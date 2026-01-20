ETV Bharat / state

જુનાગઢ કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરનું નામ મતદાર યાદીમાંથી કાઢવા ભાજપના કોર્પોરેટરે આવું કર્યું, મામલો ગરમાયો

ETV ભારતે કોર્પોરેટર સંજય ધોરાજીયાનો પાંચ વખત ટેલીફોનિક સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેમનો ફોન લાગી રહ્યો નથી.

કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરનું નામ મતદાર યાદીમાંથી ભાજપના કોર્પોરેટરે કર્યું આવું
કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરનું નામ મતદાર યાદીમાંથી ભાજપના કોર્પોરેટરે કર્યું આવું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 20, 2026 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : SIR સુધારણા યાદી હવે વિવાદમાં ફસાતી જોવા મળી રહી છે. જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કોંગ્રેસના ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટર અદ્રેમાન પંજાનું નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવે તેવું 7(A) નંબરનું ફોર્મ ભાજપના કોર્પોરેટર સંજય ધોરાજીયા દ્વારા ભરવામાં આવતા સમગ્ર મામલો જિલ્લા કલેકટર સુધી પહોંચ્યો છે.કોંગ્રેસના વર્તમાન કોર્પોરેટરનું નામ મતદાર યાદીમાંથી રદ કરવું જોઈએ, તેવું ફોર્મ ભરનાર ભાજપના કોર્પોરેટર સંજય ધોરાજીયા સામે વિધિવત ફરિયાદી કલેકટર બને તેવી માંગ કરી છે.

વધુમાં આગામી દિવસોમાં સંજય ધોરાજીયા સામે કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર માનહાનીનો દાવો પણ કરવાને લઈને આગળ વધશે તેની વચ્ચે ETV ભારતે કોર્પોરેટર સંજય ધોરાજીયાનો પાંચ વખત ટેલીફોનિક સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેમનો ફોન લાગી રહ્યો નથી.

અદ્રેમાન પંજા કોંગ્રેસ કોર્પોરેટર. (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરનું નામ દુર કરવાની અરજી

SIR હવે ધીમે ધીમે મુશ્કેલીનું સરનામું બની રહી છે. મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ અંતર્ગત જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં એક સમયે નેતા વિપક્ષ તરીકે કામ કરી ચૂકેલા અને વર્તમાન વોર્ડ નંબર 8ના કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર અદ્રેમાન પંજાનું નામ મતદાર યાદી માંથી દૂર કરવું જોઈએ.

આ પ્રકારનું ફોર્મ નંબર 7 ભાજપના વર્તમાન કોર્પોરેટર સંજય ધોરાજીયા દ્વારા ભરવામાં આવ્યું છે. જેને લઇને હવે મામલો કલેકટર સુધી પહોંચી ગયો છે. SIRને લઈને હવે વાંધાજનક વિગતો પણ બહાર આવી રહી છે. જેમાં ભાજપના કોર્પોરેટરે કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરનું નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવું જોઈએ, આવું ફોર્મ ભરી દેતા જુનાગઢ શહેરમાં ભારે ખડભડાટ મચી જવા પામ્યો છે.

કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરનું નામ દુર કરવાની અરજી
કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરનું નામ દુર કરવાની અરજી (ETV Bharat Gujarat)
કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરનું નામ દુર કરવાની અરજી
કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરનું નામ દુર કરવાની અરજી (ETV Bharat Gujarat)

કલેકટર ફરિયાદી બને તેવી માંગ

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વર્તમાન કોર્પોરેટર અદ્રેમાન પંજાએ તેમનું નામ રદ કરવાનું ફોર્મ ભરનાર ભાજપના કોર્પોરેટર સંજય ધોરાજીયા વિરુધ કલેક્ટર સ્વયમ ફરિયાદી બને તેવી માંગ પણ આજે કરી છે. ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભાજપના કોર્પોરેટર સંજય ધોરાજીયા સામે તેઓ આગામી દિવસોમાં માનહાનીનો દાવો કરવાને લઈને પણ કાયદાકીય પ્રક્રિયા શરૂ કરી શકે છે, પરંતુ તે પૂર્વે જુનાગઢ જિલ્લા કલેકટર અને ચૂંટણી અધિકારી ભાજપના કોર્પોરેટર વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે.

SIR કામગીરી
SIR કામગીરી (ETV Bharat Gujarat)

ભાજપના કોર્પોરેટર સંજય ધોરાજીયાનો ઈટીવી ભારતે અત્યાર સુધીમાં પાંચ વખત ટેલીફોનિક સંપર્ક કર્યો છે, પરંતુ તેમનો ફોન લાગી રહ્યો નથી. જેથી સમગ્ર મામલામાં સંજય ધોરાજીયા શું કહેવા માંગે છે અથવા તો આ મામલામાં તેમનો કેવા પ્રકારની રોલ છે, તેને લઈને કોઈ પણ વિગતો હાલ મળવા પામી નથી.

આ પણ વાંચો...

  1. અમદાવાદમાં ચાર દિવસ SIR માટે વિશેષ કેમ્પ, મતદારો વાંધા-હક-દાવાઓ રજૂ કરી શકશે
  2. પશ્ચિમ બંગાળમાં SIR: રાજકીય પક્ષોએ લાયક મતદારોનો સમાવેશ કરવા માટે આઠ દાવા અને વાંધા રજૂ કર્યા

TAGGED:

JUNAGADH CONGRESS CORPORATOR
JUNAGADH BJP CORPORATOR
JUNAGADH NEWS
JUNAGADH MUNICIPAL CORPORATION
JUNAGADH POLITICS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.