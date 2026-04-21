નશા માટે ગેરકાયદેસર કફ સીરપ સપ્લાય કરનાર મેડિકલ રિપ્રેઝન્ટેટિવની જામીન અરજી જુનાગઢ કોર્ટે ફગાવી

આરોપી જીગ્નેશ જાની દ્વારા જામીન પર મુક્ત થવા જૂનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરાઈ હતી. જેને છઠ્ઠા એડિશનલ સેશન્સ જજે ફગાવી દીધી છે.

જુનાગઢ કોર્ટની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
Published : April 21, 2026 at 9:50 PM IST

જુનાગઢ: ખાનગી ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીમાં મેડિકલ રિપ્રેઝન્ટેટિવ તરીકે કામ કરતા ઉનાના જીગ્નેશ જાનીની આજથી ત્રણેક મહિના પૂર્વે કેશોદ પોલીસે ગેરકાયદેસર રીતે નશાકારક કફ સીરપનું વેચાણ કરવાના ગુનામાં અટકાયત કરી હતી અને આરોપીને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો હતો. ત્યાર બાદ આરોપી જીગ્નેશ જાની દ્વારા જામીન પર મુક્ત થવાને લઈને જૂનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. જેને છઠ્ઠા એડિશનલ સેશન્સ જજ અમિત રમેશભાઈ રાણાએ ફગાવી દીધી છે.

જૂનાગઢના કેશોદ શહેરમાં આજથી ત્રણેક મહિના પૂર્વે એક અકસ્માતની ઘટના કેશોદના ચંદીગઢ પાટીયા પાસે બની હતી. જેમાં એક કારે પલટી મારી જતા તેમાં ત્રણેક વ્યક્તિઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. અકસ્માત થયા બાદ કારમાંથી નશાકારક કફ સીરપ રોડ પર ફંગોળાઈ હતી. કાર પલટી જતા આસપાસ લોકો એકઠા થવા માંડતા કારમાં સવાર ત્રણેય વ્યક્તિઓ નશાકારક સિરપને રોડ પર જ છોડીને નાસી ગયા હતા. ત્યારબાદ આવેલી પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધીને કફ સીરપને તપાસ માટે મોકલતા તે ગેરકાયદેસર હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ દવાનો જથ્થો ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીમાંથી આ વિસ્તારમાં મેડિકલ રિપ્રેઝન્ટેટિવ તરીકે કામ કરતા જીગ્નેશ જાનીએ મગાવીને તેનું ગેરકાયદેસર વેચાણ કરવા માટે અમીનભાઇ નામના આરોપીને આપી હતી. ત્યારબાદ પોલીસે જીગ્નેશ જાનીની સાથે અન્ય ત્રણ આરોપીની અટકાયત કરી હતી. જેમાં કોર્ટે તમામ આરોપીને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી આપવાનો હુકમ કર્યો હતો. ત્યારબાદ આજે મેડિકલ રિપ્રેઝન્ટેટિવે જામીન પર મુક્ત થવાને લઈને નિયમિત જામીન અરજી દાખલ કરી હતી. જેને જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટના છઠ્ઠા એડિશનલ સેશન્સ જજ અમિત રમેશભાઈ રાણાએ ફગાવી દીધી છે.

શું હતો સમગ્ર મામલો?
જુનાગઢ જિલ્લાના કેશોદમાં ખાનગી ફાર્માસ્યુટીકલ કંપનીના મેડિકલ રિપ્રેઝન્ટેટિવ તરીકે કામ કરતા જીગ્નેશ જાનીએ 1.25 ml ની કોડાઈન ફોસ્ફેટ 10 મિલીગ્રામની કપ સીરપની 599 બોટલ અમીનભાઇ નામની એક વ્યક્તિને જથ્થાબંધ વેચાણ માટે આપી હતી. એક બોટલની ખુલ્લી બજારમાં 168 રૂપિયાના દરે વેચાણ થતું હતું. અકસ્માત બાદ પોલીસને આ કફ સીરપ પ્રાપ્ત થઈ હતી.

સાયકલોન સીરપ ફોર ડ્રાય કફ 100 એમ.એલ, કોડીન ફોસ્ફેટ એન્ડ ટ્રીપોલીડાઈન હાઈડ્રોક્લોરાઈડ સીરપ શેડ્યુલ H1 પ્રકારની દવા તબીબી માર્ગદર્શન નીચે પ્રિસ્ક્રિપ્શન ડ્રગ્સ હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું હતું. આવી 599 બોટલ મેડિકલ રિપ્રેઝન્ટેટિવ જીગ્નેશ જાનીએ ડોક્ટરના નામે મંગાવીને ખાનગી લોકોને વહેંચી અને તેમાંથી નશો કરતા લોકોને વેચવાનું કારસ્તાન ઊભું કર્યું હતું. જેમાં સોહીલ અને ઇબનેસહુદ તેમજ અમીનભાઈ નામની ત્રણેય વ્યક્તિ હાલ ગેરકાયદેસર રીતે નશાકારક કફ સીરપ વેચવાના ગુનામાં જૂનાગઢ જેલમાં જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવ્યા છે. ત્યારે મેડિકલ રિપ્રેઝન્ટેટિવ જીગ્નેશ જાનીએ કરેલી જામીન અરજી જુનાગઢ છઠ્ઠા એડિશનલ સેશન્સ જજ અમિત રમેશભાઈ રાણાએ ફગાવી દીધી છે.

