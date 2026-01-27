મતદાર યાદીમાંથી 7(A) ફોર્મ ભરીને વાંધા ઉઠાવનાર વ્યક્તિઓ સામે કોંગ્રેસે ઉઠાવ્યા સવાલો, સરપંચ સહિત લોકો કલેક્ટરને મળ્યા
સંશોધિત મતદાર યાદી હવે 7(A) ના વાંધા અરજી ફોર્મને લઈને વિવાદમાં આવી રહી છે.
Published : January 27, 2026 at 9:14 PM IST
જુનાગઢ: સંશોધિત મતદાર યાદી (SIR) માં 7(A) ફોર્મ ભરીને મતદારોના નામ કમી કરવાની વાંધા અરજી સામે હવે કોંગ્રેસ અને જુનાગઢ જિલ્લાના સામાન્ય મતદારો અને ગામના સરપંચો કે જેમનું અથવા તો તેના પરિવારનું નામ સંશોધિત મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવાની અરજી કરવામાં આવી છે, આવા લોકોએ કોંગ્રેસ સાથે મળીને આજે જુનાગઢ જિલ્લા કલેકટરને આવેદનપત્ર આપીને આ પ્રકારની વાંધા અરજી ફાઈલ કરવા અને જે લોકોને નામ મતદાર યાદીમાંથી નામ કમી કરવાની અરજી આવી છે તેને ફાઈલ કરવા રજૂઆત કરી છે.
7(A) ફોર્મને લઈને હવે સામાન્ય લોકો પણ આવ્યા મેદાને
સંશોધિત મતદાર યાદી હવે 7(A) ના વાંધા અરજી ફોર્મને લઈને વિવાદમાં આવી રહી છે. એક મતદારનું નામ મતદાર યાદીમાંથી નામ દૂર થાય તેવી વાંધા અરજી અન્ય લોકો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. જેને લઈને જુનાગઢ જિલ્લા કોંગ્રેસ અને સામાન્ય મતદારોએ આજે જિલ્લા કલેકટર અનિલ રાણાવશિયાની રૂબરૂ મુલાકાત કરીને 7(A) ફોર્મ રજૂ કરવા પાછળની જે તે વ્યક્તિનો ઇરાદો શું છે? તેમજ આવા અરજી ફોર્મ દાખલ કરનાર વ્યક્તિઓ સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી થાય તેવી માંગ કરી છે. આજે પ્રદેશ કોંગ્રેસના ઉપાધ્યક્ષ હીરાભાઈ જોટવા, પૂર્વ ધારાસભ્યો ચંદ્રિકાબેન ચુડાસમા, ભીખાભાઈ જોશી સહિત જુનાગઢ જિલ્લાના નોંધાયેલા મતદારોના પ્રતિનિધિ તરીકે કેટલાક ગામના સરપંચો પણ હાજર રહ્યા હતા.
કેટલા ગામના સરપંચોએ ઉઠાવ્યા સવાલો
આજે જુનાગઢ જિલ્લા કલેકટરને રજૂઆત કરવા માટે પહોંચેલા નાંદરખી ગામના પૂર્વ સરપંચ નિઝામખાન બેલીમે ઈટીવી ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, નાંદરખી ગામમાં કુલ 2089 મતદારો છે, જે પૈકીના 421 જેટલા મતદારોના નામ સામે વાંધો ઉઠાવીને તે નામોને મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. સૌથી ચોકાવનારી વાત એ છે કે ‘નાંદરખી ગામના બી.એલ.ઓનું નામ પણ મતદારી યાદીમાંથી દૂર કરવું જોઈએ’ આવું 7(A) ફોર્મ કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા ભરીને ચૂંટણી અધિકારીને આપવામાં આવ્યું છે. જેની સામે નાંદરખી ગામના લોકોનો ખૂબ વિરોધ છે. ગામ લોકો દ્વારા તાલુકા કક્ષાએ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી તેમ છતાં હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય ન આવતા આજે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટરને મળવા માટે રૂબરૂ પહોંચ્યા હતા.
સરસાલ ગામના લોકો સામે પણ આવો જ પ્રશ્ન
સરસાલ ગામના ઉસ્માનભાઈ દલે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીને મળીને રજૂઆત કરી હતી કે, તેમના ગામના પણ 160 મતદારો પૈકી 92 મતદારના નામ સંશોધિત મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવા જોઈએ આવુ 7(A) ફોર્મ ભરીને તેમના જ પરિવારના સભ્યોના નામ સાથે ખોટો મોબાઈલ નંબર, ખોટો આધારકાર્ડ અને અન્ય ખોટી વિગતો ભરીને 7(A) નું ફોર્મ ભરી દેવામાં આવ્યું છે, જેની સામે પણ તેમણે તાલુકા કક્ષાએ અનેક રજૂઆતો કરી હતી. તેમ છતાં હજુ સુધી કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રત્યુતર તાલુકા કક્ષાએથી ન મળતા આજે તેઓ પણ કોંગ્રેસ ના પ્રતિનિધિ સાથે જિલ્લા કલેકટરને મળવા માટે પહોંચ્યા હતા.
