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જુનાગઢ: શહેરના ઉબડ ખાબડ માર્ગો અને આડેધડ થયેલા ખોદકામનો કોંગ્રેસે કર્યો વિરોધ, કમિશનરને આપ્યું આવેદનપત્ર

વાહનચાલકોથી લઈને વૃદ્ધો અને બાળકો સુધી બધાંને ખરાબ માર્ગો સમસ્યા બની ગયા છે.

જુનાગઢ: શહેરના ઉબડ ખાબડ માર્ગો અને આડેધડ થયેલા ખોદકામનો કોંગ્રેસે કર્યો વિરોધ, કમિશનરને આપ્યું આવેદનપત્ર
જુનાગઢ: શહેરના ઉબડ ખાબડ માર્ગો અને આડેધડ થયેલા ખોદકામનો કોંગ્રેસે કર્યો વિરોધ, કમિશનરને આપ્યું આવેદનપત્ર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 4:29 PM IST

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જુનાગઢ: જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં ભૂગર્ભ ગટર, પીવાનું પાણી, PNG ગેસની લાઈન અને માર્ગોના નવીનીકરણના કામને કારણે છેલ્લા એક વર્ષથી શહેરના અલગ-अલગ વિસ્તારોમાં ખોદકામ ચાલી રહ્યું છે. આને પગલે શહેરના મોટાભાગના માર્ગો ખોદાયેલા છે, જેના કારણે લોકોને ભારે તકલીફ પડી રહી છે. વાહનચાલકોથી લઈને વૃદ્ધો અને બાળકો સુધી બધાંને ખરાબ માર્ગો સમસ્યા બની ગયા છે.

આ સ્થિતિને જોતાં ચોમાસુ શરૂ થાય તે પહેલાં તમામ અગવડતાઓ દૂર કરવા માટે જુનાગઢ કોંગ્રેસે મ્યુનિસિપલ કમિશનર પ્રભવ જોશીને રજૂઆત કરી છે.

જુનાગઢ: શહેરના ઉબડ ખાબડ માર્ગો અને આડેધડ થયેલા ખોદકામનો કોંગ્રેસે કર્યો વિરોધ, કમિશનરને આપ્યું આવેદનપત્ર (ETV Bharat Gujarat)

ચોમાસા પહેલાં માર્ગોને કરો યોગ્ય - કોંગ્રેસની માંગ

થોડા જ દિવસોમાં ચોમાસાનો વરસાદ શરૂ થવાનો છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને જુનાગઢ કોંગ્રેસે આજે મ્યુનિસિપલ કમિશનર પ્રભવ જોશીને 19 મુદ્દાઓ સાથે લેખિત રજૂઆત કરી છે.

જુનાગઢ: શહેરના ઉબડ ખાબડ માર્ગો અને આડેધડ થયેલા ખોદકામનો કોંગ્રેસે કર્યો વિરોધ, કમિશનરને આપ્યું આવેદનપત્ર
જુનાગઢ: શહેરના ઉબડ ખાબડ માર્ગો અને આડેધડ થયેલા ખોદકામનો કોંગ્રેસે કર્યો વિરોધ, કમિશનરને આપ્યું આવેદનપત્ર (ETV Bharat Gujarat)

રજૂઆતમાં મુખ્ય માંગણીઓ આ પ્રમાણે છે:

  • જે વિસ્તારોમાં નવા માર્ગો બનાવવાના છે ત્યાં યુદ્ધના ધોરણે કામ શરૂ કરવું.
  • જે જગ્યાએ નવું ખોદકામ કરવાનું છે ત્યાં ચોમાસા પછી જ કામ શરૂ કરવું.
  • વરસાદી પાણીના નિકાલના તમામ રસ્તાઓ સાફ અને ખુલ્લા કરવા જેથી પાણી ભરાવાની સમસ્યા ઓછી થાય.
  • ખરાબ માર્ગોનું તાત્કાલિક રિપેરિંગ કરવું જેથી ચોમાસા દરમિયાન વાહનચાલકો, મહિલાઓ, વૃદ્ધો અને બાળકોને તકલીફ ન પડે.

એક અઠવાડિયાનું અલ્ટીમેટમ, નહીં તો આંદોલન

કોંગ્રેસે આપેલા આવેદનપત્રમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે એક અઠવાડિયામાં આ મુદ્દાઓમાં કોઈ સુધારો નહીં જોવા મળે તો જુનાગઢ કોંગ્રેસ શહેરના લોકોને સાથે લઈને રોડ પર આંદોલન કરશે.

જુનાગઢ: શહેરના ઉબડ ખાબડ માર્ગો અને આડેધડ થયેલા ખોદકામનો કોંગ્રેસે કર્યો વિરોધ, કમિશનરને આપ્યું આવેદનપત્ર
જુનાગઢ: શહેરના ઉબડ ખાબડ માર્ગો અને આડેધડ થયેલા ખોદકામનો કોંગ્રેસે કર્યો વિરોધ, કમિશનરને આપ્યું આવેદનપત્ર (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસ અને કમિશનરનો પ્રતિસાદ

જુનાગઢ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ મનોજ જોશીએ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને 19 મુદ્દાઓનું પત્ર સોંપ્યું છે.

જુનાગઢ: શહેરના ઉબડ ખાબડ માર્ગો અને આડેધડ થયેલા ખોદકામનો કોંગ્રેસે કર્યો વિરોધ, કમિશનરને આપ્યું આવેદનપત્ર
જુનાગઢ: શહેરના ઉબડ ખાબડ માર્ગો અને આડેધડ થયેલા ખોદકામનો કોંગ્રેસે કર્યો વિરોધ, કમિશનરને આપ્યું આવેદનપત્ર (ETV Bharat Gujarat)

મ્યુનિસિપલ કમિશનર પ્રભવ જોશીએ કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિઓને મળીને આશ્વાસન આપ્યું છે કે આ તમામ મુદ્દાઓને લઈને કોર્પોરેશનની અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં ચોમાસા દરમિયાન લોકોને ઓછી તકલીફ પડે તે માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવશે.

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