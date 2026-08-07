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National Handloom Day 2026: જૂનાગઢનું દલસાણીયા દંપતી પાછલા 67 વર્ષથી હાથે કાતેલા કપડામાંથી બનાવે છે પોશાક

રાષ્ટ્રીય હેન્ડલૂમ દિવસે જૂનાગઢના દલસાણીયા દંપતીએ પાછલા 67 વર્ષથી ખાદી અને સુતરાઉ કપડાનો જ ઉપયોગ કર્યો છે.

જૂનાગઢનું દલસાણીયા દંપતી પાછલા 67 વર્ષથી હાથે કાતેલા કપડામાંથી બનાવે છે પોશાક
જૂનાગઢનું દલસાણીયા દંપતી પાછલા 67 વર્ષથી હાથે કાતેલા કપડામાંથી બનાવે છે પોશાક (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 6:40 PM IST

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જૂનાગઢ: આજે રાષ્ટ્રીય હેન્ડલૂમ દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે જૂનાગઢનું દલસાણીયા દંપતી પાછલા 67 વર્ષથી ખાદી અને સુતરાઉ કાપડમાંથી બનતા કપડાનો ઉપયોગ કરીને પહેરવેશ બનાવી રહ્યું છે. શારદા ગ્રામ અને ગાંધી આશ્રમની સાથે ગાંધી સિદ્ધાંતો સાથે જોડાયેલી સણોસરા સંસ્થામાં દલસાણીયા દંપતીએ અભ્યાસ કર્યો ત્યારથી ખાદી પ્રત્યેનો તેમનો લગાવ આજે પણ જીવનના 80 વર્ષ સુધી અકબંધ જોવા મળે છે.

આજે રાષ્ટ્રીય હાથસાળ દિવસ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. ખાદી અને હાથેથી વણેલા કપડાને પ્રાધાન્ય અને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે પણ ખાસ હાથસાળ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ત્યારે જૂનાગઢમાં રહેતું દલસાણીયા દંપતી ખાદી પ્રેમી દંપતી તરીકે આજે જૂનાગઢ શહેરમાં ખાદીનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરી રહ્યું છે. ગાંધી સિદ્ધાંતો સાથે જોડાયેલી અને જ્યાં ગાંધીજીએ સ્વયં રોકાણ કર્યું હતું એવી સંસ્થાઓ ગાંધી આશ્રમ, લોકભારતી સણોસરા અને શારદા ગ્રામ જેવી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં મોહનભાઈ દલસાણીયા અને નયનાબેન દલસાણીયાએ પોતાનું પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. આ સંસ્થાના સિદ્ધાંતો મુજબ અભ્યાસ માટે આવતા પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીએ ખાદીના વસ્ત્રો પહેરવા ફરજીયાત હતા. ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી મોહનભાઈ અને નયનાબેન દલસાણીયા વસ્ત્ર તરીકે ખાદી અને સુતરાઉ કપડાને જ પસંદ કરી રહ્યા છે, જેને આજે 67 વર્ષ જેટલો લાંબો સમય વીતી ગયો છે.

જૂનાગઢનું દલસાણીયા દંપતી પાછલા 67 વર્ષથી હાથે કાતેલા કપડામાંથી બનાવે છે પોશાક (Etv Bharat Gujarat)

ખાદી રોજગારીની સાથે આઝાદીની ખુમારીનું માધ્યમ

આજે રાષ્ટ્રીય હેન્ડલૂમ દિવસ નિમિત્તે મોહનભાઈ અને નયનાબેન દલસાણીયાએ ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ મુલાકાતમાં તેમની ખાદીની સફર અને સુતરાઉ કપડાના પ્રેમ પર વાતો કરી હતી. શાળા કક્ષાએથી જ શરૂ થયેલો ખાદી અને સુતરાઉ કપડાનો પ્રેમ આજે પણ જીવનના 80 વર્ષે અકબંધ જોવા મળે છે. મોહનભાઈ માને છે કે ખાદીનું કપડું એ શરીર અને તંદુરસ્તી માટે તો શ્રેષ્ઠ છે. પરંતુ જ્યારે તમે આ કપડું વસ્ત્રના રૂપમાં શરીર ઉપર પહેરો છો ત્યારે આઝાદીની ખુમારીનો પણ એક અલગ અનુભવ થાય છે. જે સુતરના તાંતણે દેશને આઝાદી મળી હોય અને તે આ દેશના મોટાભાગના લોકોની રોજગારીનું સૌથી મોટું માધ્યમ હોય તેવા ખાદી અને સુતરાઉ કપડાને આજે આધુનિક કલર અને ડિઝાઇનમાં પણ બનતા થયા છે. જેને કારણે યુવાન વર્ગ પણ હવે ખાદી અને સુતરાઉ કપડાં તરફ આગળ વધતો જોવા મળી રહ્યો છે.

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