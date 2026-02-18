જૂનાગઢ: પ્રેમી સાથે મળી માતાની હત્યા કરનાર પુત્રી અને તેના પ્રેમીને કોર્ટે આજીવન કેદની સજા ફટકારી
પુત્રીને પ્રેમી સાથે જોઈ જતા માતાએ ઠપકો આપ્યો હતો, પુત્રીએ પ્રેમી સાથે મળી નિર્દયતાપૂર્વક માતાને મોતને ઘાટ ઉતારી
Published : February 18, 2026 at 3:51 PM IST
જૂનાગઢ: પ્રેમી સાથે મળીને પોતાની માતાને મોતને ઘાટ ઉતારનાર મીનાક્ષી અને તેના પ્રેમી અમિતને આજીવન કેદની સજા ફટકારતો ચુકાદો સેશન્સ જજ ભુપેન્દ્ર કુમાર દવે દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે. સાથે સાથે આ બંને ગુનેગારોને 1000 રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો છે. જુનાગઢ તાલુકાના ઈવનગર ગામમાં ગુનેગાર મીનાક્ષી અને તેનો પ્રેમી અમિત તેના જ ઘરમાં મોડી રાત્રિના સમયે જોવા મળતા મૃતક દક્ષાબેનને ઠપકો આપતા સગી પુત્રી એ માતા દક્ષાબેનને નિર્દયતાપૂર્વક મોતને ઘાટ ઉતારી દીધાં હતાં.
માતાની હત્યારી પુત્રીને આજીવન કારાવાસ
જુનાગઢ તાલુકાના ઈવનગર ગામમાં 26 મે 2023 ની મધ્યરાત્રીએ દક્ષાબેન નામની મહિલાને તેમના જ ઘરમાં માથાના ભાગે કોઈ હથિયાર અથવા બોથડ પદાર્થ વડે ઈજા કરીને મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવ્યા હતા. મહિલાની હત્યા બાદ તેમના પતિ ગોવિંદભાઈ બામણીયાએ તેમની પત્નીની હત્યાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે સમગ્ર મામલા તપાસ શરૂ કરી હતી. જેમાં નાની નાની બાબતોના પુરાવા એકઠાં કરીને દક્ષાબેનની હત્યા અન્ય કોઈએ નહીં પરંતુ તેમની સગી મોટી પુત્રી મીનાક્ષી અને તેના પ્રેમી અમિતે સાથે મળીને કરી હોવાની વિગતો પ્રાપ્ત થતા પોલીસે બંને આરોપીની અટકાયત કરી હતી. સમગ્ર મામલામાં 23મી ઓગસ્ટ 2023ના દિવસે પોલીસે બંને આરોપીઓ મીનાક્ષી અને અમિત સામે ચાર્જશીટ રજૂ કરી હતી. 20 ઑગષ્ટ 2024 ના દિવસે કોર્ટે સમગ્ર કેસમાં સુનાવણી શરૂ કરવામાં આવી હતી હતી અને 17મી ફેબ્રુઆરી 2026 ના દિવસે જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા જજ ભુપેન્દ્ર કુમાર દવેએ બંને ગુનેગારોને આજીવન કેદ અને 1000 રૂપિયાના દંડની સજા ફટકારતો હુકમ કર્યો છે
શું હતો સમગ્ર મામલો
મૃતક દક્ષાબેનની હત્યા તેમની સગી પુત્રીના પ્રેમ પ્રકરણને કારણે થઈ હતી. દક્ષાબેનના પતિ ગોવિંદભાઈ બામણીયા પાલનપુર નજીક આવેલા અમીરગઢ ગામમાં પેવર બ્લોકમાં મજૂરી કામ માટે રોકાયા હતા. આ સમયે 26 મે 2023 ના રોજ મોડી રાત્રે મીનાક્ષી અને અમીત ઈવનગરના તેના ઘરમાં મુલાકાત કરી રહ્યા હતા. આ સમયે અચાનક દક્ષાબેન તેમને જોઈ જતા આ બંનેને ઠપકો આપ્યો હતો. ત્યારબાદ તેઓ તેમના ઘરમાં મીનાક્ષી અને અન્ય બે બહેન અને એક ભાઈ સાથે સુઈ ગયા હતા. પરંતુ રાત્રિના સમયે પોતાના પ્રેમીને મળતા અટકાવનાર માતા સામે મીનાક્ષી યમરાજ બનીને ઘરમાં પડેલા લોખંડના મોટા પાના વડે માથાના ભાગે અનેક ઘા કરીને દક્ષાબેનને ઘરમાં જ મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા હતા. મીનાક્ષી પોતાની માતાની હત્યા કરી રહી હતી તે સમયે તેનો પ્રેમી અમિત ઘરની બહાર ચોકીદારી કરતો હતો.
હત્યાને અકસ્માતમાં ખપાવવાનો કર્યો પ્રયાસ
પોતાની માતાની નિર્દયતા પૂર્વક હત્યા કરનાર નિષ્ઠુર પુત્રીએ માતાની હત્યાને અકસ્માતમાં ખપાવવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો. લોખંડના પાના વડે મોતને ઘાટ ઉતાર્યા બાદ મૃતક દક્ષાબેન પર ધાબળો ઓઢાડીને ઘરમાં રહેલા અન્ય ભાઈ બહેનને તેની માસીના ઘરે લઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ સવારે સમગ્ર મામલામાં તેમની માતા એ ધુણતા ધુણતા પોતાના હાથે દસ્તાથી માથામાં ઇજા કરી હોવાની સ્ટોરી ઊભી કરી હતી. સમગ્ર ઘટનાની જાણ અમીરગઢ રહેલા મૃતકના પતિ ગોવિંદભાઈને ગામ લોકો અને અન્ય પરિવારના સભ્યોએ કરતા તે પણ જુનાગઢ આવી પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર મામલામાં તેઓએ તેમની પત્નીની હત્યા કોઈએ કરી છે તે મામલાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ત્યારબાદ પોલીસ તપાસમાં હત્યારી પુત્રી મીનાક્ષી અને તેનો પ્રેમી અમિત પોલીસ પકડમાં આવ્યા હતા
કોર્ટે 27 સાક્ષી સહિત 163 પુરાવા તપાસ્યા
જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ ભરતકુમાર દવેની કોર્ટમાં પુરાવો શરૂ થવાથી લઈને ચુકાદાની તારીખ 17 મી ફેબ્રુઆરી 2026 ના સુધી ઘટના સાથે જોડાયેલા 27 જેટલા સાક્ષી અને 163 તપાસ્યા હતા. આમાં ઘટના સ્થળથી લઈને તબીબી પરીક્ષણો અલગ અલગ રિપોર્ટ કપડાં સહિત પોલીસ દ્વારા એકત્ર કરીને રજૂ કરવામાં આવેલા તમામ દાર્શનિક પુરાવાઓની કોર્ટે સમગ્ર સુનાવણી દરમિયાન ઊલટ તપાસ કરીને આરોપીને આજીવન કેદની સજા ફટકારતો ચુકાદો આપ્યો છે.
