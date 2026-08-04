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જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગ મશીન શરૂ, 3 દિવસમાં 102 મહિલાઓએ લીધો નિ:શુલ્ક તપાસનો લાભ

1લી ઓગસ્ટથી જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના ગાયનેક વોર્ડ રૂમ નંબર 102માં આધુનિક બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગ મશીન શરૂ કરાયું અને 3 દિવસમાં 102 મહિલાઓએ લાભ લીધો.

જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગ મશીન શરૂ
જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગ મશીન શરૂ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 3:42 PM IST

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જૂનાગઢ: 1લી ઓગસ્ટથી જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના ગાયનેક વોર્ડમાં સંભવિત બ્રેસ્ટ કેન્સરની શક્યતાઓને તપાસી શકાય તે માટેનું એક આધુનિક ડિજિટલ ડિવાઇસ રાખવામાં આવ્યું છે. ત્રણ દિવસમાં અત્યાર સુધી 102 જેટલી મહિલાઓના સ્તન કેન્સરને લઈને આધુનિક મશીન દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી.

સિવિલ હોસ્પિટલમાં કાર્યરત આ સેવાઓ એકદમ નિ:શુલ્ક હોવાથી સિવિલ હોસ્પિટલના તમામ તબીબો પણ 30 વર્ષ કે તેથી વધારે ઉંમરની મહિલાઓને બ્રેસ્ટ કેન્સરની શક્યતાઓ છે કે કેમ તેને લઈને જાગૃત કરવા અને મહિલાઓએ સ્વયં આ પ્રકારની તપાસ કરાવવા સિવિલ હોસ્પિટલ આવે તેવી વિનંતી કરી છે.

જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગ મશીન શરૂ (Etv Bharat Gujarat)

સિવિલ હોસ્પિટલમાં બ્રેસ્ટ કેન્સરની સારવાર નિશુલ્ક
જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં બ્રેસ્ટ કેન્સરને લઈને ખાસ અને આધુનિક ડિવાઇસની સેવાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. સિવિલ હોસ્પિટલના પહેલા માળે 102 નંબરના રૂમમાં, જ્યાં મહિલા રોગ સંબંધિત વિભાગ ચાલી રહ્યો છે, ત્યાં ખાસ બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગ મશીન લગાવવામાં આવ્યું છે.

આધુનિક ટેકનોલોજીથી સજ્જ અને તુરંત પરિણામ આપતું આ મશીન 1લી ઓગસ્ટના દિવસે સામાન્ય મહિલાઓની સેવા માટે ખુલ્લું મુકવામાં આવ્યું છે. જેમાં પાછલા ત્રણ દિવસમાં 102 જેટલી મહિલાઓએ મશીન દ્વારા સ્તન કેન્સરની શક્યતાઓને લઈને તપાસ કરાવી હતી.

1લી ઓગસ્ટથી જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના ગાયનેક વોર્ડ રૂમ નંબર 102માં આધુનિક બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગ મશીન શરૂ
1લી ઓગસ્ટથી જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના ગાયનેક વોર્ડ રૂમ નંબર 102માં આધુનિક બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગ મશીન શરૂ (Etv Bharat Gujarat)

સરકારી હોસ્પિટલમાં નિ:શુલ્ક થઈ રહેલી આ તપાસ બાદ કોઈ પણ મહિલા દર્દીનો રિપોર્ટ પણ એકદમ ગુપ્ત રાખવાની વ્યવસ્થા કરાઈ છે.

10 મિનિટમાં સચોટ નિદાન
આધુનિક ટેકનોલોજીથી બનેલું અને 8 થી 10 લાખ રૂપિયાની કિંમતનું આ નાનકડું ડિજિટલ ડિવાઇસ મોબાઇલ સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવ્યું છે. જે તબીબી સેવાઓ સાથે જોડાયેલી સેન્ટ્રલ એજન્સીઓના સીધા માર્ગદર્શનમાં પણ ચાલી રહ્યું છે.

કોઈ પણ મહિલા પોતાને બ્રેસ્ટ કેન્સર છે કે કેમ અથવા તો થવાની શક્યતા કેટલી છે તે માટે આ સ્ક્રિનિંગ મશીનથી તપાસ કરાવે તો 7 થી 8 મિનિટની અંદર કોઈ પણ મહિલાને બ્રેસ્ટમાં કેન્સર જેવી કોઈ બીમારી છે અથવા તો તે થઈ શકે છે તેવી તમામ શક્યતાઓનો રિપોર્ટ તુરંત આપે છે.

રેડીએશન ફ્રી અને નિશુલ્ક સારવાર
જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના અધિક્ષક તબીબ ડો. કૃતાર્થ બ્રહ્મભટ્ટે ETV ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ મુલાકાત દરમિયાન વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં તમામ પ્રકારની મેડિકલ સારવાર નિ:શુલ્ક કરી દેવામાં આવી છે. તેવી જ રીતે આ બ્રેસ્ટ કેન્સર સ્ક્રિનિંગ સુવિધા પણ કોઈ પણ મહિલાઓ માટે નિ:શુલ્ક રાખવામાં આવી છે.

જો કોઈ પણ મહિલાને સ્ક્રિનિંગ દરમિયાન કેન્સર જણાય અથવા તો તેની શક્યતાઓ જોવા મળે, તો આવી સ્થિતિમાં પણ તુરંત નિ:શુલ્ક સારવાર હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. આ સિવાય પી.એમ.જે.વાય સેવા અંતર્ગત પણ મેમોગ્રાફી અને કેન્સરના નિષ્ણાંત સર્જનો દ્વારા કેટલાક કિસ્સામાં સર્જરી પણ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવશે.

આ મશીન રેડીએશન ફ્રી હોવાને કારણે પણ કોઈપણ પ્રકારની આડ અસર વગર કામ કરે છે.

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