ધૂળેટીના દિવસે પણ કલર અને પિચકારીની ખરીદીની રાહમાં વેપારીઓ, આ વર્ષે 50% કરતાં પણ વધારે માલ પડી રહ્યો

પાછલા વર્ષોની સરખામણીએ આ વર્ષે ઘરાકીમાં એકદમ મંદી જોવા મળી છે. તેની પાછળ વેપારીઓનું માનવું છે કે, ધોરણ 10 અને 12ની ચાલી રહેલી પરીક્ષાઓ છે.

જૂનાગઢની બજારમાં ધૂળેટીનો માહોલ
જૂનાગઢની બજારમાં ધૂળેટીનો માહોલ
Published : March 4, 2026 at 1:30 PM IST

Updated : March 4, 2026 at 1:50 PM IST

જુનાગઢ: ધુળેટીના દિવસે પણ છૂટક વેપારીઓ કલર અને પિચકારીના ખરીદારોની રાહમાં જોવા મળી રહ્યા છે. આજના દિવસે મોટા ભાગના છૂટક વેપારીઓ પાસે ખરીદ કરાયેલ 50% કરતાં પણ વધારે કલર પિચકારી અને અન્ય માલ પડતર રહ્યો છે.

પાછલા વર્ષોની સરખામણીએ આ વર્ષે ઘરાકીમાં એકદમ મંદી જોવા મળી રહી છે. તેની પાછળ વેપારીઓ એવું માને છે કે, ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાઓ ચાલી રહી છે. તેને કારણે ખરીદારીમાં એકદમ ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.

પરીક્ષાને કારણે ધુળેટીનો તહેવાર ફીક્કો

આ વર્ષે ધૂળેટીના તહેવારમાં છૂટક અને નાના વેપારીઓ ધૂળેટીના દિવસે પણ કલર અને પિચકારીની સાથે અન્ય ચીજ વસ્તુઓની ખરીદી માટે ગ્રાહકોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. તો પાછલા એક દસકા દરમિયાન આ પ્રકારે મંદીનો માહોલ ધુળેટીના દિવસે પણ કલર અને પિચકારીની ખરીદીમાં જોવા મળી રહ્યો છે.

આ વર્ષે 50% કરતાં પણ વધારે માલ પડી રહ્યો
સામાન્ય વર્ષોમાં આજના દિવસે તમામ કલર અને પિચકારી વહેંચાઈ જતી હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે 50% કરતાં પણ વધારે માલ હજુ સુધી પડતર રહ્યો છે, જેને કારણે આ વર્ષે વેપારીઓની આવક અને માલના વેચાણમાં ખૂબ મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે.

ધૂળેટીના દિવસે પણ જોઈએ એવી ઘરાકી ન થતાં વેપારીઓ ચિંતિત
વેપારીઓનો પ્રતિભાવ

પાછલા એક દસકાથી જૂનાગઢના આઝાદ ચોક સ્થિત પોસ્ટ ઓફિસ માર્ગ પર સિઝનલ વેપાર કરતાં સાગર કટારીયા નામના વેપારીએ જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે ધૂળેટીના દિવસે કલર પિચકારી અને અન્ય ચીજ વસ્તુઓની પૂરતા પ્રમાણમાં ખરીદી થતી હોય છે. કેટલીક ચીજો તો હોળીના દિવસે જ વહેંચાઈ જતી હોય છે, જેથી કેટલાક ગ્રાહકોને માલ નથી તેવું કહીને પરત મોકલવાની ફરજ પડતી હતી.

આ વર્ષે 50% કરતાં પણ વધારે માલ પડી રહ્યો
પરંતુ આ વર્ષે હજુ સુધી 50% કરતાં પણ વધારે કલર પિચકારી અને અન્ય ચીજ વસ્તુઓ પડતર જોવા મળી રહી છે. તેની પાછળનું સૌથી મોટું અને એક માત્ર કારણ વર્તમાન સમયમાં ચાલી રહેલી ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાઓ છે. પરીક્ષાઓના કારણે ખરીદદાર વર્ગ ખૂબ ઓછો બજારમાં આવ્યો છે, મોટે ભાગે કલર અને પિચકારીની સાથે અન્ય ચીજ વસ્તુઓની ખરીદી યુવાન લોકોની ખૂબ મોટી હોય છે.

ધૂળેટીના દિવસે પણ કલર અને પિચકારીની ખરીદીની રાહમાં વેપારીઓ
જેમાં પણ ધોરણ 10 અને 12માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ ગ્રાહક તરીકે પુષ્કળ પ્રમાણમાં આવતા હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે પરીક્ષાને કારણે આ ગ્રાહક બજારમાં આવ્યો નથી, જેથી 50 ટકા કરતાં પણ વધારે માલ પડતર જોવા મળી રહ્યો છે.

સંપાદકની પસંદ

