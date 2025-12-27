ETV Bharat / state

જુનાગઢ જિલ્લામાં વિકાસના કામોની સમીક્ષા, પ્રભારી પ્રધાન અને સચિવે અધિકારીઓને આપી સૂચના

પ્રભારી પ્રધાન અને સચિવની અધ્યક્ષતામાં આજે જુનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓની બેઠક મળી હતી.

પ્રભારી પ્રધાન અને સચિવે અધિકારીઓને આપી સૂચના
પ્રભારી પ્રધાન અને સચિવે અધિકારીઓને આપી સૂચના (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 27, 2025 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : જિલ્લામાં વિકાસ કામોને લઈને પ્રભારી મંત્રી ડો. પ્રદ્યુમન વાજા, સહ પ્રભારી કૌશિક વેકરીયા અને જિલ્લાના પ્રભારી સચિવ દિલીપ રાણાની અધ્યક્ષતામાં જુનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓની બેઠક મળી હતી. જેમાં જિલ્લાને સ્પર્શતા અને વિકાસના કામોને તાકીદે શરૂ કરવામાં આવે અને જે કામો શરૂ છે, તેને સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવામાં આવે તે અંગેના દિશા નિર્દેશો કામ કરતી એજન્સીઓને આપવાની સૂચના પ્રભારી સચિવ અને પ્રધાન દ્વારા આપવામાં આવી હતી.

વિકાસ કામોની પ્રભારી પ્રધાન અને સચિવે કરી સમીક્ષા

જુનાગઢ જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી ડો. પ્રદ્યુમન વાજા અને સહ પ્રભારી કૌશિક વેકરીયાની સાથે જૂનાગઢ જિલ્લાના પ્રભારી સચિવ દિલીપ રાણાની અધ્યક્ષતામાં જુનાગઢ જિલ્લા કલેકટર કચેરી ખાતે જિલ્લાના વિકાસ કામોને લઈને તમામ અધિકારીઓ સાથે કચેરીના સભાખંડમાં એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં જિલ્લા પંચાયત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાથે જિલ્લાની તમામ નગરપાલિકાઓના અધિકારીઓ આ બેઠકમાં સામેલ થયા હતા.

જુનાગઢ જિલ્લામાં વિકાસના કામોની સમીક્ષા (ETV Bharat Gujarat)

પ્રભારી પ્રધાન અને સચિવે જૂનાગઢ કોર્પોરેશનની સાથે જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતોમાં ચાલી રહેલા વિકાસના કામોની સમીક્ષા કરી હતી. બીજી તરફ જે વિકાસના કામો હાલ ચાલુ નથી થયા, તેને તુરંત સમય મર્યાદામાં શરૂ કરવામાં આવે અને જે કામો પ્રગતિમાં છે, તેવા તમામ કામોને તેની સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવામાં આવે તેવી સૂચના જિલ્લાના તમામ અધિકારીઓને આપી હતી.

કલેક્ટર કચેરી ખાતે જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓની બેઠક મળી
કલેક્ટર કચેરી ખાતે જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓની બેઠક મળી (ETV Bharat Gujarat)

જુનાગઢ કોર્પોરેશનમાં વિકાસના કામોની સમીક્ષા

સમીક્ષા બેઠકમાં પ્રભારી પ્રધાન અને સચિવે જુનાગઢ શહેરને ફાટક મુક્ત શહેર બનાવવાની સાથે ટાઉન પ્લાનિંગ યોજનાને તુરંત મંજૂરી આપવામાં આવે તેવી અધિકારીઓને તાકિત કરી હતી, તો બીજી તરફ જૂનાગઢ કોર્પોરેશનને બાદ કરતા જિલ્લાની તમામ નગરપાલિકાઓમાં વિકાસના પ્રોજેક્ટ જે રાજ્યની સરકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે, તેને તુરંત શરૂ કરવામાં આવે અને સાથે સાથે જુનાગઢ જિલ્લો પ્રવાસનના હબ તરીકે વિશ્વમાં પ્રખ્યાત છે, ત્યારે પ્રવાસનની દિશામાં પણ ખૂબ સારું કામ થાય તેને લઈને અધિકારીઓને સૂચનાઓ પણ આપવામાં આવી હતી.

કલેક્ટર કચેરી ખાતે જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓની બેઠક મળી
કલેક્ટર કચેરી ખાતે જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓની બેઠક મળી (ETV Bharat Gujarat)

આ સિવાય જિલ્લામાં સિંચાઈ અને શહેરમાં નરસિંહ મહેતા અને વાઘેશ્વરી સરોવરનું કામ જે પ્રગતિમાં છે, તેને તુરંત સમય મર્યાદામાં પૂર્ણ કરવામાં આવે અને લોકો તેનો ઉપયોગ કરે તે દિશામાં કામ કરવાની સૂચનાઓ પ્રભારી મંત્રી અને સચિવે જિલ્લાના અધિકારીને આપી હતી.

કલેક્ટર કચેરી ખાતે જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓની બેઠક મળી
કલેક્ટર કચેરી ખાતે જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓની બેઠક મળી (ETV Bharat Gujarat)

જુનાગઢ કોર્પોરેશન સંચાલિત નરસિંહ વિદ્યામંદિરનું રિસ્ટોરેશન કામ અને શહેરમાં અધતન ફાયર સ્ટેશનની સાથે પાણી પુરવઠા અને જોષીપરા વિસ્તારમાં બની રહેલા ઓવર બ્રિજના કામોની પણ પ્રભારી પ્રધાન ડો. પ્રદ્યુમન વાજા અને સચિવ દિલીપ રાણાએ સમીક્ષા કરી હતી. આ કામનુ સમયાંતરે નિરીક્ષણ કરીને તુરંત પૂર્ણ થાય તે દિશામાં કામ કરતી એજન્સીઓને સૂચના આપવાની તાકીદ પણ કરી હતી.

આ પણ વાંચો...

  1. ભાવનગરમાં વિકાસના કામોની વણઝાર ! 47.37 કરોડના 17 કામો થકી શહેરનો કરાશે વિકાસ
  2. સુરેન્દ્રનગર: ED ના દરોડા બાદ કલેક્ટરની બદલી, નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરીના 1 જાન્યુઆરી સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર

TAGGED:

JUNAGADH CORPORATION
DR PRADYUMAN VAJA
KAUSHIK VEKARIA
JUNAGADH CORPORATION NEWS
JUNAGADH CORPORATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.