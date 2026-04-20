'રાજ્ય સરકારની બસોમાં આદર્શ આચારસંહિતાનો ભંગ', જૂનાગઢ કોંગ્રેસે ચૂંટણી અધિકારીઓને કરી ફરિયાદ
કોંગ્રેસે કરેલી અરજીમાં રાજ્ય સરકારની બસોમાં આદર્શ આચારસંહિતાનો ભંગ થતો હોય તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
Published : April 20, 2026 at 7:50 AM IST
જૂનાગઢ: હાલ સમગ્ર રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો માહોલ એકદમ ગરમાઇ રહ્યો છે, આવી સ્થિતિમાં ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થતાની સાથે જ આદર્શ આચારસંહિતા અમલી બની જતી હોય છે. ત્યારે 19 એપ્રિલ રવિવારના રોજ જુનાગઢ જિલ્લા કોંગ્રેસ મહામંત્રી દ્વારા રાજ્યના ચૂંટણી કમિશનર અને જૂનાગઢ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટરને ઈમેલ દ્વારા
આદર્શ આચાર સંહિતાનો ભંગ કોંગ્રેસે કરી ઈમેલ દ્વારા ફરિયાદ
સમગ્ર રાજ્યમાં હાલ તાલુકા જિલ્લા મહાનગર અને નગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે પ્રચાર અભિયાન અંતિમ દિવસોમાં પહોંચી ગયું છે, ત્યારે જુનાગઢ જિલ્લા કોંગ્રેસ મહામંત્રી વી.ટી.સીડા એ રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને જૂનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર અને ચૂંટણી અધિકારીને રાજ્ય સરકારની એસટી બસોમાં આદર્શ આચાર સંહિતાનો સદંતર ભંગ થતો હોય તે પ્રકારના પુરાવા સાથેની લેખિત ફરિયાદ કરતી અરજી ઈમેલ મારફતે કરી છે. જેમાં રાજ્ય સરકારની એસટી નિગમની બસોમાં રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની જાહેરાત થતી હોય તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે, તેના પુરાવા સાથે કોંગ્રેસે ઇમેલ દ્વારા પોતાની ફરિયાદ કરી છે, આ પ્રકારે આદર્શ આચારસંહિતા નો ભંગ થતો હોય તેવી જુનાગઢ જિલ્લાની પહેલી ફરિયાદ છે.
સરકારી બસોમાં આચારસંહિતાનો અમલ નહીં
કોંગ્રેસે રાજ્ય ચૂંટણી પંચ અને કલેક્ટર ને આચાર સંહિતા ભંગ અંગેની ઇમેલ મારફતે ફરિયાદ કરી છે, તેમાં ગોધરા, બાટવા કેશોદ દાહોદ અને ઉપલેટા દાહોદ રૂટની બસમાં રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર ની યોજના ની જાહેરાત થતી હોય તે પ્રકારે બસમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે આ ફોટોગ્રાફ્સ કોંગ્રેસને તેમના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા પ્રાપ્ત થયા છે જે તેમણે માધ્યમોને સાર્વત્રિક રીતે આપ્યા છે, તાલુકા જિલ્લા અને નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં જુનાગઢ જિલ્લામાં આચારસંહિતા ભંગની ફરિયાદ અને તે પણ સરકારના નિગમ સામે જુનાગઢ કોંગ્રેસે કરી છે.
વધુમાં જૂનાગઢ જિલ્લા કોંગ્રેસ મહામંત્રી વી.ટી.સીડા એ આશંકા પણ વ્યક્ત કરી છે કે, સમગ્ર રાજ્યમાં તાલુકા-જિલ્લા, નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી અંતિમ તબક્કા તરફ આગળ વધી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં જુનાગઢની જેમ અન્ય જિલ્લામાં પણ એસ.ટી.નીગમની સરકારી બસોમાં રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની યોજનાની જાહેરાતો થતી હશે, તેને લઈને પણ સમગ્ર મામલો ગંભીર હોવાથી તુરંત તેના પર કામગીરી કરવામાં આવે તેવી માંગ ઇમેલ મારફતે કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાં લખવામાં આવી છે.