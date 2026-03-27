નવરાત્રિમાં અવાજ પ્રદૂષણની સિવિલ સૂટ જૂનાગઢ કોર્ટે ફગાવી, ફરિયાદી પુરાવા અને તથ્યો રજૂ ના કરી શક્યા
ફરિયાદી જૂનાગઢ કોર્ટમાં મજબૂત પુરાવા અને તથ્યો રજૂ ના કરી શક્યા.
Published : March 27, 2026 at 10:24 PM IST
જૂનાગઢ: નવરાત્રિ દરમિયાન અવાજનું પ્રદૂષણ તેમજ રાત્રે 12 વાગ્યા બાદ અને વહેલી સવારે 4 વાગ્યા સુધી કેટલાક સ્થળોએ ગરબાનું આયોજન થાય છે તેને લઇને સિવિલ સૂટનેે જૂનાગઢ કોર્ટે ફગાવી દીધી છે.
અવાજ પ્રદૂષણને લઇને કરવામાં આવેલા દીવાની દાવાને કોર્ટે ફગાવ્યો
નવરાત્રિના દિવસો દરમિયાન અવાજનું પ્રદૂષણ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવેલા પ્રમાણ કરતાં ખૂબ વધી જાય છે. આ સિવાય સુપ્રીમ કોર્ટે આપેલા ચુકાદા અનુસાર રાત્રિના 12 વાગ્યા બાદ માઇક સાથે ગરબા ન કરી શકાય અને આવા દિશા નિર્દેશોનું ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા અનુસાર કામ કરવામાં આવે અને અવાજ પ્રદૂષણની સાથે રાત્રિના 12 પછી થતા ગરબાને બંધ કરવામાં આવે તે મામલાની સિવિલ સૂટ જુનાગઢના જયેશ જાદવ અને તેના વકીલ કિરીટ સંઘવી દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી. વાદીઓ અવાજનું પ્રદૂષણ અને 12 વાગ્યા બાદ ગરબા ચાલે છે તે પ્રકારનો એક પણ મજબૂત પુરાવો અને તથ્ય કોર્ટમાં આપી શક્યા નથી જેથી તેમનો આ દાવો જૂનાગઢ કોર્ટમાં 2જા સિનિયર એડિશનલ સિવિલ જજ ગૌરવ કુમાર દરજીએ જૂનાગઢ કોર્ટે રદ કર્યો છે.
જૂનાગઢ કોર્ટનું મહત્ત્વનું તારણ
જૂનાગઢ કોર્ટે વાદીઓના તમામ દાવાઓ ફગાવીને પ્રતિવાદી એટલે કે રાજ્ય સરકાર જૂનાગઢ જિલ્લા કલેકટર અને પોલીસવડાની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો છે. જેમાં કેટલાક તથ્યો નોંધવામાં આવ્યા છે તે મુજબ વાદીઓ અવાજનું પ્રદૂષણ વધારે થાય છે તેવા નિષ્ણાંતોના પુરાવાઓ નવરાત્રિના સમય દરમિયાન કેટલા ડિસેબલનો અવાજ થાય છે તે આપી શક્યા નથી, વધુમાં વાદીઓએ ગરબાના આયોજકોને પ્રતિવાદી તરીકે જોડવા જોઈએ આવું કરવામાં પણ વાદીઓ નિષ્ફળ રહ્યા છે જેથી પ્રતિવાદી તરીકે આયોજકોને સાંભળ્યા વગર કોઈ પણ પ્રકારનો આદેશ કોર્ટ ન કરી શકે તેવું તારણ ચુકાદામાં આપ્યું છે. વધુમાં સિવિલ સૂટએ યોગ્ય માધ્યમ નથી. અવાજનું પ્રદૂષણ અને રાત્રિના 12 પછી થતા ગરબા માટે કન્ટેન્ટ પિટિશન અને એજ્યુક્યુટિવ પિટિશન કરવી જોઈએ જેની સામે વાદીઓએ સિવિલ સૂટ દાખલ કરી હતી. વધુમાં ફોજદારી કાયદા મુજબ C.R.P.C 133 અંતર્ગત એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ પાસે જવું જોઈએ તેની જગ્યા પર વાદીઓ સિવિલ કોર્ટ પાસે આવ્યા છે. આવા મહત્ત્વના તારણો સાથે વાદીઓ પાસેથી દાવાના ખર્ચ સાથે તેમણે કરેલી સિવિલ સૂટ ને પ્રતિવાદીઓ સામે કરવામાં આવેલા આક્ષેપો વાદીઓ પૂર્ણ ન કરી શકતા 2જા સિનિયર એડિશનલ સિવિલ જજ ગૌરવકુમાર દરજીએ વાદીઓના દાવાને ફગાવી દીધો છે.
