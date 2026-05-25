પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારા અને અછતને લઈને જુનાગઢ કોંગ્રેસનું બળદગાડા પર વિરોધ પ્રદર્શન, ભાવ વધારો પાછો લેવા કરી માંગ
કોંગ્રેસે મોંઘવારી, બેરોજગારી અને પેપર લીકના અમૃત મહોત્સવ ઉજવવાની ભાજપને આપ્યો પડકાર.
Published : May 25, 2026 at 6:59 PM IST
જુનાગઢ: પેટ્રોલ-ડીઝલનો ભાવ વધારો અને સતત ઘટી રહેલા જથ્થાને લઈને આજે જુનાગઢ કોંગ્રેસ દ્વારા બળદગાડા પર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં કોંગ્રેસના પ્રમુખ સ્થાનિક કાર્યકરો અને પૂર્વ ધારાસભ્યની સાથે છત્તીસગઢથી આવેલા પ્રભારી પણ આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં સામેલ થયા હતા અને કેન્દ્રની સરકાર પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો પૂર્વવત કરે તેમજ પાછલા ચાર દિવસમાં પાંચ રૂપિયા જેટલા વધેલા ભાવોને ફરી ઘટાડે તેવી માંગ સાથે જુનાગઢ જિલ્લા કલેકટર ખાતે આવે તેમના પત્ર આપ્યું હતું.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધેલા ભાવ કોંગ્રેસનુ વિરોધ પ્રદર્શન
પેટ્રોલ અને ડીઝલના સતત વધતા જતા ભાવ અને સતત ઘટતો જતો જથ્થો ખેડૂતો સામાન્ય લોકો માટે હવે ખૂબ જ મુશ્કેલી ઉભી કરી રહ્યો છે. તેની વચ્ચે આજે જુનાગઢ જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા બળદગાડા પર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં કોંગ્રેસના પ્રમુખો પૂર્વ, ધારાસભ્યો, સ્થાનિક જિલ્લાના કાર્યકરો અને છત્તીસગઢથી આવેલા કોંગ્રેસના પ્રભારીએ વિરોધ પ્રદર્શનમાં સામેલ થઈને પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો પૂર્વવત થાય તેમજ પાછલા પાંચ દિવસમાં પાંચ રૂપિયા કરતાં વધારે વધેલા ભાવો ફરીથી નિયંત્રણમાં આવે તેવી માંગ સાથેનું એક આવેદનપત્ર અધિક જિલ્લા કલેકટરને આપ્યું હતું.
કોંગ્રેસે મોંઘવારી, બેરોજગારી અને પેપર લીકના અમૃત મહોત્સવ ઉજવવાની ભાજપને આપ્યો પડકાર
ખાસ છત્તીસગઢથી આવેલા ગુજરાતના પ્રભારી નિખીલ દ્રિવેદીએ ETV ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, ભાજપ સરકારના સમયમાં સતત મોંઘવારી વધી રહી છે. ખેડૂતો દર વર્ષે ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે. મોંઘવારીથી હવે પેટ્રોલ અને ડીઝલને કારણે સામાન્ય શહેરીજનો પણ ત્રસ્ત બનતા જોવા મળે છે. પેપર લીક થવાને કારણે કરોડો વિદ્યાર્થીઓને પોતાની આશા ધૂળમાં મળી જતી હોય તેવો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં કેન્દ્ર અને ગુજરાતની સરકાર મોંઘવારી, બેરોજગારી, ખેડૂતોને પડતી મુશ્કેલીઓ, પેટ્રોલ-ડીઝલના વધતા ભાવ અને લીક થઈ રહેલા પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રોને લઈને અમૃત મહોત્સવ ઉજવે તેવો પડકાર પણ ફેંક્યો હતો અને આ અમૃત મહોત્સવની ઉજવણીમાં કોંગ્રેસ પણ તેમની સાથે આવશે તેવો ગુજરાત અને દિલ્હીના ભાજપના નેતાઓને પડકાર ફેંક્યો છે.
કોંગ્રેસ અગ્રણી કરસનદાસ બાપુ પણ સરકાર પણ કર્યા પ્રહાર
કોંગ્રેસ અગ્રણી કરસનદાસ બાપુ ભાદરકાએ પણ સતત વધી રહેલી મોંઘવારી અને પેટ્રોલ ડીઝલના બજાર ભાવોને લઈને ભાજપના નેતા અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને આડેહાથ લીધા હતા. કરસનદાસ બાપુએ સ્પષ્ટ આરોપ કર્યો હતો કે, મોંઘવારી અને પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ એ ભારત દેશના નાગરિકો સાથે કેન્દ્ર અને રાજ્યની સરકાર દ્વારા રમવામાં આવેલી એક રમતથી વધારે કશું નથી. ભાજપની સરકાર મોંઘવારી કાબુ કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે. એક પણ અર્થશાસ્ત્રનો જ્ઞાતા વ્યક્તિ કેન્દ્ર કે રાજ્ય સરકાર પાસે નથી. આવી સ્થિતિમાં આર્થિક ડામડોળનું સર્જન પણ ભારતમાં થઈ રહ્યું છે અને હવે તે ધીમે ધીમે ખૂબ ગંભીર રીતે આગળ વધી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં કેન્દ્રની સરકાર તુરંત ભારત દેશના નાગરિકો સાથે રમત રમવાનું બંધ કરે અને વધતી મોંઘવારી પેટ્રોલ-ડીઝલના બજાર ભાવો અને ખેડૂતોની પરેશાની ઓછી કરવાની દિશામાં કામ કરે નહીંતર આ જ લોકો તેમને સત્તામાંથી ઉખેડી ફેંક્તા જરા પણ વાર નહીં લગાડે.
