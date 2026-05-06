જુનાગઢ શહેરમાં રસ્તાઓ બિરસ્માર હાલતમાં, શહેરીજનો પરેશાન

Published : May 6, 2026 at 8:20 PM IST

જુનાગઢ : મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં પાછલા એક વર્ષ કરતા પણ વધારે સમયથી ખખડધજ માર્ગોને લઈને અનેક સમસ્યાઓ સામે આવી રહી છે. જુનાગઢના કાળવા ચોક થી ગોધાવાવની પાર્ટીને જોડતો જવાહર રોડ વિસ્તાર અહીથી એક સમયે જિલ્લાના તમામ અધિકારીઓ પસાર થતા હતા તે માર્ગ પાછલા બે મહિનાથી નવો બની રહ્યો છે, જેને કારણે સતત બંધ જોવા મળે છે.

આ સિવાય જુનાગઢના અનેક એવા માર્ગો છે કે જે કોઈના કોઈ કામ થકી બંધ રહ્યા છે અથવા તો ત્યાં પાઇપ લાઇન નું અથવા તો અન્ય કોઈપણ પ્રકારનું કામ જમીનમાં ચાલી રહ્યું છે, જેથી રોડોને તોડવામાં આવી રહ્યા છે. તૂટેલા રોડથી જૂનાગઢના લોકો હવે ત્રાહિમામ થયા છે, તુરંત આ રોડની સમારકામ થાય અથવા તો નવીનીકરણ થાય તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.

જુનાગઢના ખખડધજ માર્ગોથી લોકો પરેશાન

જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ખખડધજ માર્ગોથી હવે લોકો મુક્તિ માગી રહ્યા છે. પાછલા એક વર્ષ કરતાં પણ વધારે સમયથી સમગ્ર કોર્પોરેશન વિસ્તારના આંતરિક અને શહેરના માર્ગો કોઈના કોઈ કામોને લઈને તોડવામાં આવી રહ્યા છે. જેને કારણે સામાન્ય વાહન ચાલકોને અનેક પરેશાનીમાંથી બહાર નીકળવું પડી રહ્યું છે. જાહેર માર્ગો પર ભૂગર્ભ ગટર પાણીની પાઇપલાઇન અને હવે કેટલાક વિસ્તારોમાં રાંધણ ગેસની લાઈનનું કામ પણ ચાલુ થયું છે. જેને કારણે માર્ગોને તોડવામાં આવી રહ્યા છે.

સામાન્ય રીતે કોઈ પણ પાઇપલાઇન જમીનની અંદર જ બિછાવવાની હોય છે, પરંતુ એક પછી એક અલગ અલગ કામોને લઈને માર્ગોને તોડવામાં આવી રહ્યા છે. જેથી સ્થાનિક લોકો અને શહેરમાંથી પસાર થતા વાહન ચાલકો અનેક મુશ્કેલીમાં પણ જોવા મળી રહ્યા છે. પાછલા એક અઠવાડિયાથી માંગનાથ બજારમાં જવાના માર્ગ પર જ પાંચ ફૂટ ઊંડુ ખોદકામ કરવામાં આવ્યું હતું. અહીં પાણીની તૂટેલી લાઈનને રીપેર કરવામાં આવી હતી. જેથી લોકોને અને ખાસ કરીને બજારમાં ખરીદી કરવા માટે આવતા લોકો ભારે પરેશાન થયા છે.

જવાહર રોડ પર બે મહિનાથી કામ ચાલુ

કાળવા ચોકથી ગોધાવાવની પાટી અને લીમડા ચોક જૂની કલેકટર ઓફિસના જુનાગઢના સૌથી પ્રસિદ્ધ અને એક સમયે સરકારી ઉચ્ચ અધિકારી અને સામાન્ય લોકોથી સતત ધમધમતો આ માર્ગ આજે પાછલા બે મહિનાથી નવીનીકરણને લઈને બંધ કરવામાં આવ્યો છે. આ વિસ્તારમાં સ્થાનિક નાના વેપારીઓ ધંધા રોજગાર કરી રહ્યા છે, સાથે સાથે આ વિસ્તાર રહેણાંક હોવાને કારણે પણ અનેક લોકો પોતાનું નિવાસસ્થાન ધરાવી રહ્યા છે. જૂનાગઢમાં જવા માટે આ એકમાત્ર માર્ગ છે, જેથી લોકો અહીંથી પસાર થવું અઘરુ બન્યું છે. પગથી ચાલીને જઈ શકાય તેવી સ્થિતિ નથી. વાહન લઈને નીકળવું કલ્પના શક્તિની બહાર છે આવી સ્થિતિમાં પાછલા બે મહિનાથી સતત યાતનાઓ જુનાગઢના અને ખાસ કરીને કાળવા ચોકથી લઈને લીમડા ચોક સુધી રહેતા લોકો અને નાના વેપારીઓ ભોગવી રહ્યા છે, તેઓ આજે તંત્રને અપીલ કરીને થાકી ગયા છે. હવે ભગવાન ભરોસે આવી ગયા છે કામ કરતાં તમામ લોકોને ભગવાન સદબુદ્ધિ આપે અને રોડનું કામ ખૂબ ઝડપથી પૂરું થાય તેવી ભગવાન પાસે પ્રાર્થના પણ કરી રહ્યા છે.

જુનાગઢની સૌથી જૂની અને જ્યાં દિવસ દરમિયાન સતત ખરીદદારો અને ખાસ કરીને મહિલા ખરીદારોની ભીડ જોવા મળે છે, તેવી માંગનાથ બજારમાં પણ પાછલા એક વર્ષથી અનેકવાર ખોદકામ કરવામાં આવ્યું છે. જેથી બજારમાં ખરીદી કરવા માટે આવતી મહિલાઓ અનેક મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહી છે. માંગનાથ બજારના વેપારી એસોસિએશનના મંત્રી હિતેશ સંઘવીએ ETV BHARAT સાથે કરેલી વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "વેપારી એસોસિએશન દ્વારા અનેક વખત કોર્પોરેશનને રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. દર મહિને કોઈના કોઈ કામ માટે રોડને તોડવામાં આવી રહ્યા છે, સમજાતું એ નથી કે માર્ગની અંદરની લાઈનોમાં ફોલ્ટ કયા કારણોસર આવી રહ્યો છે અને તેનું કાયમી નિરાકરણ કેમ થઈ શકતું નથી."

રાહદારી પરેશભાઈ ચાવડાએ પોતાનો વસવસો વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "જે રીતે જુનાગઢમાં નવા માર્ગો બનાવવાને લઈને જૂના માર્ગોને તોડવામાં આવી રહ્યા છે તેની પાછળ કોઈ ચોક્કસ આયોજન કે સમય બદ્ધતા જોવા મળતી નથી. જેથી એક વખત માર્ગ તૂટી જાય પછી ત્યાં ત્રણ-ચાર મહિના સુધી રોડ થતો નથી. આ સમય સામાન્ય લોકો માટે ખૂબ જ પીડાદાયક હોય છે."

જુનાગઢના સ્થાનિક બટુકભાઈએ પણ ગોધાવાવની પાટીથી કાળવા ચોક સુધીના માર્ગને લઈને પોતાનો વસવસો વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે, "છેલ્લા બે મહિનાથી આ માર્ગ બનવાનું કામ ચાલુ છે, કયા કારણોસર આટલી મંદગતિએ કામ ચાલે છે અને હવે ક્યારે પૂરું થશે તેને લઈને કોર્પોરેશનના કોઈપણ અધિકારી પદાધિકારી કે કામ કરતા કોન્ટ્રાક્ટર પાસે કોઈ જવાબ નથી. અમે રજૂઆતો કરી કરીને થાકી ગયા પણ સમસ્યાનું કોઈ સમાાધાન થતું નથી."

સ્થાનિક નાના વેપારી રાજેશ બુદ્ધદેવે જણાવ્યું હતું કે, "પાછલા બે મહિનાથી અમારા ધંધા રોજગાર બંધ છે. આ બે મહિના દરમિયાન ધંધા રોજગારમાં ઘણો ફરક પડ્યો છે. નવા ગ્રાહકો આવતા નથી જુના ગ્રાહકો છે તેણે પણ પાન ખરીદી માટે અન્ય સ્થળ પસંદ કરી લીધું છે. જેથી તેમની ધંધા અને રોજગારી પર પણ આ ખોદેલો અને ટુટેલો રોડ મુસીબત બની રહ્યો છે."

મસાલા દળવાનું કામ કરતા હરેશ મશરૂએ જણાવ્યું હતું કે, "વર્ષમાં બે મહિના અમારે હળદર, ધાણાજીરૂ, મરચા દળવાનું કામ છે. આઠ મહિના અમારી મિલ બંધ હોય છે. બરોબર મસાલા દળવાના સમયે રોડને નવા બનાવવાનું મુહૂર્ત કોર્પોરેશનના કાયદો જે અમારા માટે ચોઘડિયા વગરનું સાબિત થયું છે. મસાલા દળવવાની આખી સિઝનમાં અમારે દુકાન બંધ રાખવી પડી છે, જેથી આખા વર્ષનું મહેનતાણું તૂટેલા માર્ગોમાં સમાઈ ગયું છે."

સ્થાનિક કોર્પોરેટર અને ડે મેયર આકાશ કટારા એ જણાવ્યું હતું કે, "કાળવા ચોકથી લઈને ગોધાવાવની પાટીનો માર્ગ બનવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. અઠવાડિયા 10 દિવસમાં માર્ગ બનીને સંપૂર્ણ તૈયાર થઈ જશે ત્યાંથી આ વિસ્તારમાં વાહન વ્યવહાર ફરીથી શરૂ થશે. જ્યારે કોઈ નવો પીસીસી માર્ગ બનાવવાનો હોય ત્યારે જમીનની અંદર આવતી તમામ પાઇપ લાઇનનો બદલવાની અને નવી નાખવાની હોય છે. આવી સ્થિતિમાં ફરીથી રોડને તોડવો ન પડે જેથી અલગ અલગ પાઇપલાઇનનું નાખવાના કારણે સમયમાં થોડો વધારો થયો છે, પરંતુ હવે 10 થી 15 દિવસમાં આ માર્ગ બનીને સામાન્ય લોકો તેનો ઉપયોગ કરી શકશે."

વિપક્ષ નેતા લલિત પણસારાએ જણાવ્યું હતું કે, "કોર્પોરેશનના વિપક્ષ તરીકે અમે જુનાગઢ શહેરના તમામ માર્ગોને લઈને શાસકો અને અધિકારીઓને તૂટેલા માર્ગો તુરંત નવા બને જ્યાં રીપેરીંગ કરવાના છે, ત્યાં સમય રહેતા રીપેરીંગ થાય આવી અનેકવાર રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ સત્તાધીશો પોતાનું ધાર્યું કરવામાં માનતા હોય છે. જેથી લોકોની સમસ્યા તો દૂર કરતા નથી પણ કોર્પોરેશનમાં વિપક્ષ તરીકે પણ જેમને જવાબ આપવાનો હોય છે, તેવા પદાધિકારીઓની યોગ્ય રજૂઆતો પણ આ લોકો ધ્યાને લેતા નથી. જેથી આ સમસ્યા દરરોજ આગળ વધતી જાય છે."

