ETV Bharat / state

જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં 4 બાળકના મોત, સિવિલ સર્જને આક્ષેપોને નકાર્યા મોતનું કારણ બાળકોની નબળી તંદુરસ્તી

સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબો પર જે આક્ષેપ કરાયો છે, તે પણ પાયા વિહોણા છે. રિપોર્ટમાં પણ બાળકોના મોતનું કારણ તેમની નબળી તંદુરસ્તી સામે આવ્યું છે.

જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ
જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 23, 2025 at 4:27 PM IST

|

Updated : November 23, 2025 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : સિવિલ હોસ્પિટલમાં 4 નવજાત બાળકના મોત હોસ્પિટલ તંત્રની બેદરકારીને કારણે થયા હોવાના પરિવારજનો દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે. આક્ષેપો બાદ જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબી અધિકક્ષક ડો. ક્રુતાર્થ બ્રહ્મભટ્ટે સમગ્ર મામલામાં પરિવારજનોના આરોપોને નકારીને બાળકોના મોત બાળકોની નબળી તંદુરસ્તી હોવાને કારણે થયા હોવાનું જણાવ્યું છે. સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબો પર જે આક્ષેપ કરાયો છે, તે પણ પાયા વિહોણા છે. રિપોર્ટમાં પણ બાળકોના મોતનું કારણ તેમની નબળી તંદુરસ્તી સામે આવ્યું છે.

ડો. કૃતાર્થ બ્રહ્મભટ્ટ (ETV Bharat Gujarat)

સિવિલ હોસ્પિટલમાં 4 બાળકોના મોત

જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં 4 નવજાત બાળકોના મોતને મામલાને લઈને હવે મૃતક બાળકના પરિવારજનો દ્વારા જુનાગઢ સિવિલ તંત્ર સામે આક્ષેપોનો મારો કરવામાં આવી રહ્યો છે. પરિવારજનો એવું માની રહ્યા છે કે, સિવિલ હોસ્પિટલમાં નવજાત બાળકોના મોત મહિલાની ડીલિવરી વખતે તબીબોની બેદરકારીને કારણે થયા હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો. સમગ્ર મામલામાં જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબી અધિકક્ષક ડો. કૃતાર્થ બ્રહ્મભટ્ટે મૃતક બાળકોના પરિવારજનો દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આરોપોને ખોટા અને પાયા વિહોણા ગણાવીને મોતની પાછળ નવજાત બાળકોની તંદુરસ્તી હોવાનું જણાવ્યું હતું.

જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ
જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ (ETV Bharat Gujarat)

સિવિલ તબીબી અધિક્ષકે આપી વિગતો

જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબી અધિક્ષક ડો. કૃતાર્થ બ્રહ્મભટ્ટે માધ્યમોને આપેલી વિગતો અનુસાર ગુરૂવારના દિવસે ખાનગી હોસ્પિટલમાંથી જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક મહિલા યુ.એસ.જી રીપોર્ટ સાથે દાખલ થઈ હતી. આ રિપોર્ટમાં બાળકનું મોત ગર્ભાશયમાં થયું, હોવાની સ્પષ્ટ વિગતો હતી. ખૂબ જ વિપરીત પરિસ્થિતિમાં જુનાગઢ સિવિલના તબીબો દ્વારા મહિલાને નોર્મલ ડિલિવરી થાય તેવા તમામ પ્રયાસો કર્યા હતા, પરંતુ આ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં નોર્મલ ડિલિવરી ન થતાં સિઝેરિયન દ્વારા ગર્ભાશયમાં મૃત બાળકને જન્મ આપ્યો હતો અન્ય એક કિસ્સામાં જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક મહિલાને અધૂરા મહીને બાળકનો જન્મ થયો હતો.

જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ચાર બાળકના મોત મામલો
જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ચાર બાળકના મોત મામલો (ETV Bharat Gujarat)

જન્મ સમયે નવજાતનું વજન માત્ર 600 ગ્રામ હતું. સફળતાપૂર્વક ડિલિવરી થયા બાદ બાળકના અતિ સામાન્ય વજનને કારણે સિવિલ હોસ્પિટલમાં એન.આઇ.એસ.યુ સારવાર આપવામાં આવી હતી. તબીબો દ્વારા ખૂબ જ ગંભીર ગણાતા બાળકના જીવને બચાવવા માટે પ્રયત્નો કર્યા હતા, પરંતુ આ બાળકનું મોત થયું છે. જે રીતે મૃતક બાળકોના પરિવારજનો દ્વારા સિવિલ હોસ્પિટલ તંત્ર તરફ આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે, તે બિલકુલ ખોટા છે અને બાળકોના મોત તબીબો ની બેદરકારીને કારણે નહીં, પરંતુ ગર્ભાશયમાં બાળકની સ્થિતિ અને બાળકની તંદુરસ્તી અતિ નબળી હોવાને કારણે થયા હોવાનું રિપોર્ટમાં જોવા મળે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ઉનાના કેસરિયા ગામ નજીક ભયંકર અકસ્માત: બે બાઇક અને કાર વચ્ચે ટક્કર, 3 લોકોના મોત
  2. ડીસા સિવિલ હોસ્પિટલ: જિલ્લાનો દરજ્જો મળ્યો, પરંતુ મૂળભૂત સુવિધાઓનો હજુ અભાવ
Last Updated : November 23, 2025 at 4:52 PM IST

TAGGED:

JUNAGADH CIVIL HOSPITAL
JUNAGADH NEWS
JUNAGADH CIVIL SURGEON
JUNAGADH CIVIL HOSPITAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.