જૂનાગઢ મનપાના બે કર્મચારી અને એક કોન્ટ્રાક્ટરને કોર્ટે ફટકારી સજા, કર્યો હતો આવો ગોલમાલ
વાહનોના ખોટા નંબર દર્શાવીને જૂનાગઢ મનપાને 09 લાખ કરતાં વધારેનો ચૂનો લગાડનાર બે કર્મચારી અને એક કોન્ટ્રાક્ટરને જિલ્લા કોર્ટે સજા ફટકારી છે.
Published : February 22, 2026 at 10:36 AM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઇતિહાસમાં કોઈ કર્મચારી અને કોન્ટ્રાક્ટરને જિલ્લા કોર્ટ દ્વારા ખોટી રીતે બિલ ઉધારીને ચુકવણી કરવાના કિસ્સામાં એક વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારતો હુકમ કર્યો છે. જૂનાગઢના મજેવડી દરવાજાથી લઈને ગિરનાર દરવાજા સુધી સરકારી જમીનમાં થયેલા દબાણ દૂર કરવાને લઈને ખાનગી કોન્ટ્રાક્ટને વાહનો પૂરા પાડવાનું કામ આપવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ આ કોન્ટ્રાક્ટરે વાહનોની જગ્યા પર ખોટા વાહનોના નંબર દર્શાવીને જુનાગઢ મનપાને ચુનો ચોપડવાનું કામ કર્યું હતું. જે કમિશનરની નજરમાં આવતા પોલીસ ફરિયાદને અંતે જુનાગઢ કોટે જૂનાગઢ મનપાના બે કર્મચારી હરભમ ઓડેદરા અને જયેશ રામાણીની સાથે કોન્ટ્રાક્ટર જયંતીલાલ વડેસરાને એક વર્ષની સખત કેદની સજા અને 10,000નો દંડ ફટકાર્યો છે.
જુનાગઢ મનપાના કર્મચારી અને કોન્ટ્રાક્ટરને એક વર્ષની સખત કેદની સજા
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઇતિહાસમાં બે કર્મચારી અને એક કોન્ટ્રાક્ટરને એક વર્ષની સખત કેદ અને 10,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકારતો હુકમ જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. 27 ફેબ્રુઆરી 2009થી જુનાગઢના મજેવડી દરવાજાથી લઈને ગિરનાર દરવાજા સુધીના વિસ્તારમાં સરકારી અને મનપાની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ અને મકાનો દ્વારા થયેલા દબાણો દૂર કરીને જમીનને ખુલી કરવા માટે જુનાગઢ કોર્પોરેશન દ્વારા દબાણ હટાવો કામગીરી અંતર્ગત કાચા પાકા મકાનોને દૂર કરીને જમીન ખુલ્લી કરવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. જેમાં કોન્ટ્રાક્ટર તરીકે જયંતીલાલ વડેસરાને કામ સોપાયું હતું. સમગ્ર દબાણ દૂર કરવાની કામગીરીના નિરીક્ષક તરીકે જુનાગઢ મનપાના હરભમ ઓડેદરા અને જયેશ રામાણી નામના બે કર્મચારીને જવાબદારીઓ આપવામાં આવી હતી. દબાણ હટાવવાની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ પરંતુ દબાણ હટાવવા માટે જે વાહનો ઉપયોગમાં લેવાયા હતા તે પૈકીના મોટાભાગના વાહનો બોગસ નંબરને આધારે ઊભા કરીને જુનાગઢ મનપા પાસેથી અંદાજિત 9 લાખ રૂપિયાની ઉચાપત બિલ મારફતે કરી હોવાની વિગતો કમિશનરના ધ્યાને આવતા અંતે 2010માં જુનાગઢ કોર્પોરેશન દ્વારા બી ડિવિઝનમાં પોલીસ મથકે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં 7 જાન્યુઆરી 2013થી સુનાવણી શરૂ કરવામાં આવી હતી. જેમાં 20મી ફેબ્રુઆરી 2026ના દિવસે જુનાગઢ ડીસ્ટ્રીક્ટ કોર્ટના બીજા એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ગૌરવકુમાર દરજીએ જૂનાગઢ મનપાના બે કર્મચારી હરભમ ઓડેદરા અને જયેશ રામાણીની સાથે જયંતીલાલ વડેસરાને એક વર્ષની સખત કેદ અને 10,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકારતો હુકમ કર્યો છે
શું હતો સમગ્ર મામલો ?
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા મજેવડી દરવાજાથી ગિરનાર દરવાજા સુધી સરકારી જમીન પર થયેલા દબાણ અને દૂર કરવા માટે 03 ફેબ્રુઆરી 2009 થી કામગીરી શરૂ કરાઈ હતી. ત્યાર બાદ સમગ્ર મામલાના બિલમાં ગોલમાલ સામે આવતા પોલીસ ફરિયાદને અંતે 7મી એપ્રિલ 2010ના દિવસે બી ડિવિઝન પોલીસ દ્વારા ચાર્જશીટ રજૂ કરાતા જુનાગઢ ડીસ્ટ્રીક્ટ કોર્ટમાં 7 મી જાન્યુઆરી 2013થી કેસની સુનાવણી શરૂ થઈ હતી. 12 વર્ષ સુધી ચાલેલા આ કેસમાં અંતે 30 ઓગસ્ટ 2025ના દિવસે સુનાવણી પૂર્ણ થતા ચુકાદો મુલતવી રાખવામાં આવ્યો હતો, અને ત્યાર બાદ ફરી એક વખત 16 મી ફેબ્રુઆરી 2026ના દિવસે સુનાવણી પૂર્ણ કરીને ચુકાદો આપવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ચાર દિવસ પછી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા 20મી ફેબ્રુઆરી 2026ના દિવસે જુનાગઢ મનપાના બે કર્મચારી અને એક કોન્ટ્રાક્ટરને સજા ફટકારતો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.
ટ્રેક્ટર અને જેસીબી કલાકના ભાડા પર રખાયા
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા દબાણ હટાવ કામગીરીમાં જે ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું, તેમાં ટ્રેક્ટરનું એક કલાકનું ભાડું 237 અને jcbનું 678 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર દબાણ હટાવ કામગીરીમાં કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા ટ્રેક્ટર અને જેસીબી કામગીરી દરમિયાન ઉપયોગ કર્યા હોવાનું ખોટા બીલ રજૂ કર્યા હતા, પરંતુ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું જેમાં 70 જેટલા ટ્રેક્ટરો સીરીઝ વગરના નંબર લખેલા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ ટ્રેક્ટરનો પૈકી માત્ર 17 ટ્રેક્ટર સીરીઝ નંબર લખેલા આરટીઓ અધિકારીની કબુલાત બાદ કોર્ટમાં ખુલાસો થયો હતો. સમગ્ર દબાણ હટાવ કામગીરીમાં 15 જેસીબી મશીનનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો તેમાંથી માત્ર સાત જેસીબી જ સિરીઝ નંબર વાળા તરીકે ઉલ્લેખ થયો છે. આ સિવાયના 8 જેસીબી મશીનોની જગ્યા પર પાંચ ટ્રેક્ટરના નંબર લગાવીને તેને જેસીબી તરીકે ગણીને તેનું બિલ ઉધારવામાં આવ્યું હતું, અન્ય ત્રણ જેસીબી મશીનનો પણ ખોટી રીતે ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા
મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ દાખલ
દબાણ હટાવો કામગીરી દરમિયાન કોન્ટ્રાક્ટર જેન્તીલાલ વડેસરાને જુનાગઢ મનપાના કર્મચારી જયેશ રામાણીએ પ્રથમ 03 લાખ 49,900 કોઈ પણ પ્રકારની ખરાઈ કર્યા વગર ચૂકવી દીધા હતા.ત્યારબાદ પ્રથમ બિલ રજૂ કર્યું હતું જેની રકમ પણ 6 લાખ 85 હજાર રૂપિયા હતી.આમ આ બંને બીલો જુનાગઢ મનપાના કર્મચારી દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની ખરાઈ કર્યા વગર સીધે સીધા કોન્ટ્રાક્ટર જયંતિલાલ વડેસરાને ચુકવી દીધા હતા. જેમા 10 લાખ કરતા વધારેની ગોલમાલ થઈ હોવાનું સામે આવતા મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરાવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ 17 વર્ષ પછી સમગ્ર મામલામાં ચુકાદો આવતા જુનાગઢ જીલ્લા કોર્ટના બીજા એડીશિનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ગૌરવ કુમાર દરજીએ જુનાગઢ મનપાના બે કર્મચારી અને એક કોન્ટ્રાક્ટરને એક વર્ષની સખત કેદ અને 10,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકારતી સજાનો હુકમ કર્યો છે.