંડ થઈ શકે છે.

જૂનાગઢ જિલ્લામાં આ વર્ષના સમયમાં કુલ બે રેસ્ટોરન્ટ સંચાલકો સામે પોલીસ ફરિયાદ અને દંડ ની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી છે

સતત વધતી જતી બાળ મજુરી આજે ચિંતાનો વિષય બન્યો છે.
સતત વધતી જતી બાળ મજુરી આજે ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. (ETV Bharat Gujarat)

14થી 18 વર્ષની વયના બાળકો માટે કાયદો

બાળ સુરક્ષા અધિનિયમ કાયદામાં 14થી 18 વર્ષના બાળકોને ખૂબ જ જોખમી ગણાતા વ્યવસાયો જેવા કે રસાયણ ખોદકામ જેવા ખૂબ જ ભયજનક કામો પર રાખવા માટે સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ રાખવામાં આવ્યો છે. ભારતીય બંધારણમાં બાળ મજુરી વિરુદ્ધ જે જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે તેમાં કલમ નંબર 24 મુજબ 14 વર્ષથી ઓછી ઉમરના કોઈપણ બાળકોને કારખાના ખાણ કે અન્ય કોઈ જોખમી કામમાં રાખી શકાય નહીં કલમ નંબર 21(એ) જેને શિક્ષણનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે તેવા 6થી 14 વર્ષની વયના તમામ બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે.

ભારતીય બંધારણ અને કાયદામાં દંડ અને સજાની જોગવાઈ

ભારતનું બંધારણ અને બાળ સુરક્ષા કાયદામાં કોઈપણ વ્યક્તિ બાળમજૂરી કરાવતા પકડાય તો તેને સજા અને દંડની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. કોઈપણ વ્યક્તિને તેના ગુનાની સજા મુજબ આર્થિક દંડ કે જેમાં કાયદાનો ભંગ પ્રથમ વખત કરનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિને છ મહીના થી બે વર્ષની સજા અને 20,000 થી 50 હજાર રૂપિયાના આર્થિક દંડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે બીજી વખત કાયદાના ભંગ બદલ એક વર્ષથી લઈને ત્રણ વર્ષ ની સજા અને આર્થિક દંડ કરવાની જોગવાઈ બાળ સુરક્ષા અધિનિયમ કાયદામાં કરવામાં આવી છે.

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