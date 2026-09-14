ઓરિસ્સાથી પોસ્ટમાં ગાંજો મંગાવનાર સસ્પેન્ડેડ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની જામીન અરજી જુનાગઢ કોર્ટે ફગાવી
ભવનાથ અને દોલતપરા પોસ્ટ ઓફિસમાં આરોપી કિરણ અને અમિત રાઠોડે બે અલગ અલગ સ્પીડ પોસ્ટ પર મારફતે ગાંજો મગાવ્યો હતો.
Published : September 14, 2026 at 10:01 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ સ્પેશિયલ એનડીપીએસ કોર્ટ દ્વારા આજે જુનાગઢ શહેરમાં ઓરિસ્સામાંથી મગાવવામાં આવેલા વનસ્પતિ જન્ય ગાંજાના કેસમાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલની વિધિવત જામીન અરજી ફગાવવામાં આવી છે આરોપી અને સરકારી પક્ષ વચ્ચે જામીન આપવાને લઈને ધારદાર દલીલો કરવામાં આવી હતી. જેમાં આરોપી પોલીસ વિભાગમાં કામ કરતો ફરજ મોકુફ કર્મચારી છે જેથી કાયદાનો ઉપયોગ કરીને જામીનના સમય દરમિયાન સમગ્ર મામલાને નુકસાન કરી શકે છે તેવા સરકારી વકીલ ડી.સી ઠાકરની દલીલોને ધ્યાને રાખીને આરોપી કિરણ રાઠોડની જમીન અરજી ફગાવી દેવામાં આવી છે.
ફરજ મુકુફ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની જામીન અરજી ફગાવાઈ
જુનાગઢ ભવનાથ પોલીસ સ્ટેશન અને દોલતપરા વિસ્તારમાં ઓરિસ્સામાંથી વનસ્પતિ જન્ય ગાંજો સ્પીડ પોસ્ટ મારફતે મગાવવાના કેસમાં સમગ્ર મામલામાં આરોપી નંબર બે તરીકે રહેલા ફરજ મોકૂફ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કિરણ રાઠોડના આજે જામીન જુનાગઢ સ્પેશિયલ એનડીપીએસ કોર્ટના જજ અમિત રમેશભાઈ રાણા દ્વારા ફગાવી દેવામાં આવ્યા હતા. આરોપી ફરજ મોકૂફ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ છે જેથી કાયદાકીય નિયમોનો જાણકાર હોવાથી જો ખૂબ જ ગંભીર ગણાતા આ કેસમાં તેને જામીન આપી દેવામાં આવે તો તે કેસને નુકસાન કરી શકે છે, આવી સરકારી વકીલ ડી.સી ઠાકર દ્વારા દલીલ કરવામાં આવી હતી. જેને ધ્યાને રાખીને જજ દ્વારા ફરજ મોકૂફ કરાયેલા આરોપી એવા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કિરણ રાઠોડની જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે.
શું હતો પોસ્ટ મારફતે ગાંજો મંગાવવાનો મામલો?
ભવનાથ અને દોલતપરા પોલીસ મથકમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 483 અને એન ડી પી એસ ની કલમ 8(સી) 20 (બી) અને 29 અન્વયે ભવનાથ પોલીસ મથક અને બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં કિરણ રાઠોડ અને અમિત રાઠોડ ઉર્ફે ચેમ્પિયન ના નામનો ખુલાસો થયો હતો ત્યાર બાદ ભવનાથ પોલીસ મથક માં 22 જુલાઈના રોજ પોસ્ટ મારફતે ગાંજો મંગાવનાર આરોપી સામે મુદ્દામાલ કબજે કર્યા બાદ વિધિવત રીતે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી જેમાં આરોપી તરીકે અમિત રાઠોડ અને ફરજ મોકુફ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કિરણ રાઠોડ દ્વારા ઓરિસ્સાના અજય નામના વ્યક્તી પાસે થી ગાંજો મંગાવ્યા નું ફલિત થતા તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કિરણ રાઠોડ સામે અગાઉ બે ગુના પણ નોંધાઈ ચૂક્યા છે.
ચાર લાખ કરતા વધારેનો ગાંજો ઝડપાયો હતો
ભવનાથ અને દોલતપરા પોસ્ટ ઓફિસમાં કિરણ અને અમિત રાઠોડે બે અલગ અલગ સ્પીડ પોસ્ટ પર મારફતે ગાંજો મગાવ્યો હતો. ભવનાથ અને દોલતપરા પોસ્ટ ઓફિસમાં કુલ 9 કિલો 599 ગ્રામ ગાંજો મગાવ્યો હતો જેની બજાર કિંમત 4,79,950 થવા જાય છે. હાલ સમગ્ર મામલામાં મોટાભાગના આરોપીઓ જ્યુડીશયલ કસ્ટડીમાં છે. જેને લઈને જામીન પર મુક્ત થવા માટે આજે ફરજ મોકૂફ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કિરણ રાઠોડ દ્વારા વિધિવત જામીન અરજી દાખલ કરાઈ હતી. જેને સ્પેશિયલ એન.ડી.પી.એસ કોર્ટ દ્વારા ફગાવી દેવામાં આવી છે.
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