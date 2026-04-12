પાણીના પરબ જોયા હશે પરંતુ જ્ઞાનનું પરબ ક્યાય જોયું છે?, જુનાગઢમાં આ જગ્યાએ છે 'પુસ્તક પરબ'
Published : April 12, 2026 at 1:10 PM IST
જુનાગઢ : ઉનાળાની આકરી ગરમીમાં ઠેર ઠેર પાણીની પરબો લાગતી સૌ કોઈએ જોઈ હશે. માર્ગ પરથી નીકળતી વખતે ગરમીમાં તરસ છીપાવવા માટે પાણી પણ પીધું હશે. પરંતુ જ્ઞાનની તરસ છીપાવવા માટે જૂનાગઢમાં પુસ્તક પરબ શરૂ થયું છે. આમ તો પુસ્તકોનું આ પરબ જ્ઞાનની તરસ છિપાવવા માગતા સૌ વાચકો માટે છે. દર રવિવારે સવારે 7 થી 9 જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સીટીમાં વ્યાયામ માટે આવતા અને જ્ઞાનની તરસ ધરાવતા પ્રત્યેક વ્યક્તિ માટે વિનામૂલ્યે આ પુસ્તક પરબ શરૂ થયું છે. જેને જુનાગઢના કેટલાક સેવાભાવી મહિલા અને પુરુષ સ્વયંમ સંચાલન કરી રહ્યા છે.
જ્ઞાનની તરસ છીપાવવા માટે પુસ્તક પરબ
તમામ વય જૂથ માટે પુસ્તકો
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં વહેલી સવારે વ્યાયામ માટે આવતા પ્રત્યેક લોકોની જરૂરિયાતને અનુલક્ષીને પુસ્તક પરબમાં અલગ અલગ લેખકો વિષયો સાથેના પુસ્તકો રાખવામાં આવ્યા છે. જેમાં ભારતનો ઇતિહાસ, લોક નેતાઓ, વન્યજીવ, સંસ્કૃતિ, ધર્મ, બાળ સાહિત્ય, નવલકથા, વાર્તાઓ, વ્યક્તિ વિશેષ, વિશ્વની ભૂગોળ અને અન્ય માહિતીઓ મહિલાઓને લગતા વિષયો રસોઈ, આરોગ્યની જડીબુટ્ટીની માહિતી આપતા અનેક પુસ્તકો પુસ્તક પરબમાં વાચકની જ્ઞાનની તરસ છીપાવી રહ્યા છે. 500થી વધારે પુસ્તકો ધરાવતું પુસ્તક પરબ દરેક વાચકોની મર્યાદાને ધ્યાને રાખીને શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જેનો લાભ વ્યાયામ માટે આવતા લોકો પુસ્તક પરબથી પોતાની તરસ છુપાવી શકે છે.
વાચક અને આયોજકોનો પ્રતિભાવ
પુસ્તક પરબ સાથે સંકળાયેલા ધીરુભાઈ પુરોહિતે ETV BHARAT સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "લોકો પોતાની તંદુરસ્તીથી સજાગ બનીને જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં સવારે વ્યાયામ માટે આવતા હોય છે. આવા પ્રત્યેક લોકોને જ્ઞાનની તંદુરસ્તીને ધ્યાને રાખીને જુનાગઢ શહેરના જ તેમના કેટલાક મહિલા અને પુરુષ મિત્રો દ્વારા પુસ્તક પરબ શરૂ કરવાનો વિચાર આવ્યો અને આજે ધીમે ધીમે પુસ્તક પરબ લોકોમાં એક નવી ઓળખ ઉભી કરવા માટે આગળ વધી રહ્યું છે. લોકો વ્યાયામ કરવા તો આવે જ છે પણ સાથે સાથે જ્ઞાન પણ મેળવતા જાય છે.
પાછલા દોઢ વર્ષથી નિમિત પુસ્તક પરબની સભ્ય બનેલી સ્વરાંગી બા ઝાલા આજથી એકાદ વર્ષ પૂર્વે પક્ષીઓને લગતા એક પુસ્તક તેના પિતા પુસ્તક પરબમાંથી તેના માટે લઈ ગયા હતા, બસ ત્યારથી સ્વરંગી બા ઝાલા દર રવિવારે સવારે પુસ્તક પરબમાં આવે છે. તેમને મનગમતા વિષયોના પુસ્તકો શોધીને તે ઘરે વાંચવા માટે પણ લઈ જાય છે, તે માને છે કે શાળામાં શિક્ષણનું વાંચન અને અભ્યાસ જરૂરી છે, પરંતુ અન્ય પ્રવૃત્તિ માટે ઈતર વિષયોનું વાંચન પણ આટલું જરૂરી છે. જે કોઈ પણ વ્યક્તિને ઉપયોગી બની શકે છે, જેથી તે પાછલા દોઢ વર્ષથી પુસ્તક પરબમાં વાંચનની તરસ છિપાવવા માટે દર રવિવારે સવારે આવી જાય છે."
